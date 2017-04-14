 "Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Я не специалист по взрывным устройствам, не моя задача оценивать. Это могут сделать только военные специалисты", - сказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя удар США по позициям ИГ в Афганистане.
"Мы бы хотели увидеть доказательства", - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, разделяет ли он позицию бывшего президента Афганистана Хамида Карзая о том, что США используют Афганистан в качестве полигона, Кабулов сказал, что "похоже на это".
"Американцы, похвалившись, что они сбросили на Афганистан самую мощную бомбу, заявляют о том, что это успех. Успех в чем? В том, что бомба взорвалась?" - сказал дипломат. "Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали? Когда будут свидетельства, тогда будет и предмет для дискуссии", - добавил он.
Как ранее сообщалось, США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Нангархар в Афганистане. По информации СМИ, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как "мать всех бомб". Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор до настоящего момента не применялась.
5771 97
В Осло возле станции метро полиция обезвредила бомбу(35)
Правоохранители обезвредили бомбу на станции петербургского метро "Площадь восстания" (обновлено). ФОТО(63)
Россиянин с самодельной бомбой задержан в международном аэропорту Египта(95)
Военная разведка Ирака презентовала захваченные в боях за Мосул беспилотники, используемые в виде сверх-легких "бомбардировщиков". ФОТОрепортаж(58)
В столовой МИД РФ котлеты "по-киевски" переименовали в котлеты "по-крымски". ФОТОФАКТ(0)
Жертвами российских авиаударов в Сирии стали 3600 мирных жителей, - британский эксперт(39)
Неизвестные "заминировали" метро "Театральная" и "Арсенальная" в Киеве. Взрывчатку не нашли(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Короче: за базаром надо следить!
Ответить
Ответить
==============================================
игиловцев может и немного но видать ихтамнетов навалили гору раз козломордые завоняли.
Ответить
Ответить
Википедия
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ці багато чого досягли:
весь світ бачив вбитих дітей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что лает на Слона....
Ответить
================================================
нет,успех в том что она летела учитывая кривизну земной поверхности...
Ответить
США продемонстрировали эффективность "матери всех бомб" над Москвой.
МИД РФ удовлетворён, но не успел это заявить в СМИ.
Ответить
Ответить
Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в своем блоге на написал, что США в ситуации с КНДР выступают защитниками мирового сообщества.
Сегодня хочу поговорить с читателями о ситуации, которая происходит в эти дни вокруг КНДР. Дело в том, что Северная Корея граничит с Россией и Китаем. При этом Северная Корея хочет испытывать ядерное оружие одновременно с ракетами-носителями. И это куда опаснее, чем возможная военная операция США. Неадекватные северокорейцы могут прицепить к ракете ядерную боеголовку. И они угрожали Южной Корее и Японии. Опасность для мира очень высокая. Северная Корея нарушает запрет на ядерные испытания и постоянно делает агрессивные и воинственные заявления.
Так что тут Соединенные Штаты выступают защитниками мирового сообщества от очень опасного режима. Но все еще остается возможность решить данную проблему мирным путем. А то, что ситуация вокруг КНДР очень серьезная, подтверждает тот факт, что даже китайцы отказались от импорта угля из Северной Кореи. В этом смысле мировое сообщество едино. Это безумие нужно останавливать. Со стороны России к США читается ревность. Действия Соединенных Штатов нужно еще расценивать и как намек на методы решения проблем с неадекватными, опасными для человечества режимами. А Россия, как известно, не на официальном уровне, а на уровне пропаганды сделала заявление о возможности использования ядерного оружия. Так что для Кремля это очень серьезный психологический момент. Москве дают понять, что существует и такой вариант решения проблем Восточной Украины, Крыма и Сирии.
Нужно понимать, что Россией управляет руководитель спецслужбы. А все технологии спецслужб - это провокации. Сегодня делается все возможное, чтобы коалиция из 70 государств ничего не могла делать в Сирии. Все возможное делается Кремлем. Ситуация нестабильности с точки зрения российских спецслужб - идеальная ситуация, при которой они могут влиять на процессы в мировом сообществе. Сомнений в том, что всю эту ситуацию с Северной Кореей Кремль может использовать для новых провокаций, нет совсем. Москва будет делать заявления об агрессивности США, необходимости их сдерживания. Хотя на самом деле речь идет о спасении мира.
