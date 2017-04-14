EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  8869  140
Материалы по теме:
Все про:СНБО (3176) Турчинов (3167) Антитеррористическая операция (16468)

 Наша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов

2016 год стал первым, когда украинская армия не сдала ни одного метра земли, а наоборот - обрели десятки километров. В дальнейшем украинские воины будут метр за метром возвращать свою землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который в 2014 году был и. о. президента, сказал в интервью BBC.

Читайте также: Турчинов: Когда меня в 2014-м спрашивали, кто будет отвечать за выданное добровольцам оружие, я говорил: "Отвечать буду я"

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - обрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу", - сказал он.

Глава СНБО отметил, что, оценивая события 2014 года во время начала агрессии РФ против Украины, он уверен, что его действия на посту и. о. президента были аналогичными.

"Я очень много раз анализировал ситуацию, прокручивал те события в голове еще и еще раз, думая, что еще можно было сделать. Я не знаю. Наверное, я прошел бы этот путь снова.
Потому что можно сделать очень много, когда у тебя есть соответствующие инструменты. Когда у тебя есть полки, ты можешь быть полководцем. А когда у тебя ничего нет, а есть только огромная ответственность, то вариантов не так много.

Сейчас, уже задним числом, появляется много "героев", а в начале военного противостояния у нас не было ни одного бронежилета, то есть были какие-то остатки от афганской кампании - огромный вес и никакой защиты. Поэтому первые бронежилеты мы завозили фактически контрабандой: я велел таможенникам пропускать бронежилеты, ввозимые волонтерами, без всякого учета. Такая же была ситуация с касками: они были только советского образца, и защитить могли разве что от выстрела из рогатки", - подытожил Турчинов.

Читайте также: Турчинов: В 2014-м была объявлена АТО вместо военного положения из-за необходимости проведения выборов президента


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Не в поддержу Порошенка это сказано?...сколько еще значит должно погибнуть украинцев?!!! Что б шоколадный остался у власти...его дружбан муженко и завел ребят под обстрел....под руководством таких идти вперед?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще один пришибленный, прям как Гнойсман. Только у того невиданные успехи в экономике, а у этого военные подвиги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага подвиги,когда рашка крым забирала, то капитанов с кораблей поджопниками выгоняли
 показать весь комментарий
Ответить
 
Турция закрыла пролив Босфор для российского флота

Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.

14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Явный вброс. Если бы было правдой, то от вони рашасми уже бы нос заложило. Кроме того нет подтверждения ни на Немецкой волне, ни на БиБиСи. Да и у турков в СМИ молчат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только ОТРК Гром сейчас выпустим, чтобы одновременно высокоточно нанести удар тактическими баллистическими ракетами по базам войск РФ в лугандоне и можно заходить брать Донецк, потому что без поддержки хуйла Донбасс и защищать никто не будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Осталось только найти координаты этих баз, чтобы ввести их в ОТРК Гром. До сих пор все никак ни амеры со своими спутниками, ни Турчинов со всем Генштабом не могут указать точно на карте где же эти базы спрятались...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
"Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - обрели десятки километров"
Так вот кто нарушает Минские договоры.
В честности Турчинову не откажешь, а вот в уме...
Ну что у умного на уме, то у Турчинова на языке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юра, а ты в курсе, что Дебальцево по минским за Киевом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В курсе , конечно. Но Турчинов открытым текстом говорит о том кто нарушает Минские соглашения последние полтора года. Глупо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
у путенских несчастье... завалился опорник... под завалами десяток путенских... ошибка при строительствеНаша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4893
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бахвалиться и воровать - они мастера.Но за три года,любой ребенок,сделал бы намного больше хваленого пастора. Только потому,что не умеет воровать и не знает понятия договорняков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пастор забув, що хуйло 2(парашенко) три роки тому обіцяв зробити це за два тижні, а зараз єробаченням і безвізом для багатіїв перейнявся...сука
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ти з передової напевно строчиш коменти ? Все рвешся в бій тільки порошенко теб не пускає ? Якби не він ти там усіх...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда-нибудь это лысое брехло посадят за сдачу всего и вся.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оно канеша из-за бугра видней,но в 2014 годе,когда у всех можновладцив был энурез,Турчинов мож единственный,кто начал строить армию,и давать отпор кацапам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут один украинец писал что Цензор принадлежит Турчинову. Сколько он вам платит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ведь то что ты написал маразм. Турчинов дал отпор кацапам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти поїдь сюди і покажи як треба давати отпор кацапам. Мудак......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в голове безумца,всё происходящее вокруг,всегда будет выглядеть маразмом...кстстати,вы на происходящее откуда наблюдаете...с Краматорска или Славянска,а мож с Авдеевки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на деле дальше Минских договорняков не продвинулись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Впєрьод чувак, в атаку. Покажи всім цим парашенкам, як треба воювати !

Нє, ти не там ? А чого ти тоді п... ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
с постоянными "перемириями" не сильно то и продвинишся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если и проскочим границу, то не страшно. Скажем, что заблудились, и вообще - насТамНет, это местные зеленые человечки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А стоит ли жертвовать жизнями пацанов ради испоганенных территорий и сепаров дамбаса ??!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти