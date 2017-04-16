 Турчинов в день Пасхи пожелал соотечественникам Божьей ласки и любви

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с великим праздником - светлым днем Воскресения Христова! Господь, пожертвовав своей жизнью, открыл людям путь к спасению. Он открыл путь, которым может идти каждый, чтобы уже здесь, на Земле, постичь в себе Царствие Небесное. И постигнув единожды, не лишиться его никогда. Этот путь доступен каждому из нас, а в основе его - Любовь. Вечная и безграничная. Любовь, как живой источник, питает все сущее. Сказано: "Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоанна 3:16)", - сказано в сообщении пресс-службы СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Турчинов пожелал соотечественникам Божьей ласки и Любви.
"С праздником! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!", - говорится в поздравлении.
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так можна реноме "кривавого пастора" позбутися
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А НАМ АД КРУГОМ!!
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