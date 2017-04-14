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 Политика Украины
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 НАБУ злоупотребляет пиаром, - Холодницкий

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий доволен результатами работы Национального антикоррупционного бюро, но считает, что его сотрудники злоупотребляют пиаром.

Об этом он рассказал в интервью Фокусу, передает Цензор.НЕТ.

"В принципе, я доволен результатами, которые показали антикоррупционные органы за первый год своей работы. Но недоволен чрезмерным пиаром - для органов следствия это плохо. Не зря же есть такое понятие, как "тайна следствия", обеспечивающая независимое расследование дела. Я не понимаю, зачем правоохранительному органу больше 10 сотрудников в пресс-службе", - отметил Холодницкий.

В качестве примера разглашения "тайны следствия" он привел публикацию на сайте НАБУ переписки по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт.

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"Например, когда опубликовало на своем сайте переписку по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт. Тогда прокурор не давал разрешения разглашать эти данные. НАБУ также публично сообщало, что направило подозрение САП по служебным лицам МАУ. Это прямой открытый сигнал возможным подозреваемым: убегайте. Какой смысл говорить общественности, что ты направил подозрение прокурору на согласование? Мол, подпишет - хороший прокурор, не подпишет - плохой?" - подчеркнул глава САП.

Антикоорупционный прокурор считает, что злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу.

"Коммуникация - вещь важная, но про нее нужно говорить, когда есть результаты, а не в момент проведения обысков, например. Непонятно еще, что мы найдем во время этого обыска, но о нем уже все говорят. Или когда анонсируют задержание, а потом мы неделями и месяцами ждем, когда оно будет. Такие действия превращают следствие в шоу", - заявил Холодницкий.

Также читайте: Холодницкий о деле экс-главы Госавиаслужбы Антонюка: "В связи с неполнотой следствия подозрение не было согласовано, расследование продолжается"
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время такое, пиар прежде всего. Ты бы на своего руководиля Югу посмотрел, тот вообще "с экрана" не вылазит...
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У того, как бы странно это не звучало, побольше результатов работы. А НАБУ даже 700 штук не возвращает в бюджет, что на них тратится.
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это смотря что считать результатом. Его личный результат, это окончание реформы прокуратуры в виде реформы областных и сокращение ГПУ. А что там наработали рядовые его подчиненные, к нему имеет малое отношение.
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Ну так вот в том то и дело, что ГАБУ и ГПУ два сапога пара. Только пиарятся. А мы им за это с собственных карманов платим деньги. А коррупция как была, так и есть
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Если просто по цифрам смотреть, то прогнившая прокуратура оказалась эффективней распиаренного НАБУ.
А вот с появлением все большего числа антикоррупционеров у нас все больше становится коррупционеров.
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Ну вообще-то, на НАБУ в год из бюджета не 700 тыщ, а 700 млн выделяется.
И их задача это борьба с топ-коррупцией, а они за бывшими депутатами бегают или мелкими чиновниками, но тех, кто на Банковой миллионами крутит они не занимаются.
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ага, только вот в прошлом году НАБУ направило в бюджет от своей деятельности, только 100 млн, о какой эффективности может быть речь? дармоеды какие-то
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а чего стоит закупка "золотых" носков) при этом Сытник еще и заявляет что они очень экономные, а вот экипировка бойца спецназа уровня НАТО стоит около 13 тысяч евро между прочим
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вспоминаю как спецназ НАБУ проводил задержание Насирова,никакие носки им даже не помогли и не спасли от того позора, что на них свалился! элитный спецназ - остановил вахтер больницы
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Так а вспомните первое дело НАБУ, поехало 100 спецназовцев одного судью задерживать, который от них сбежал отстреливаясь травматом.
И при этом там дело было все в 10 тыщ долларах! Это они так с топ-коррупцией борются?
Хотя даже такого вот споймать не смогли.
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НАБУ уже можно начинать свои веселые истории писать и продавать в книжных магазинах!!такого отборного позора не было ни у кого
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700 штук и имелось ввиду 700 млн. А касательно Банковой, то посмотрите как они красивое с Гонтаревой прокрутили. Типа и обыски провели, чтоб показать, что людей президента трогают, но в то же время дело затихло моментально
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да походу одно подменяет другое, а не мешает.
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когда некуда деть энергию - направьте эту излишнюю энергию на карбованец
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Так і з НАБУ і з тебе, генералісімус Холодницький крім піару, поки толку ніякого більше.

