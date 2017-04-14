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Все про:журналистика (2369) Киевская область (1463) обстрел (6005) Нацполиция (6902) СМИ (3259)

 Полиция не располагает информацией об обстреле съемочной группы "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы, - Жукович

Полиция не располагает информацией об обстреле съемочной группы "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы Киевской области в пятницу.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает Цензор.НЕТ.

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"Полиция не располагает данной информацией", - сообщил он.

Также в пресс-службе отметили, что по факту обстрела съемочной группы журналистов "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы никто в полицию не обращался.

Как сообщалось ранее, журналист Максим Опанасенко заявил, что неизвестное лицо открыло огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо".
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А кто же пойдёт заявление писать полиции в мокрых штанах?
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А палицайчики в "сухих" штанах только когда при оружии или они по жизни такие "геройские"? А то как показала история при захватах райотделов милиции засланными козломордыми казачками на Дамбассе именно у этих "правоохранителей" были самые мокрые и вонючие штаны.
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А при захвате администраций в Украине была полиция? откуда у вас такие знания?
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А палицайчик психологически и профессионально стал сильно отличаться от милицайчика? Поделитесь, откуда у вас такие знания?
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А при захвате администраций в Украине была полиция? откуда у вас такие знания?
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По почерку сразу не понял, что задал вопрос собеседнику с мозгами попугая. Извините за отнятое время.
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Всёпропальщик? Вот оно что. методичка закончилась.
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Случайно, не полиция обстреляла? Цепные псы барыг - на такое способны.
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президент повинен бути з пітерської підворотні (пітар), та мати досвід служби у органах держбезпеки (навички у цзю-до вітаються)
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Полиция не располагает и не будет располагать информацией об обстреле съемочной группы "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы, нуууу вы сами понимаете, это не огород бабы Нюры - Жукович.
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Они больные? Информация в СМИ уже является основанием для открытия расследования
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Неее они ооочень здоровы, при должности и живые.
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кретинизм как он есть. ну если ты комментируешь информацию об обстреле, то информацией ты располагаешь 100%. Тут как бы логика для детского сада, даже простое здравомыслие. Но, похоже, в ментовских головах даже простое здравомыслие не уживается.
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Скоро начнёт народ понемногу украденое возвращать.И тогда услышим про стрельбу!А пока это только цветочки.А они думали что этот грабёж продолджиться вечно?!Сколько даже украинец не выдержит...
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Похоже в Конча-Заспе давно в полной боевой готовности,если стрельбу открыли по съемочной группе. Сейчас у полицаев пойдут отмазки в стиле дохлого Чуркина : "А доказательства,где доказательства"?
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В Конче-Заспе бандитов больше чем во всем Донбассе.
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говорят что у населения на руках полтора бюджета Украины. и кажется всё это "население" мы знаем практически поименно. и оно тоже знает что мы знаем - вот и стреляет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция не располагает информацией об обстреле съемочной группы "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы, - Жукович
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