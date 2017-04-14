 НАБУ злоупотребляет пиаром, - Холодницкий

Об этом он рассказал в интервью Фокусу, передает Цензор.НЕТ.
"В принципе, я доволен результатами, которые показали антикоррупционные органы за первый год своей работы. Но недоволен чрезмерным пиаром - для органов следствия это плохо. Не зря же есть такое понятие, как "тайна следствия", обеспечивающая независимое расследование дела. Я не понимаю, зачем правоохранительному органу больше 10 сотрудников в пресс-службе", - отметил Холодницкий.
В качестве примера разглашения "тайны следствия" он привел публикацию на сайте НАБУ переписки по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт.
"Например, когда опубликовало на своем сайте переписку по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт. Тогда прокурор не давал разрешения разглашать эти данные. НАБУ также публично сообщало, что направило подозрение САП по служебным лицам МАУ. Это прямой открытый сигнал возможным подозреваемым: убегайте. Какой смысл говорить общественности, что ты направил подозрение прокурору на согласование? Мол, подпишет - хороший прокурор, не подпишет - плохой?" - подчеркнул глава САП.
Антикоорупционный прокурор считает, что злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу.
"Коммуникация - вещь важная, но про нее нужно говорить, когда есть результаты, а не в момент проведения обысков, например. Непонятно еще, что мы найдем во время этого обыска, но о нем уже все говорят. Или когда анонсируют задержание, а потом мы неделями и месяцами ждем, когда оно будет. Такие действия превращают следствие в шоу", - заявил Холодницкий.
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А вот с появлением все большего числа антикоррупционеров у нас все больше становится коррупционеров.
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И их задача это борьба с топ-коррупцией, а они за бывшими депутатами бегают или мелкими чиновниками, но тех, кто на Банковой миллионами крутит они не занимаются.
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И при этом там дело было все в 10 тыщ долларах! Это они так с топ-коррупцией борются?
Хотя даже такого вот споймать не смогли.
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Показушники з серйозними рожами...
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тут точно не пропущена буква "д"?
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государство тотальной показухи, брехни и блефа.
Но качественную продукцию с помощью показухи,
брехни и блефа не создашь, также как, впрочем, и нормальную страну.
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