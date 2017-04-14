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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1690) медицина (1465) Минздрав (1336) врачи (544)

 Врач и медсестра "первички" будут получать до 25 тыс. грн. в месяц, - МОЗ

Министерство здравоохранения Украины рассчитало стоимость оказания услуг первичной медицинской помощи и сравнило затраты с размером предлагаемого тарифа на соответствующие услуги.

Эти данные содержатся в финансово-экономическом обосновании законопроекта "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств", который передан на голосование в Верховную Раду. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

По информации заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка, расчеты показывают, что при текущем минимальном финансировании первичной медпомощи медицинская практика, которая обслуживает 2000 пациентов (врач, медсестра), будет получать средний доход в объеме 35 000 грн в месяц. Расчеты необходимых затрат, связанных с выполнением отраслевых требований на уровне первичной медпомощи показывают, что максимальная сумма, которую должен потратить такой субъект на диагностические тесты, расходные материалы и амортизацию оснащение, составит 9081 грн в месяц. Таким образом, объем средств для оплаты заработной платы и других текущих расходов составит в среднем 25 919 грн в месяц.

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Вот расчет стоимости предоставления услуг первичной медицинской помощи, связанных с выполнением отраслевых требований:

Количество населения, которое обслуживает практика (человек)

2 500

2 000

1 500

1 000

500

Расходы, связанные с выполнением отраслевых требований (грн. в месяц)




Материально-техническое обеспечение

2 712

2 712

2 712

2 712

2 712

Компьютерная техника

133

133

133

133

133

Расходные материалы для регулярных визитов

3 696

2 957

2 217

1 478

739

Лабораторные тесты

3 315

3 279

3 244

3 208

3 173

Всего расходов, связанных с выполнением отраслевых требований

9 856

9 081

8 307

7 532

6 757

Общий доход практики

43 750

35 000

26 250

17 500

8 750

Доход практики после выполнения расходов, связанных с выполнением отраслевых требований

33 894

25 919

17 943

9 968

1 993

Расходы, связанные с выполнением отраслевых требований, как процент от дохода практики

22,5%

25,9%

31,6%

43,0%

77,2%

По данным МОЗ, в случае внесения изменений в Госбюджет-2017, эта сумма может быть увеличена.
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правда хлеб будет по 1 000 грн. - забыл добавить МОЗ...
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Мой товарищ живет в Ярославле с которым я прослужил почти семь лет в одном экипаже имеет пенсию около 30 000 рублей а у меня 2800 грн...еще 15% снимают ибо работаю охранником на автостоянке ...субсидия нам не положена -жена тоже имеет пенсию 2200 грн как медик..двушка в 47 квадратов около 2500 грн на коммуналку ...
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так что мешает ? чемодан, вокзал, рассея. А вообще, как минимум в крыму, о таких пенсиях и не слышали
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Надо ехать к товарищу в Ярославль... Однозначно...
Не в Украине же порядок наводить и не голосовать за брехунов... В Ярославль!...
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У меня жена врач и зачем мне эти парамедики ? Мои все болячки она сама лечит да еще соседей бесплатно тоже...
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Не "получать" а смогут честно зарабатывать. Две большие разницы
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В советское время медиков учили хорошо да практика отличная а жена военврач в Афгане два года была а после в Ташкенте в военном госпитале где и встретил когда проходил медкомиссию летного состава...
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та задрал ты своей женой...езжай в Ярославль и будешь в шоколаде.
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Люди, ви взагалі розумієте, про що говорите? Ви хочете якісного лікування від лікаря за менше ніж $1000? Мої знаймі лікарі у Києві взяли майстра поставити ламінат на підлогу. Робота 80 м2 по 80 грн/м2. Цей "спеціаліст" заробить 6400 грн за 5 днів. Без диплома і без 10 років навчання, відповідальності і т.д. А ви знаєте, яка різниця у зарплаті між санітаркою і лікарем у державній лікарні? А ніяка... Коротше, зажерлися лікарі )) Більшість працює за подачки і "престиж".
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Хех, уявляю, як медсестрички з зачуханих районних лікарень їздять на роботу по розбитим дорогам на "Ламборжині".)))
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будут получать до 25 тыс. грн. в месяц - Конечно. На взятках.
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А скільки буде коштувати влаштуватись на роботу?
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Все перевернули з ніг на голву то суддям по 300 тисяч ,то лікарям по 35 тисяч все мудрують як утриматись при владі ,а як же інші професії чи вони другого сорту ?А як з песіонерами, яких за девальвації гривні загнані нинішньою владою за межу бідності ,ну такого маразму за жодної влади не було .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВрач и медсестра "первички" будут получать до 25 тыс. грн. в месяц, - МОЗ
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