 Наша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который в 2014 году был и. о. президента, сказал в интервью BBC.
"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - обрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу", - сказал он.
Глава СНБО отметил, что, оценивая события 2014 года во время начала агрессии РФ против Украины, он уверен, что его действия на посту и. о. президента были аналогичными.
"Я очень много раз анализировал ситуацию, прокручивал те события в голове еще и еще раз, думая, что еще можно было сделать. Я не знаю. Наверное, я прошел бы этот путь снова.
Потому что можно сделать очень много, когда у тебя есть соответствующие инструменты. Когда у тебя есть полки, ты можешь быть полководцем. А когда у тебя ничего нет, а есть только огромная ответственность, то вариантов не так много.
Сейчас, уже задним числом, появляется много "героев", а в начале военного противостояния у нас не было ни одного бронежилета, то есть были какие-то остатки от афганской кампании - огромный вес и никакой защиты. Поэтому первые бронежилеты мы завозили фактически контрабандой: я велел таможенникам пропускать бронежилеты, ввозимые волонтерами, без всякого учета. Такая же была ситуация с касками: они были только советского образца, и защитить могли разве что от выстрела из рогатки", - подытожил Турчинов.
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В 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов(80)
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Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.
14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
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вот первоисточник: - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «страна находится под угрозой военной опасности со стороны России и принято принципиальное решение закрыть Босфор и Дарданеллы для всех судов России».
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Так вот кто нарушает Минские договоры.
В честности Турчинову не откажешь, а вот в уме...
Ну что у умного на уме, то у Турчинова на языке...
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Нє, ти не там ? А чого ти тоді п... ?
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