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 Политика Украины
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Все про:Песков (678) нормандская четверка (343)

 Лидеры стран "нормандской четверки" в скором времени проведут переговоры, - Песков

Кремль заявил, что президенты Украины, России, Германии и Франции в недалеком будущем проведут переговоры.

Об этом пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, сообщил журналистам в пятницу в кулуарах форума, который проводит Организация Договора о коллективной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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По словам Пескова, в скором времени президенты стран-участниц "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии - проведут переговоры.

На днях первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина совместно с Францией и Германией разработала проект плана мер по имплементации достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей и передала его на изучение России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно, - Песков





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Вот чего невозможно понять: какие интересы у Германии и Франции на Донбассе ? Это конфликт, территориально очень удалённый от обоих государств. Понятно что они намертво завязаны на российские углеводороды; но Донбасс-то здесь причём ? Вопрос простой как стёклышко: ихтамнеты должны отвалить домой, и война закончится. Нет же, всё перетирают и перетирают, в каких-то форматах. Как будто золотые прииски или алмазные копи делят.
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Лошадь ныть будет , что Трамп им ультиматум выдвинул.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛидеры стран "нормандской четверки" в скором времени проведут переговоры, - Песков
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