Показушники з серйозними рожами...
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Это заявление справоцировало нешуточную войну между НАБУ и САП, в фейсбуке разумеется...
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а по моему они премиями себе любимым злоупотребляют.
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Вместо того, чтоб заниматься работой, они все выясняют отношения. И то, что НАБУ только то и делает, что пиарится, совсем не новость. Ни одного реального дела не закрыли
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Та НАБУ такие же силовики как и остальные спецслужбы, причем все ловко умеют нарушать закон и подгонять нормы права под себя и для себя. Увы структура хоть и новая, но ничем не лучше остальных
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у нас уже столько этих антикоррупционных органов создали, а толку никакого нету! не количеством нужно бороться с коррупцией, а качеством
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У нас азе 6 органов, которые должны бороться с коррупцией - больше всего, среди таких стран, как Молдова, Азербайджан, Армения, РФ и т.п.
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Вот именно поэтому не пойму зачем было создавать массу органов, которые по сути повторяют функции друг друга. Денег некуда деть, что ли? Ещё и суды свои хотят создать, бред бредовый
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ну правильно, надо же больше процесс затянуть - вот и будет повод, пока по всем структурам дело пройдет о нем уже и забудут
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Хто б казав! Холодницький абсолютна вальцманівська шістка і саботажник.
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Хочется, наконец, думать, что граждане Украины выросли из детских штанишек и поняли, что больше всех себя хвалят и рассказывают о своих "успехах" хронические неучи и бездельники. За примерами обращайтесь в правительство Украины...
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в НАБУ работает только пресс служба, а не детективы, за что только деньги платит государство не ясно
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досить вальцианівської брехні, НАБУ єдине, що реально працює, і у них навіть дещо виходить. Уся прокуратура і САП зокрема це саботажники, повністю керовані вальцманом і його посіпаками.
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если бы так, чего же за два года существования НАБУ довело до финиша лишь 4 дела, а все остальные лишь перекладывает с места на место? причем пока, они в очередной раз создают видимость " бурной" деятельности то реальные коррупционеры тихо покидают Украину. Билоус вот подал в отставку и уже наверно вылетел тихо за границу)
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мне государство оплатило работу НАБУ. Спасибо ему.


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За 25 лет создано
государство тотальной показухи, брехни и блефа.

Но качественную продукцию с помощью показухи,
брехни и блефа не создашь, также как, впрочем, и нормальную страну.
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Кульки ви там надуваєте , тому і такий штат . Не погано ще виходить пудрити мозок "пересічним" , своєю потрібністю . Насправді єдине на що здатні і для чого створені , так це знайти " 500 грн. Марушевської ". Мається на увазі , не конкретна справа а взагалі , принцип роботи .
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ну возможно, если бы НАБУ реально выполняло свою работу а не занималось выборочно делами, которые увы не относятся к топ-коррупции, то и повода для пиара было меньше. А так ребята работают и ловят лишь тех, кто не угоден власти,и конечно же для особой видимости работы хорошо и пиарятся на процессе
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НАБУ и пиар - это одно целое, они просто по другому работать не умеют. Ну любят ребята славу и популярность))) Не зря же у них целый штат своих журналистов есть, вот они и создают лживо-положительный имидж НАБУ
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да пусть создают что угодно, лишь бы работали эффективно и реально боролись с коррупцией. А то увы коррупция как была в стране так и далее процветает, а НАБУ только в сторонке стоит и хорошо наблюдает
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да уже все устали о этих постоянных скандалов НАБУ! все заметили, что как только Бюро берется за дело, так сразу и начинаются какие-то скандалы, обыски, провокации и НАБУ себе только так и пытается рейтинг поднять
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ злоупотребляет пиаром, - Холодницкий
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