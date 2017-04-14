 Депутаты требуют найти коррупционеров, отменивших пошлины на ввоз удобрений из страны-агрессора

Об этом в пятницу, 14 апреля, журналистам рассказал сам Осуховский, передают Українські новини.
"По многочисленным обращениям моих избирателей, мы сделали с Олегом Петренко депутатский запрос, который будет сегодня зачитан с трибуны Верховной Рады, к руководителю Национального антикоррупционного бюро, чтобы он разобрался в фактах коррупции, а именно, по так называемой комиссии, которая была создана при Кабинете министров, и, по сути отменила пошлины на ввоз минудобрений из Российской Федерации, чем заблокировала наши украинские заводы и украинцы остались без рабочих мест", - сказал он.
Депутат рассказал, что в результате подобных действий до четвертого квартала 2016 года, украинские фермеры купили российских удобрений более чем на два миллиарда гривен и украинский бюджет потерял 432 миллионов гривен.
"Это недопустимо, должно быть возбуждено уголовное дело по этому факту и мы будем требовать не только от Национального бюро, а и от Генеральной прокуратуры, чтобы она вмешалась. Чтобы этих фактов коррупции не было. Потому что наши ребята сегодня ценой собственной жизни защищают территориальную целостность Украины, а мы делаем скидки, мы отменяем пошлины, для российского бизнеса, в то время как украинские предприятия стоят без работы и украинцы, по сути, не имеют за что жить и потеряли работу и уже несколько месяцев просто не работают. Это недопустимо, мы будем требовать, чтобы виновные были наказаны!", - добавил он.
Напомним, черкасские депутаты требуют от Гройсмана ввести пошлины на минудобрения из страны-агрессора.
С начала войны на Донбассе Украина увеличила в 1,5 раза импорт азотных минудобрений из России.
Эксперты считают, что Россия пытается полностью захватить украинский рынок минудобрений.
При этом Українським Новинам удалось установить "Агентов Кремля" - украинские компании, которые, несмотря на войну и аннексию Крыма, заводят в Украину минудобрения из России.
Тем самым эти компании помогают российским производителям иметь стабильный рынок сбыта, чтоб платить налоги в бюджет РФ, откуда финансируется воюющие на востоке Украины сепаратисты и российская армия.
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кінець цитати, нє?
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Коррупция то есть!... А вот с коррупционерами - беда!...
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у 2015 році Україна у цьому рейтингу була сьомою за рівнем корупції.
Умудрились в 16 раз переплюнуть рашу! Говорили про 20-ку, серед розвинутих стран, а тут зразу 1 мiсце !!!
теперь Слава Богу стало понятно какой смысл Порошенко вкладывал в лозунг ЖИТЬ ПО НОВОМУ
ЦЕ - перемога.Блока Панама Плюс , Окупаційного Блоку
та Голодного Фронту, ПОЗДРАВЛЯЮ с достижением
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