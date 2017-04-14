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 Политика Украины
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 Стороны должны проникнуться духом Пасхи и прекратить огонь на Донбассе, - председатель СММ ОБСЕ Апакан

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан заявил, что стороны на востоке Украины должны немедленно прекратить огонь.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди празднуют Пасху, которая напоминает нам о том, что это время для возрождения и надежды, - сказал посол. - Чтобы эта надежда не была безосновательной, стороны должны выполнить Минские соглашения: прекратить огонь, отвести вооружение, развести силы и формирования и провести разминирование ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хуг о ситуации на Донбассе: Это "болото", в котором увязли сотни тысяч невинных людей

По мнению посла Апакана, очевидно, что после трех лет насилия соблюдение режима прекращения огня, согласованного в Минске в сентябре 2014 года, - это единственное жизнеспособное решение ради будущего граждан Украины.

Он призвал стороны проникнуться духом Пасхи и придать первостепенное значение вопросам защиты гражданского населения. "Решить этот конфликт, а также восстановить нормальную и стабильную ситуацию в Украине можно лишь тогда, когда на первом месте будут стоять интересы людей", - подытожил он.

Читайте: В направлении беспилотника наблюдателей в зоне АТО велся огонь из стрелкового оружия: это уже второй инцидент с БПЛА за последние семь дней, - ОБСЕ
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адепты боярышника,наркоманы и бурьяты (которые хз во что верят).некому там проникаться духом.
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В РФ должны выветрить дух Путина и прекратить огонь на Донбассе, - председатель СММ ОБСЕ Апакан.
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Религия в руках сатанистов.О каком духе ,речь ?
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ааа да точно тамже буряты и абхазы ....осетины и даже узбек плохо кончившмй так и думабт о Пасхе
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Стороны должны проникнуться духом Пасхи ? Одна из сторон - черти , а их лидер в кремле .
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Молчанье для глупца - замена мудрости. /Публий Сир /
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"Стороны должны проникнуться духом Пасхи и прекратить огонь на Донбассе, - председатель СММ ОБСЕ Апакан" - вот такие безадресные посылы, только провоцируют уголовников на провокации, видимо в ОБСЕ ещё много купленных бесом путлером, говорящего мяса.
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Конечно проникнется. Вся нечисть на Пасху повылазит...
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Таксист-сепаратист объяснил за что воюют на Донбассе
Cьогодні о 16:44 DonbassUA
Российский журналист Александр Тверской привел на своей странице в Facebook разговор с московским таксистом-беженцем из Донбасса:"Сейчас ехал с таксистом. Он проговорился, что неместный, я спросил откуда он:- С Донбасса.- Ну и как, поддерживаете русский мир?- Конечно! Я русский! Мы русские всегда были и есть. (с подозрением) А вы наверное либерал?- Так и жили бы там, никто вас не притеснял.- Притесняли, ещё как притясняли, в школах преподавали на украинском. Было даже так - если хотя бы один родитель высказывался за преподавание на украинском, то школу сразу переводили полностью на украинский!- Так это государственный язык.- Да я вот даже украинского не знаю, как мне быть. Я с самого начала был вообще в ополчении. За идею шли тогда! (и тут же не без гордости поясняет идею) Мы народ специфический донецкий, живём по понятиям, все шли на войну пограбить, нажиться, за халявой, вы не представляете как там грабили!- Ну и какой результат вы хотите?- К России присоединятся не хочу, там законы такие... Не нравятся мне. Хочу наказать всех кто был на Майдане...
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Дело в том, что до Хреста люди делали Бога людоедом - приносили в жертву младенцев, тельцов и т.д., а Христос сделал из людей богоедов, как-бы указывая на глупость происходящего. При чем тут дух Пасхи к Донбассу - это очередное заблуждение Апакана, судя по всему.
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Орки ОБСЕ толковой дури подогнали видимо. Ну оно и понятно они ж на одной стороне .
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Угу-угу. Три года войны уже показали как одичалые касабы придерживаются религийных праздников. Может кому то напомнить как касабы на Пасху 2014 года расстреляли колонну наших людей?
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яка Пасха...- духом єробачення і безвізу перейнятися треба... і пох і нах 3 600загиблих через дебіла, який за два тижні обіцяв завершити ОТО.
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а мені нах ЇХНЄ ОТО? основне АТО в моїй країні, а не в даунецку
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Сказано: " Где войны , там дьявол". Если украинцы жили худо -бедно, но в мире, а на Вербное Воскресение 2014-го орки заняли Славянск, то к чему их призывать!
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Це яким саме "духом"? Наскільки пригадую, в цей день "добрий янгол" винищив чимало єгиптян ні за що, просто за те, що вони були первістками. Класне свято геноциду цілого народу, десь так і святкувати пропонують, чи що?.. Ідіоти...
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Ти щось дуже переплутав...

І не плутай Тору - Старий Заповіт, з Новим (хоча і в Новому багато вставок)...
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В Северной Корее заявили о готовности страны нанести превентивные удары по объектам Соединенных Штатов в случае провокации Вашингтона или его союзников "Причиной удара по США могут стать политические, экономические и военные провокации со стороны Штатов и их союзников. Провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа

Президент США Дональд Трамп дал четкий сигнал, что больше не будет терпеть новых провокационных пусков ракет со стороны Северной Кореи и будет действовать в ответ без предупреждений
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтороны должны проникнуться духом Пасхи и прекратить огонь на Донбассе, - председатель СММ ОБСЕ Апакан
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