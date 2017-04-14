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 Политика Украины
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Все про:Крым (19494) оккупация (6821) порт (245)

 Оккупационные власти Крыма назвали ситуацию с портами "катастрофической"

На заседании российского оккупационного "парламента" Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу заявили о парализации крымских портов из-за нехватки кадров и назвали ситуацию "катастрофической".

Об этом 14 апреля во время заседания заявил так называемый председатель комитета Петр Запорожец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Украина сообщила Международной морской организации о недействительности выданных в оккупированном Крыму документов моряков

"Если проанализировать, что творится в крымских портах - ситуация катастрофическая. В Феодосийском порту до 2016 года работало более 1 300 человек, сегодня осталось только 400. В Евпатории работало 600-700 человек, в настоящее время только 136, порт парализован. Кроме Ялтинского порта никакого нет оживления", - заявил Запорожец.

Представитель оккупантов добавил, что со сложившийся ситуацией с портами должна разобраться российская прокуратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Впервые в истории Украины": суд конфисковал танзанийское судно "Sky Moon" за незаконный заход в порты оккупированного Крыма, - военная прокуратура

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.
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А че вы так крысы за порты распериживались? Че не верите что на историческую родину придется драпать по мосту?
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скрепному, )(уйло им пару упаковок скрепок пришлет, в Керчь...
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Представитель оккупантов добавил, что со сложившийся ситуацией с портами должна разобраться российская прокуратура.

расейская пррокуратура разберется и обвинит во всем Госдеп США, ЕС и Правый Сектор))
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Доведеться їм драпати. Ох як доведеться. Повертати українці Крим будуть вже з новою, українською владою. Але повертати будуть тільки територію.
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АЙБОЛАТ ТЫХТЫМОВ‏ @AIBOLATRUSSIAN 5 ч.5 часов назадЕщеТРАПМ ВОБЩЕ ЧМО НИЧЕВО НЕ ЗДЕЛАЛ ДЛЯ РОСИИ НИ ДОРОГУ НИ БАЛЬНИЦУ НИ ЖКХ А ЕЩЕ ВЕЗДЕ БРОСАЕТ СВОИ БОМБЫ ВОТ КУПЛЮ МАШЫНУ И НАКЛЕЮ ТРАПМ-ЧМО!!.
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АЙБОЛАТ ТЫХТЫМОВ‏ @AIBOLATRUSSIAN 6 ч.6 часов назад

НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШАТЬ ТРАПМУ БАМБИТЬ СЕВЕРНУЮ КАРЕЮ ВЕДЬ КАРЕЙЦЫ БРАТЦКИЙ ДЛЯ НАС РУСКИХ НАРОД ПОСМАТРИТЕ КАК МЫ ПОХОЖИ!!!
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А ЕЩЕ ТРАМБ В ПАРАДНАЕ ИМНАССАЛ И НА ПАРЕБРИК НААААЛ
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хто хотів вмерти у рідній гавані, не повинен хотіти жити
щось одне
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да циничные биндеры по ночам потихоньку распинают работников порта
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Просто всё меньше судовладельцев хотят проблем в дальнейшем, после захода в крымские порты, тем более прецеденты уже есть
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Полуостровом он был в составе Украины,а сейчас остров.
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Российские власти запустили вторую железнодорожную паромную линию через Керченский пролив для перевозки грузов между РФ и оккупированным Крымом.Об этом сообщает ТАСС.Доставку на новой паромной линии осуществляет морской перевозчик "М-Сервис". Он должен составить конкуренцию основному перевозчику, осуществляющему переправу по маршруту "Крым - Кавказ" - компании ООО "Аншип".Мощность перевалки новой паромной линии составит 30 вагонов в сутки. Ее запуск позволит оккупантам нарастить суточную мощность перевалки до 190 вагонов в сутки.Отмечается также, что новый паромный маршрут был налажен еще 22 марта, однако ранее об этом не сообщалось.Как сообщал "Апостроф. Экономика", 9 апреля российские пограничники задержали близ Крыма украинское рыболовецкое судно.
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Евгений,вы чем тут занимаетесь,пиарите "добрые дела" и как бы достижения рашен федерейшн ?
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Оккупационные власти Крыма назвали ситуацию с портами "катастрофической"........

А шо? "авианосцы" и подлодки уже ставить некуда?
Курорт, аднака.... всемирная здравница....
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Без украинского зерна и метала эти порты утратили смысл своего существования.Распилят их скорее-всего без шума и пыли.
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Стоит заметить что ничто так не поднимает настроение как новости с Крыма
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Почему же сразу "катастрофическая"? Прекрасная ситуация, я считаю. И прогнозированная к тому же.
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Мир вам , русський . Наш Крым стал вам поперёк горла ? Подавитесь , вместе с его продажными обитателями .
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Представитель оккупантов добавил, что со сложившийся ситуацией с портами должна разобраться российская прокуратура. Источник: http://censor.net.ua/n436355

я плачу!!! от смеха есссено!!!!!!!
следователь: - "ты чё из порта уволился?"
бывший работник порта: - "так а чего там делать? ни кто не заходит к нам!"
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Пусть дело против Турции возбудят за то что те к ним не заходят , во по ржут турки.
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Есть отличное патриотическое фото, специально для бигбордов в Крымских портах.
Оккупационные власти Крыма назвали ситуацию с портами "катастрофической" - Цензор.НЕТ 6405
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нет, но если будут много п.здеть то могут и их осчастливить ядерной бомбой.
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Есть проверенный вариант , бегом на площадь и верещать , Россия и Хуйло бегом к нам . Им раньше помогало , может и сей час прокатит.
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не о том думают мерзости ... пора молебны за курортный сезон начинать да крестные ходы
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да и шаманы Зимбабве на подхвате есть, безотказный вариант!
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в том году весной паршивенько в пол бошками стучали.... что то не так пошло ... может перепутали в какой стороне Мекка... в этом году делают ставку на закрытие Турции
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Вчерашние креветки , пахвала и кукуруза никому не нужны ? Очень рад за собак и баранов .
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С учетом того что следующие "выборы" )(уйла перенесли на дату оккупации Крыма, может стоит ихний ЦИК перенести в Крымские порты?
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тогда )(уйло так и умрет от старости, неперевыбранным...
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Пускай груз из Евпаторийского порта тянут в Ялтинский а из Ялтинского в Феодосийский так и "оживят" свои "порты"!
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А теперь еще и Турция Босфор им перекрыла ... вот и усё
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Не знаю почему,вроде бы посочувствовать надо, но как-то радостно.
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Да хрен им , а не сочувствие . Если бы они не орали пуцин введи , не было бы всего этого ужаса и войны. У меня украли 3 года моей жизни. Людей умирает уйма ...не только в боях, а просто из-за подорванного здоровья (((
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Виходячи з того, що в кожного бенедрівця по 2 раби, неважко порахувати, куди поділися робітники кримських портів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационные власти Крыма назвали ситуацию с портами "катастрофической"
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