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Все про:журналистика (2369) СМИ (3259) стрельба (2303) Конча-Заспа (57)

 Неизвестный открыл огонь по съемочной группе около Конча-Заспы, - журналист Опанасенко

Журналист Максим Опанасенко заявляет, что неизвестный открыл огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Впервые нас обстреляли. Под Плютами", - написал журналист.

Опанасенко сообщает, что неизвестный стрелял не в дрон, с которого велась съемка элитной недвижимости, а в автомобиль съемочной группы со стороны леса.

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По словам журналиста, было выпущено не менее 5 пуль.

Съемочная группа покинула место происшествия.

Среди журналистов никто не пострадал. "Целы, удираем", - написал Опанасенко.
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Конченные не хотят чтобы народ видел ,как хорошо им живётся на людской кровушке и на войне ..
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"Целы, удираем", .... логично, бо "слуги" народа, те ышо слуги....

Я думаю репортаж не с огорода бабы Нюры....
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Був би актуальним Закон про зброю, - журналісти могли б відстрілюватися !
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А заказники ох як відомі!!!Це вся протухла шваль яка там проживає і яка на протязі 26 років обдурює, обкрадає, знущається над українцями.
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лучше бы молотов на хибарку сбросили, от этих видео толку ноль
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Кто, как усов, жопы лижет - знамо кому, а такие, как Бигус, и дальше готовы заниматься журналисткими расследованиями. Так кто кому рабинович?
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Будьте остоиожны!
Рептилоиды наступают.
Почему птици летят на севе?
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таки революция еще будет ... и Х#йло не поможет
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Ларчик просто открывался - кого снимали, шакалы того и стреляли, - фамилию хозяина имения в студию !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный открыл огонь по съемочной группе около Конча-Заспы, - журналист Опанасенко
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