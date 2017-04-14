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Все про:переворот (240) Россия (69949) Черногория (82)

 Двум россиянам предъявлено обвинение в подготовке госпереворота в Черногории

В Черногории прокуратура выдвинула обвинения в отношении 14 человек, в том числе двух россиян, в участии в заговоре, целью которого являлось убийство премьера Мило Джукановича в октябре прошлого года.

Согласно информации прокуратуры, двое россиян являются агентами военной разведки РФ. Дополнительно их обвинили в терроризме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Также читайте: В Ростовской области задержали подозреваемого в попытке госпереворта в Черногории, - МВД РФ

Власти Черногории утверждают, что в день парламентских выборов были предотвращены попытка захвата парламента российскими и сербскими националистами, покушение на премьера Джукановича и установление российского контроля с целью блокирования вступления Черногории в НАТО.

Одним из обвиненных россиян является Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был военным атташе России в Варшаве и был выдворен из Польши вместе с группой российских дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черногории пытались убить прокурора, который ведет дело о госперевороте, устроенном россиянами

Напомним, по данным черногорских властей, в день выборов в парламент, состоявшихся 16 октября, группа из 20 человек, используя огнестрельное оружие, должна была захватить здание парламента и объявить о победе определенных политических сил. Ранее прокурор Миливое Катнич заявил, что за попыткой насильственного захвата власти на парламентских выборах стояли российские националисты, которые намеревались, помимо прочего, убить премьер-министра Мило Джукановича.

Также в связи с участием в попытке переворота правоохранительные органы Черногории разыскивают россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Республики Сербия Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманя Ристича.
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Надеюсь, что обеих ФСБшных "россиян" повесят за организацию переворота.
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Госперевороты им нельзя дома только проводить, а в любой другой стране пожалуйста.
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Карочче. Американцы своей "мама-бомбой" вовсе не в Афганистан затопили, а по русским абизянам под Мариуполем.
По крайней мере русские абизяны именно так и считают, ползая на дне этой воронки. Переживают, бедныйе. Плачут: "Абама-абизяна! Вернись, а то братушка Трамп нас бомбит недеццки!"
Двум россиянам предъявлено обвинение в подготовке госпереворота в Черногории - Цензор.НЕТ 1102
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Одному россиянину предъявлено обвинение в подготовке переворота на планете.



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Виктор Шендерович. Следите за интонацией14.04.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »Виктор Шендерович. Следите за интонацией

14.04.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
«Что-то не то происходит в экономике, и во внешней политике, и во внутренней политике», - сказал в эфире радио «Эхо Москвы» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Николаевич Гусев.

Это важное событие прошло почти не замеченным аналитиками - а ведь это конец путинского режима, господа!

Потому что задница Павла Николаевича Гусева - лучший сейсмометр на Земле. Еще никогда она не подводила его.

Ни в 1988-м, когда с лацкана его редакторского пиджака исчез значок члена ЦК ВЛКСМ, ни потом, когда и сам пиджак уступил место пуловеру и либеральной бороде... Гусев маячил возле лидера Конгресса Русских Общин г-на Скокова, потом перебрался к Лужкову, потом возник возле дорогого Владимира Владимировича...

«Бактерии не ошибаются», - меланхолично заметил по этому поводу Сергей Гандлевский. Они всегда - температуры и цвета бульона. А самые живучие из них - предвидят изменения режима.

Итак, зафиксируем на будущее: апрель 2017 года; Павел Николаевич Гусев критикует администрацию Путина... Критикует пока вполне осторожно и безлично, но старожилы помнят: 22 августа 1991 года коврик с портретом Ленина (дар среднеазиатского комсомола) переместился со стены редакторского кабинета Павла Николаевича - на пол у входа в кабинет. О портретик начали вытирать ноги.

Так что - следите за интонацией.

Виктор Шендерович.Двум россиянам предъявлено обвинение в подготовке госпереворота в Черногории - Цензор.НЕТ 3502«Что-то не то происходит в экономике, и во внешней политике, и во внутренней политике», - сказал в эфире радио «Эхо Москвы» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Николаевич Гусев.Это важное событие прошло почти не замеченным аналитиками - а ведь это конец путинского режима, господа!Потому что задница Павла Николаевича Гусева - лучший сейсмометр на Земле. Еще никогда она не подводила его.Ни в 1988-м, когда с лацкана его редакторского пиджака исчез значок члена ЦК ВЛКСМ, ни потом, когда и сам пиджак уступил место пуловеру и либеральной бороде... Гусев маячил возле лидера Конгресса Русских Общин г-на Скокова, потом перебрался к Лужкову, потом возник возле дорогого Владимира Владимировича...«Бактерии не ошибаются», - меланхолично заметил по этому поводу Сергей Гандлевский. Они всегда - температуры и цвета бульона. А самые живучие из них - предвидят изменения режима.Итак, зафиксируем на будущее: апрель 2017 года; Павел Николаевич Гусев критикует администрацию Путина... Критикует пока вполне осторожно и безлично, но старожилы помнят: 22 августа 1991 года коврик с портретом Ленина (дар среднеазиатского комсомола) переместился со стены редакторского кабинета Павла Николаевича - на пол у входа в кабинет. О портретик начали вытирать ноги.Так что - следите за интонацией.Виктор Шендерович.
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Ну надо же...
Такое блин нехорошее и подлое НАТО, а из каждого говнища в Мире торчат уши Роиси.
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"Эдуард Шишмаков, Эдуард Широков, Владимир Попов".

Тю на них, з трьох спроб не спромоглися повне ім'я пуйла назвати.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДвум россиянам предъявлено обвинение в подготовке госпереворота в Черногории
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