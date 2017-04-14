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Все про:Афганистан (166) бомба (206) МИД РФ (965) Россия (69949) США (12367) ИГИЛ (488)

 "Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"

В Москве хотели бы увидеть доказательства эффективности удара США с применением сверхмощной бомбы по позициям террористической организации "Исламское государство" в Афганистане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Очень успешная операция, - Трамп о применении "матери всех бомб" в Афганистане

"Я не специалист по взрывным устройствам, не моя задача оценивать. Это могут сделать только военные специалисты", - сказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя удар США по позициям ИГ в Афганистане.

"Мы бы хотели увидеть доказательства", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, разделяет ли он позицию бывшего президента Афганистана Хамида Карзая о том, что США используют Афганистан в качестве полигона, Кабулов сказал, что "похоже на это".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: США впервые применили мощнейшую неядерную бомбу против ИГИЛ в Афганистане. ВИДЕО

"Американцы, похвалившись, что они сбросили на Афганистан самую мощную бомбу, заявляют о том, что это успех. Успех в чем? В том, что бомба взорвалась?" - сказал дипломат. "Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали? Когда будут свидетельства, тогда будет и предмет для дискуссии", - добавил он.

Как ранее сообщалось, США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Нангархар в Афганистане. По информации СМИ, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как "мать всех бомб". Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор до настоящего момента не применялась.
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речь "послов" рашки один-в-один совпадает с дворовым жаргоном шпаны: "а ты кто такой, а под кем сидишь.. а чем докажешь?"
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Как только Хуйло заикнулось, что следует наладить контакты с уважаемыми джентльменами из международной организации Талибан - вчера в штаб этого самого Талибана, прилетела в гости, замечательная вакуумная бомба GBU-43/B MOAB весом около 10 тонн из которых 8,5 взрывчатого вещества... совпадение? Не думаю!!! "Чего вы достигли? Сколько ИГИЛовцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 3689
Короче: за базаром надо следить!

"Чего вы достигли? Сколько ИГИЛовцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 4647

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"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?"

==============================================
игиловцев может и немного но видать ихтамнетов навалили гору раз козломордые завоняли.
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Где они вообще в Афганистане игиловцев увидели?
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Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых действиях в Ливане,Афганистане, Алжире, Пакистане,Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористическую деятельность в некоторых других странах.

Википедия
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Спасибо. Я искренне считал, что США в Афганистане с талибами воюет
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Учитывая заявления хуйла \ или какогото бонза с рашкостана что там ли чуть не 50% в игиле рузьге, и то что амерекосы сказали что 36 игиловцев при применении бомбы погибло, путём несложных вычислений становится понятно что 18 рашкинцев таво. отправили к чертям на сковородку.
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Такую с космоса( хотя бы с км 100-150) нечаянно на кремль уронить, никакое пво ничего не успеет сделать.
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Это кацапы так намекают, что если бы пиндосы такой по ДНРе вальнули, то толку было бы больше
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А если бы по кремлю, то был бы охрененный успех и всемирный праздник.
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Но самое лучшее применение этой бомбы -это по кремлю и не было бы вопросов кого и сколько!!
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інша справа - фуйловці
ці багато чого досягли:
весь світ бачив вбитих дітей
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видать зашкваренные игиловцы были высокопоставленными фсб-шниками,как истерят кремлевские красота
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А кто такой Хуйло чтобы перед ним отчитываться?
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речь "послов" рашки один-в-один в дворовым жаргоном шпаны
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ну так это, чтобы всех террористов одним махом убить, надо бомбу на Кремль сбросить!
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Успех в чем? В том, что бомба взорвалась?" - сказал дипломат

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нет,успех в том что она летела учитывая кривизну земной поверхности...
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"Чего вы достигли? Сколько ИГИЛовцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"

США продемонстрировали эффективность "матери всех бомб" над Москвой.
МИД РФ удовлетворён, но не успел это заявить в СМИ.
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а расея так чего за игиловцев распереживалась? она их еще в прошлом году победила
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Часть ядерных технологий была передана КНДР современной Россией, чтобы спровоцировать нестабильность
Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в своем блоге на написал, что США в ситуации с КНДР выступают защитниками мирового сообщества.

