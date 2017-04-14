 Во Львовской области раскрыта схема по экспорту в Польшу незаконной лесопродукции

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, для осуществления экспорта незаконно срубленных деревьев предприниматель составил поддельные официальные документы, а именно приходные кассовые ордера о получении оплаты за пиломатериалы в размере 250 тысяч гривен от одного из предприятий, которые он заверил своей печатью.
"В то же время было установлено, что никакого отпуска древесины от предпринимателя в адрес компании не производилось. В дальнейшем, на основании указанных поддельных документов, компания изготовила сертификаты о происхождении 100 кубических метров лесопродукции, которая была экспортирована в Польшу", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что в настоящее время следователи областной полиции сообщили предпринимателю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК.
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