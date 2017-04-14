 Неизвестный открыл огонь по съемочной группе около Конча-Заспы, - журналист Опанасенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Впервые нас обстреляли. Под Плютами", - написал журналист.
Опанасенко сообщает, что неизвестный стрелял не в дрон, с которого велась съемка элитной недвижимости, а в автомобиль съемочной группы со стороны леса.
По словам журналиста, было выпущено не менее 5 пуль.
Съемочная группа покинула место происшествия.
Среди журналистов никто не пострадал. "Целы, удираем", - написал Опанасенко.
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Я думаю репортаж не с огорода бабы Нюры....
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Рептилоиды наступают.
Почему птици летят на севе?
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