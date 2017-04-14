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 Экономика
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Все про:пошлина (242) удобрения (12)

 Депутаты требуют найти коррупционеров, отменивших пошлины на ввоз удобрений из страны-агрессора

Народные депутаты Олег Осуховский (партия "Свобода") и Олег Петренко (фракция БПП) требуют от правоохранительных органов разобраться с фактами коррупции в Кабмине, приведшими к фактической отмене пошлин на ввоз минеральных удобрений из Российской Федерации.

Об этом в пятницу, 14 апреля, журналистам рассказал сам Осуховский, передают Українські новини.

"По многочисленным обращениям моих избирателей, мы сделали с Олегом Петренко депутатский запрос, который будет сегодня зачитан с трибуны Верховной Рады, к руководителю Национального антикоррупционного бюро, чтобы он разобрался в фактах коррупции, а именно, по так называемой комиссии, которая была создана при Кабинете министров, и, по сути отменила пошлины на ввоз минудобрений из Российской Федерации, чем заблокировала наши украинские заводы и украинцы остались без рабочих мест", - сказал он.

Депутат рассказал, что в результате подобных действий до четвертого квартала 2016 года, украинские фермеры купили российских удобрений более чем на два миллиарда гривен и украинский бюджет потерял 432 миллионов гривен.

"Это недопустимо, должно быть возбуждено уголовное дело по этому факту и мы будем требовать не только от Национального бюро, а и от Генеральной прокуратуры, чтобы она вмешалась. Чтобы этих фактов коррупции не было. Потому что наши ребята сегодня ценой собственной жизни защищают территориальную целостность Украины, а мы делаем скидки, мы отменяем пошлины, для российского бизнеса, в то время как украинские предприятия стоят без работы и украинцы, по сути, не имеют за что жить и потеряли работу и уже несколько месяцев просто не работают. Это недопустимо, мы будем требовать, чтобы виновные были наказаны!", - добавил он.

Напомним, черкасские депутаты требуют от Гройсмана ввести пошлины на минудобрения из страны-агрессора.

С начала войны на Донбассе Украина увеличила в 1,5 раза импорт азотных минудобрений из России.

Эксперты считают, что Россия пытается полностью захватить украинский рынок минудобрений.

При этом Українським Новинам удалось установить "Агентов Кремля" - украинские компании, которые, несмотря на войну и аннексию Крыма, заводят в Украину минудобрения из России.

Тем самым эти компании помогают российским производителям иметь стабильный рынок сбыта, чтоб платить налоги в бюджет РФ, откуда финансируется воюющие на востоке Украины сепаратисты и российская армия.

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Депутаты требуют найти коррупционеров

кінець цитати, нє?
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ну это уже вообще. Такого размаха дерибана не стесняются.
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ВАТ Агрохим г.Конотоп лямов на сто в этом году сдерибанил пошлин на удобрения уже.
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Чего их искать-пусть в зеркало глянут и вуаля .....
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Идите в АП к шоколадному барыге. Без его одобрения не обошлось.
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А в кулуарах, за шторами не пробовали искать??
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А каким это образом бюджет потерял? Если все это ввезли контрабасом, тогда потерял... Тогда ловите контрабандистов... А если все по-белому - то получил только в виде ввозного НДС около 400млн. грн.
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Трудно в Украине найти коррупционеров...
Коррупция то есть!... А вот с коррупционерами - беда!...
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А если и находят, то так, мелочишку пузатую, на коррупции в тыщу долларов, да и тех выпускают суды.
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Может депутатам среди себя на досуге пошастать?...
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Україна опинилася на першому місці в рейтингу корупції Ernst&Young
у 2015 році Україна у цьому рейтингу була сьомою за рівнем корупції.
Умудрились в 16 раз переплюнуть рашу! Говорили про 20-ку, серед розвинутих стран, а тут зразу 1 мiсце !!!
теперь Слава Богу стало понятно какой смысл Порошенко вкладывал в лозунг ЖИТЬ ПО НОВОМУ
ЦЕ - перемога.Блока Панама Плюс , Окупаційного Блоку
та Голодного Фронту, ПОЗДРАВЛЯЮ с достижением
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Думаю фермеры будут не против, потому как российская нитроамофоска примерно на 25% дешевле отечественной.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДепутаты требуют найти коррупционеров, отменивших пошлины на ввоз удобрений из страны-агрессора
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