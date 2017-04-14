 Стороны должны проникнуться духом Пасхи и прекратить огонь на Донбассе, - председатель СММ ОБСЕ Апакан

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Многие люди празднуют Пасху, которая напоминает нам о том, что это время для возрождения и надежды, - сказал посол. - Чтобы эта надежда не была безосновательной, стороны должны выполнить Минские соглашения: прекратить огонь, отвести вооружение, развести силы и формирования и провести разминирование ".
По мнению посла Апакана, очевидно, что после трех лет насилия соблюдение режима прекращения огня, согласованного в Минске в сентябре 2014 года, - это единственное жизнеспособное решение ради будущего граждан Украины.
Он призвал стороны проникнуться духом Пасхи и придать первостепенное значение вопросам защиты гражданского населения. "Решить этот конфликт, а также восстановить нормальную и стабильную ситуацию в Украине можно лишь тогда, когда на первом месте будут стоять интересы людей", - подытожил он.
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Cьогодні о 16:44 DonbassUA
Российский журналист Александр Тверской привел на своей странице в Facebook разговор с московским таксистом-беженцем из Донбасса:"Сейчас ехал с таксистом. Он проговорился, что неместный, я спросил откуда он:- С Донбасса.- Ну и как, поддерживаете русский мир?- Конечно! Я русский! Мы русские всегда были и есть. (с подозрением) А вы наверное либерал?- Так и жили бы там, никто вас не притеснял.- Притесняли, ещё как притясняли, в школах преподавали на украинском. Было даже так - если хотя бы один родитель высказывался за преподавание на украинском, то школу сразу переводили полностью на украинский!- Так это государственный язык.- Да я вот даже украинского не знаю, как мне быть. Я с самого начала был вообще в ополчении. За идею шли тогда! (и тут же не без гордости поясняет идею) Мы народ специфический донецкий, живём по понятиям, все шли на войну пограбить, нажиться, за халявой, вы не представляете как там грабили!- Ну и какой результат вы хотите?- К России присоединятся не хочу, там законы такие... Не нравятся мне. Хочу наказать всех кто был на Майдане...
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І не плутай Тору - Старий Заповіт, з Новим (хоча і в Новому багато вставок)...
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