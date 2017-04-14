 Лидеры стран "нормандской четверки" в скором времени проведут переговоры, - Песков

Об этом пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, сообщил журналистам в пятницу в кулуарах форума, который проводит Организация Договора о коллективной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам Пескова, в скором времени президенты стран-участниц "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии - проведут переговоры.
На днях первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина совместно с Францией и Германией разработала проект плана мер по имплементации достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей и передала его на изучение России.
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многа тебя сегодня.
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