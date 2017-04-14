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 Политика Украины
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 Во Львовской области раскрыта схема по экспорту в Польшу незаконной лесопродукции

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции раскрыли и пресекли деятельность схемы по экспорту в Польшу незаконно срубленных деревьев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, для осуществления экспорта незаконно срубленных деревьев предприниматель составил поддельные официальные документы, а именно приходные кассовые ордера о получении оплаты за пиломатериалы в размере 250 тысяч гривен от одного из предприятий, которые он заверил своей печатью.

"В то же время было установлено, что никакого отпуска древесины от предпринимателя в адрес компании не производилось. В дальнейшем, на основании указанных поддельных документов, компания изготовила сертификаты о происхождении 100 кубических метров лесопродукции, которая была экспортирована в Польшу", - рассказала Калиновская.

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Она также отметила, что в настоящее время следователи областной полиции сообщили предпринимателю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК.



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вони її так тихенько-тихенько зрізали, що ніхто нічого не чув
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И че камеры наблюдения в Карпатах тоже ничего не увидели
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо Львовской области раскрыта схема по экспорту в Польшу незаконной лесопродукции
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