Сегодня хочу поговорить с читателями о ситуации, которая происходит в эти дни вокруг КНДР. Дело в том, что Северная Корея граничит с Россией и Китаем. При этом Северная Корея хочет испытывать ядерное оружие одновременно с ракетами-носителями. И это куда опаснее, чем возможная военная операция США. Неадекватные северокорейцы могут прицепить к ракете ядерную боеголовку. И они угрожали Южной Корее и Японии. Опасность для мира очень высокая. Северная Корея нарушает запрет на ядерные испытания и постоянно делает агрессивные и воинственные заявления.
Так что тут Соединенные Штаты выступают защитниками мирового сообщества от очень опасного режима. Но все еще остается возможность решить данную проблему мирным путем. А то, что ситуация вокруг КНДР очень серьезная, подтверждает тот факт, что даже китайцы отказались от импорта угля из Северной Кореи. В этом смысле мировое сообщество едино. Это безумие нужно останавливать. Со стороны России к США читается ревность. Действия Соединенных Штатов нужно еще расценивать и как намек на методы решения проблем с неадекватными, опасными для человечества режимами. А Россия, как известно, не на официальном уровне, а на уровне пропаганды сделала заявление о возможности использования ядерного оружия. Так что для Кремля это очень серьезный психологический момент. Москве дают понять, что существует и такой вариант решения проблем Восточной Украины, Крыма и Сирии.
Нужно понимать, что Россией управляет руководитель спецслужбы. А все технологии спецслужб - это провокации. Сегодня делается все возможное, чтобы коалиция из 70 государств ничего не могла делать в Сирии. Все возможное делается Кремлем. Ситуация нестабильности с точки зрения российских спецслужб - идеальная ситуация, при которой они могут влиять на процессы в мировом сообществе. Сомнений в том, что всю эту ситуацию с Северной Кореей Кремль может использовать для новых провокаций, нет совсем. Москва будет делать заявления об агрессивности США, необходимости их сдерживания. Хотя на самом деле речь идет о спасении мира.
Что же касается заявлений КНДР о ядерном ответе в случае атаки на их полигон, то не стоит северокорейским угрозам предавать большого значения. Их ядерная и ракетная программы недостаточно развиты. Они не обладают современными технологиями. Это вариант отсталой советской программы. И, кстати говоря, почти нет никаких сомнений, что часть ядерных технологий была передана КНДР современной Россией. С целью спровоцировать нестабильность.
А еще сегодня ровно три года с официального начала АТО. С каждым днем становится все яснее, что Украина противодействует агрессии России не только против себя. Украина защищает ближайшие европейские государства и вообще человеческую цивилизацию. Со временем это будет оценено. Украина платит за это непомерную цену: десятки тысяч погибших и пострадавших. К сожалению, помощь, которая оказывается Украине, очень ограничена. До сих пор не принято решение о поставках смертельного оружия Соединенными Штатами. Тем ценнее вклад Украины в защиту мира. Я уверен, что это будет достойно оценено человечеством.
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Пару місяців назад американці сказали,що у Пів.Кореї немає ядерної зброї.Це було сказано після підриву дуже великого заряду в шахті-голота тоді заявила,що випробувала ядерний заряд,якого не було в шахті та й фізично не могло бути-бо нема.
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Зато кацапы уничтожали по 10 штабов ИГИЛ в день и ничего... Доказательств не требовалось)
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Лечение алкоголизма по новейшей методике,лошадиными дозами касторового масла. Российская империя. 1916 г

