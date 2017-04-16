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 Политика Украины, Общество
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Все про:Пасха (23) Турчинов (3170)

 Турчинов в день Пасхи пожелал соотечественникам Божьей ласки и любви

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поздравил соотечественников с днем Воскресения Христова.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с великим праздником - светлым днем Воскресения Христова! Господь, пожертвовав своей жизнью, открыл людям путь к спасению. Он открыл путь, которым может идти каждый, чтобы уже здесь, на Земле, постичь в себе Царствие Небесное. И постигнув единожды, не лишиться его никогда. Этот путь доступен каждому из нас, а в основе его - Любовь. Вечная и безграничная. Любовь, как живой источник, питает все сущее. Сказано: "Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоанна 3:16)", - сказано в сообщении пресс-службы СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

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Турчинов пожелал соотечественникам Божьей ласки и Любви.

"С праздником! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!", - говорится в поздравлении.
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Пастору помооооооолімось, братья и сестры! Отдай десятину дохода твоего, и Мунтян... тьфу Турчиновичь замолвит за тебя слово.
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nello на Пасху яйца красит, а всё остальное время морочит их народу
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А кто брат Турчинова ? И чем мы ему так обязаны ?
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Пастор , засунь себе в жопу , свои поздравления .
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Главное - не проскочить границуслова Турчинова о задаче ВСУ на Донбассе
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Воно бажає. Добридень скаже - збреше. Може побажати тобі у відповідь подавитись елітнии сиром, і щоб у Феофанію не встигли довезти?
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це він дарма
так можна реноме "кривавого пастора" позбутися
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У них религия давно своя створена. И в первой заповеди УКРАДИ!
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С праздником тебя раб божий! Им рай на земле, но потом ад на небесах.
А НАМ АД КРУГОМ!!
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Главное желание народа Украины освободиться от ворюг типа Турчинов , Петя , Кананенко , Сеня чмо , Грановский и прочего сброда мародеров типа отработанного презерватива Ревы и Розенко .
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Главное не опоздайте пастору десятую часть заплатить.
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Турчинов во время войны тырил бабло с постройки линии обороны под Харьковом . Списывал на сооружения , построенные волонтерами . Гнида .
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А вот ещё один вурдалак выполз,сектант Православных поздравляет,это просто в голове не укладывается
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комсомольско-баптистскую молодость вспомнил
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смешно читать как исходят на народное достояние-го..но, кацапские тролли. И Пастор поздравил и Президент и Гройсман, а вас ваши как привiтали-ожиданием новых санкций.
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хоть ссы в лицо или правильно сказать рожу, ему все одно Божья роса.
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