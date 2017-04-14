 Врач и медсестра "первички" будут получать до 25 тыс. грн. в месяц, - МОЗ

Количество населения, которое обслуживает практика (человек)

Расходы, связанные с выполнением отраслевых требований (грн. в месяц)

Расходные материалы для регулярных визитов

Всего расходов, связанных с выполнением отраслевых требований

Доход практики после выполнения расходов, связанных с выполнением отраслевых требований

Расходы, связанные с выполнением отраслевых требований, как процент от дохода практики

22,5%

25,9%

31,6%

43,0%