Что же касается заявлений КНДР о ядерном ответе в случае атаки на их полигон, то не стоит северокорейским угрозам предавать большого значения. Их ядерная и ракетная программы недостаточно развиты. Они не обладают современными технологиями. Это вариант отсталой советской программы. И, кстати говоря, почти нет никаких сомнений, что часть ядерных технологий была передана КНДР современной Россией. С целью спровоцировать нестабильность.
А еще сегодня ровно три года с официального начала АТО. С каждым днем становится все яснее, что Украина противодействует агрессии России не только против себя. Украина защищает ближайшие европейские государства и вообще человеческую цивилизацию. Со временем это будет оценено. Украина платит за это непомерную цену: десятки тысяч погибших и пострадавших. К сожалению, помощь, которая оказывается Украине, очень ограничена. До сих пор не принято решение о поставках смертельного оружия Соединенными Штатами. Тем ценнее вклад Украины в защиту мира. Я уверен, что это будет достойно оценено человечеством.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Президент США Дональд Трамп не горит желанием наносить превентивный удар по Северной Корее, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на содействие Китая в решении проблемы с КНДР, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя информацию о том, что США готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее.
"Прежде всего стоит отметить, что Россия прямого влияния на корейский конфликт не имеет, так как для этого у нее нет рычагов влияния. А вот китайский фактор - очень серьезный. И в последнее время как раз произошло серьезное сближение президентов США и Китая. Трамп надеется, что ему, как мировому полицейскому, не придется разряжать свой кольт, а достаточно будет лишь показать КНДР, что он у него есть", - отметил Пионтковский.
По его мнению, Трампу придется ставить на место ряд мировых лидеров, которые свободно себя чувствовали, когда президентом США был Барак Обама.
"Пекин способен решить эту проблему, так как вся экономика Северной Кореи на 100% зависит от торговли с Китаем. Уже лет 15 американские президенты уговаривают Пекин это сделать, но Китай до сих пор не хотел решать северокорейский вопрос. Однако сейчас ситуация изменилась. В частности, благодаря тому, что США показали свою силу в Сирии. Это увидел весь мир. И ко многим пришло осознание того, что мировой полицейский вернулся. Поэтому всякие хулиганы из подворотни, в том числе питерской, которые за восемь лет президентства Обамы расшалились, получили достаточно четкий сигнал", - подчеркнул политолог.
Он считает, что США попытаются убедить Китай решить проблему с КНДР.
"Да, Трамп не горит желанием наносить удар по Северной Корее. Ведь в таком случае может быть очень много сценариев развития ситуации. К примеру, КНДР могут нанести ответный удар по Южной Корее. Поэтому оптимальным вариантом было бы убедить китайцев заняться этим вопросом. И, по-моему, пока США больше в этом направлении двигаются", - резюмировал Пионтковский.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ждать ответа вместе с мидом рф?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
лошадь - я
олень - я
аифон - я
идиот - много я .....
крики и шум в казарме.....
Ответить
Ответить
Они делают и ставят перед фактом.
Ответить
Ответить
Пойми, цель у меня не доказать что-либо кацапам (спустя 3 года стало видно что это бесполезно), а показать нормальным людям, какие тупые животные населяют рашку.
К слову, не стоит тебе обижаться на определение "тупое животное", оно ведь просто констатирует данность. Московит/кацап etc означает "мудак". Это не мое открытие, об этом писал еще один из малочисленных русских нобелевских лауреатов академик Иван Павлов. Иной лексикой, конечно, но именно в этом смысле.(С)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.
14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Группа переговорщиков по корейской ядерной проблеме подошла к полуострову на расстояние прицеливания.
Ответить
Путин владеет тремя транспортными средствами - двумя автомобилями ГАЗ М21, «Нивой», а также прицепом «Скиф».
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- вот точно ДебилыБ@. Эта бомба, сброшенная на безлюдные и горные районы Афганистана предназначена продемонстрировать Сев Корее современные возможности бомбовых ударов. А то закопались там на пару метров в бетон и думают что не уязвимы
Ответить
чего он так распереживался? связь с талибами вдруг пропала?
Ответить
Ответить