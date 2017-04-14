Оккупационные власти Крыма назвали ситуацию с портами "катастрофической"........

Об этом 14 апреля во время заседания заявил так называемый председатель комитета Петр Запорожец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Если проанализировать, что творится в крымских портах - ситуация катастрофическая. В Феодосийском порту до 2016 года работало более 1 300 человек, сегодня осталось только 400. В Евпатории работало 600-700 человек, в настоящее время только 136, порт парализован. Кроме Ялтинского порта никакого нет оживления", - заявил Запорожец.
Представитель оккупантов добавил, что со сложившийся ситуацией с портами должна разобраться российская прокуратура.
С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.
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расейская пррокуратура разберется и обвинит во всем Госдеп США, ЕС и Правый Сектор))
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НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШАТЬ ТРАПМУ БАМБИТЬ СЕВЕРНУЮ КАРЕЮ ВЕДЬ КАРЕЙЦЫ БРАТЦКИЙ ДЛЯ НАС РУСКИХ НАРОД ПОСМАТРИТЕ КАК МЫ ПОХОЖИ!!!
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щось одне
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А шо? "авианосцы" и подлодки уже ставить некуда?
Курорт, аднака.... всемирная здравница....
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я плачу!!! от смеха есссено!!!!!!!
следователь: - "ты чё из порта уволился?"
бывший работник порта: - "так а чего там делать? ни кто не заходит к нам!"
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