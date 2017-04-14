 Врач и медсестра "первички" будут получать до 25 тыс. грн. в месяц, - МОЗ

По информации заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка, расчеты показывают, что при текущем минимальном финансировании первичной медпомощи медицинская практика, которая обслуживает 2000 пациентов (врач, медсестра), будет получать средний доход в объеме 35 000 грн в месяц. Расчеты необходимых затрат, связанных с выполнением отраслевых требований на уровне первичной медпомощи показывают, что максимальная сумма, которую должен потратить такой субъект на диагностические тесты, расходные материалы и амортизацию оснащение, составит 9081 грн в месяц. Таким образом, объем средств для оплаты заработной платы и других текущих расходов составит в среднем 25 919 грн в месяц.
Вот расчет стоимости предоставления услуг первичной медицинской помощи, связанных с выполнением отраслевых требований:
|
Количество населения, которое обслуживает практика (человек)
|
2 500
|
2 000
|
1 500
|
1 000
|
500
|
Расходы, связанные с выполнением отраслевых требований (грн. в месяц)
|
Материально-техническое обеспечение
|
2 712
|
2 712
|
2 712
|
2 712
|
2 712
|
Компьютерная техника
|
133
|
133
|
133
|
133
|
133
|
Расходные материалы для регулярных визитов
|
3 696
|
2 957
|
2 217
|
1 478
|
739
|
Лабораторные тесты
|
3 315
|
3 279
|
3 244
|
3 208
|
3 173
|
Всего расходов, связанных с выполнением отраслевых требований
|
9 856
|
9 081
|
8 307
|
7 532
|
6 757
|
Общий доход практики
|
43 750
|
35 000
|
26 250
|
17 500
|
8 750
|
Доход практики после выполнения расходов, связанных с выполнением отраслевых требований
|
33 894
|
25 919
|
17 943
|
9 968
|
1 993
|
Расходы, связанные с выполнением отраслевых требований, как процент от дохода практики
|
22,5%
|
25,9%
|
31,6%
|
43,0%
|
77,2%
По данным МОЗ, в случае внесения изменений в Госбюджет-2017, эта сумма может быть увеличена.
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