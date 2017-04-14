 Полиция не располагает информацией об обстреле съемочной группы "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы, - Жукович

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает Цензор.НЕТ.
"Полиция не располагает данной информацией", - сообщил он.
Также в пресс-службе отметили, что по факту обстрела съемочной группы журналистов "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы никто в полицию не обращался.
Как сообщалось ранее, журналист Максим Опанасенко заявил, что неизвестное лицо открыло огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо".
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Неизвестный открыл огонь по съемочной группе около Конча-Заспы, - журналист Опанасенко(16)
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