"Чего вы достигли? Сколько ИГИЛовцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 1230
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очередное кукареку из-за поребрика )) вам, терпилам, никто отчитываться не намерен
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для кацапов успех если хотя бы долетела до цели
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А не кто не чего не бросал. Такие бомбы можно купить в любом поселке Афгана .
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Пионтковский: Трамп надеется, что ему, как мировому полицейскому, не придется разряжать свой кольт, а достаточно будет лишь показать КНДР, что он у него есть
Президент США Дональд Трамп не горит желанием наносить превентивный удар по Северной Корее, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на содействие Китая в решении проблемы с КНДР, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя информацию о том, что США готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее.
"Прежде всего стоит отметить, что Россия прямого влияния на корейский конфликт не имеет, так как для этого у нее нет рычагов влияния. А вот китайский фактор - очень серьезный. И в последнее время как раз произошло серьезное сближение президентов США и Китая. Трамп надеется, что ему, как мировому полицейскому, не придется разряжать свой кольт, а достаточно будет лишь показать КНДР, что он у него есть", - отметил Пионтковский.
По его мнению, Трампу придется ставить на место ряд мировых лидеров, которые свободно себя чувствовали, когда президентом США был Барак Обама.
"Пекин способен решить эту проблему, так как вся экономика Северной Кореи на 100% зависит от торговли с Китаем. Уже лет 15 американские президенты уговаривают Пекин это сделать, но Китай до сих пор не хотел решать северокорейский вопрос. Однако сейчас ситуация изменилась. В частности, благодаря тому, что США показали свою силу в Сирии. Это увидел весь мир. И ко многим пришло осознание того, что мировой полицейский вернулся. Поэтому всякие хулиганы из подворотни, в том числе питерской, которые за восемь лет президентства Обамы расшалились, получили достаточно четкий сигнал", - подчеркнул политолог.
Он считает, что США попытаются убедить Китай решить проблему с КНДР.
"Да, Трамп не горит желанием наносить удар по Северной Корее. Ведь в таком случае может быть очень много сценариев развития ситуации. К примеру, КНДР могут нанести ответный удар по Южной Корее. Поэтому оптимальным вариантом было бы убедить китайцев заняться этим вопросом. И, по-моему, пока США больше в этом направлении двигаются", - резюмировал Пионтковский.
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Подумаешь, бомбу они слепили... Хвастуны. Вы петуха с гавна слепить попробуйте, потом и поговорим...
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"эффективность и достижения" у кацапсов измеряется количеством убитого мирного населения.
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Это интервью похоже на истерию. А на хрен тебе доказательства? Своего такого нет, так уже и психоз. Этим они показывают свою моральную, да и не только моральную поддержку ИГИЛ.
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Ну-уу тупые в этом миде рефе там сидят. Штаты послали ясный месседж, что если сбросят MOAB на кремль, то ни один игиловец в ни в каком бункере или тунеле не спрячется. Даже если он в бункере в сортире будет сидеть, все равно замочит.
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фсбешніе игиловці отправились к своим коллегам из вАЄнного оркестра
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ти ж спец по афгану, підніми свою сраку, знайди місце де скинули бомбу, і там запитаєш місцевих скільки знищено терористів, які проблеми юрюк ти парашенскій!!!
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Вот здесь http://natribu.org/ua/ ответ Трампа с переводом.
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Какие на фиг доказательства , ИГИЛовцы вылезли из соседней шахты и забрали все трупы с собой , шахта там знатная , почти такая же на Донбассе , где орки танки нашли.
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так и не понял мне уже бояться или все таки
ждать ответа вместе с мидом рф?
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хм, а почему США должны отчитываться перед куском рашки-какашки ?
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ИГИЛ в Сирии путька еще в 2015 году победил.
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А хуйло что не может у игиловцев перекличку сделать?
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вечернюю поверку?
лошадь - я
олень - я
аифон - я
идиот - много я .....
крики и шум в казарме.....
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Кацапи у паніці! Ніяк не зрозуміють,що ж воно відбувається!
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С чего они взяли, что мировая держава должна что-то доказывать каким-то озалупусам?
Они делают и ставят перед фактом.
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Ну і чого було кацапобидлу так скігліти?.. Як їм так цікаво, то лопату в руки і в епіцентр самим рахувати...😕😕😕
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Для МИДа пидоросии:
Пойми, цель у меня не доказать что-либо кацапам (спустя 3 года стало видно что это бесполезно), а показать нормальным людям, какие тупые животные населяют рашку.
К слову, не стоит тебе обижаться на определение "тупое животное", оно ведь просто констатирует данность. Московит/кацап etc означает "мудак". Это не мое открытие, об этом писал еще один из малочисленных русских нобелевских лауреатов академик Иван Павлов. Иной лексикой, конечно, но именно в этом смысле.(С)
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И не говорите. Что за варварские методы? Скоро негде будет в Рязани Игиловцев хоронить!
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Сколько ИГИЛовцев погибло от кацапских ракет запущенных с каспийского моря?
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сбросьте её на кремль - хай считают её эфективность )))))
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и всетаки театральная озабоченность у рашки таки театральная воинственность трампа
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паРашники народец мерзкий и завистливый как сказал один классик, вот они желчью от злости бессилия заливаются.
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Твое выражение лица, когда Игиловец требует внеочередного воинского звания, угрожая вренуться в Тамбов, ибо таких БОМБ, он еще не видел!
"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 5244
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nadejus amerikanci nebudut otvechatj i vkljuchat polny "ignore" ....hochetsa posmatretj na isteriku parashi togda
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Чого ви досягли? Ну як мінімум яскравого зарєва ватних задів)))))))))))))))))
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в принципе точно такой же вопрос амеры имеют право задать и москалям . сколько именно ИГИЛовцев они уничтожили в Сирии . только не нужно лепить горбатого про то что ВКС России уничтожило 100 000 штабов ИГИЛ . у них там и бойцов то раза в два меньше . уничтоженные бойцы оппозиции и мирные жители тоже не в счет . пускай предъявят хоть одного мертвого халифатовца
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У ИГИЛ на каждого бойца - 4 штаба!!! ШТАБ - ОН КАК ЖЕНА, БОЛЬШЕ 4 - НЕЛЬЗЯ.
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Турция закрыла пролив Босфор для российского флота

Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.

14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
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sto pudov parasha shto to predprimit , shtob pakazatj vsem shto dlja njih zakoni njepisani....zhdjems....
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Если правда - накачу соточку. Больше не буду - еще поводы ожидаются.
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обосралась кацапня. Поняли что бункера их уже не спасут.
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шо тот за лошара, що у Штатів просе отчет.... да клали на тебе той сталагніт!!!!)
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Какой то бред а не интервью. особо поразило : Когда будут свидетельства, тогда будет и предмет для дискуссии" КАКОЙ ДИСКУССИИ ???? О ЧЕМ ??? И КТО ЕГО НА ЭТУ ДИСКУССИЮ ПРИГЛАШАЛ ???
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НУ ТАК БЫЛ ЖЕ НАЛОГ НА ЯБЛОНИ!!! Яблочко - ел, не ел - плати!!! почти все деревья свели после введения того налога.
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Я тоже не специалист, но видимо яйца кремля взрывом хорошо зацепило, раз такой визг подняли
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Гуго Карлович™‏ @JoN_TM 10 ч.10 часов назад
Группа переговорщиков по корейской ядерной проблеме подошла к полуострову на расстояние прицеливания.

"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 6878
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bamr‏ @bamr69 1 ч.1 час назад
Путин владеет тремя транспортными средствами - двумя автомобилями ГАЗ М21, «Нивой», а также прицепом «Скиф».
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россия сомневается в эффективности "матери всех бомб"?Шарабахните по кацапстану, господин Трамп , и пусть кацапы посчитают , сколько эта штуковина может уничтожить.
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Чому наймогутніша країна світу повинна відчитуватись перед територією з 1,5% світового ВВП? )))
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"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"? Лады , впишусь за Госдеп и фашынхтонски апком :Видео взрыва бомбы:https://www.youtube.com/watch?v=-K1myT-mIt4 :"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 5344. мид рабсиянской пидерацыи - сидеть в любимой позе, жрать сэмки, сосать пивас :"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 1553
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Чего вы достигли? Правильно для пидоросов, если нет убитых детей значит цель не достигнута!
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ХОТЕТЬ - НЕ ВРЕДНО, ДУРИК - подозреваю, ответ амеров будет именно таким.
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"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?" - Чоты глазаотводишь?! Глаза-то не отводи! сматри на меня б@иаать!
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"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - такую "матерь всех бомб" эффективнее использовать по командному пункту игиловцев, кремлю, весь мир тогда почувствовал бы положительный результат, и вздохнул бы с облегчением.
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"Чего вы достигли? Сколько ИГИЛовцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"

- вот точно ДебилыБ@. Эта бомба, сброшенная на безлюдные и горные районы Афганистана предназначена продемонстрировать Сев Корее современные возможности бомбовых ударов. А то закопались там на пару метров в бетон и думают что не уязвимы
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а разве с ним кто-то дискутирует?
чего он так распереживался? связь с талибами вдруг пропала?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"
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