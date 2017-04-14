 Двум россиянам предъявлено обвинение в подготовке госпереворота в Черногории

Согласно информации прокуратуры, двое россиян являются агентами военной разведки РФ. Дополнительно их обвинили в терроризме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Власти Черногории утверждают, что в день парламентских выборов были предотвращены попытка захвата парламента российскими и сербскими националистами, покушение на премьера Джукановича и установление российского контроля с целью блокирования вступления Черногории в НАТО.
Одним из обвиненных россиян является Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был военным атташе России в Варшаве и был выдворен из Польши вместе с группой российских дипломатов.
Напомним, по данным черногорских властей, в день выборов в парламент, состоявшихся 16 октября, группа из 20 человек, используя огнестрельное оружие, должна была захватить здание парламента и объявить о победе определенных политических сил. Ранее прокурор Миливое Катнич заявил, что за попыткой насильственного захвата власти на парламентских выборах стояли российские националисты, которые намеревались, помимо прочего, убить премьер-министра Мило Джукановича.
Также в связи с участием в попытке переворота правоохранительные органы Черногории разыскивают россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Республики Сербия Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманя Ристича.
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По крайней мере русские абизяны именно так и считают, ползая на дне этой воронки. Переживают, бедныйе. Плачут: "Абама-абизяна! Вернись, а то братушка Трамп нас бомбит недеццки!"
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расія за мір ва всьом мірє!
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14.04.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
«Что-то не то происходит в экономике, и во внешней политике, и во внутренней политике», - сказал в эфире радио «Эхо Москвы» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Николаевич Гусев.
Это важное событие прошло почти не замеченным аналитиками - а ведь это конец путинского режима, господа!
Потому что задница Павла Николаевича Гусева - лучший сейсмометр на Земле. Еще никогда она не подводила его.
Ни в 1988-м, когда с лацкана его редакторского пиджака исчез значок члена ЦК ВЛКСМ, ни потом, когда и сам пиджак уступил место пуловеру и либеральной бороде... Гусев маячил возле лидера Конгресса Русских Общин г-на Скокова, потом перебрался к Лужкову, потом возник возле дорогого Владимира Владимировича...
«Бактерии не ошибаются», - меланхолично заметил по этому поводу Сергей Гандлевский. Они всегда - температуры и цвета бульона. А самые живучие из них - предвидят изменения режима.
Итак, зафиксируем на будущее: апрель 2017 года; Павел Николаевич Гусев критикует администрацию Путина... Критикует пока вполне осторожно и безлично, но старожилы помнят: 22 августа 1991 года коврик с портретом Ленина (дар среднеазиатского комсомола) переместился со стены редакторского кабинета Павла Николаевича - на пол у входа в кабинет. О портретик начали вытирать ноги.
Так что - следите за интонацией.
Виктор Шендерович.«Что-то не то происходит в экономике, и во внешней политике, и во внутренней политике», - сказал в эфире радио «Эхо Москвы» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Николаевич Гусев.Это важное событие прошло почти не замеченным аналитиками - а ведь это конец путинского режима, господа!Потому что задница Павла Николаевича Гусева - лучший сейсмометр на Земле. Еще никогда она не подводила его.Ни в 1988-м, когда с лацкана его редакторского пиджака исчез значок члена ЦК ВЛКСМ, ни потом, когда и сам пиджак уступил место пуловеру и либеральной бороде... Гусев маячил возле лидера Конгресса Русских Общин г-на Скокова, потом перебрался к Лужкову, потом возник возле дорогого Владимира Владимировича...«Бактерии не ошибаются», - меланхолично заметил по этому поводу Сергей Гандлевский. Они всегда - температуры и цвета бульона. А самые живучие из них - предвидят изменения режима.Итак, зафиксируем на будущее: апрель 2017 года; Павел Николаевич Гусев критикует администрацию Путина... Критикует пока вполне осторожно и безлично, но старожилы помнят: 22 августа 1991 года коврик с портретом Ленина (дар среднеазиатского комсомола) переместился со стены редакторского кабинета Павла Николаевича - на пол у входа в кабинет. О портретик начали вытирать ноги.Так что - следите за интонацией.Виктор Шендерович.
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Такое блин нехорошее и подлое НАТО, а из каждого говнища в Мире торчат уши Роиси.
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Тю на них, з трьох спроб не спромоглися повне ім'я пуйла назвати.
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