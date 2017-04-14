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Все про:Песков (678) Путин (23635) Россия (69949) США (12367)

 Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношения России и США, заявил, что у Москвы пока нет понимания по поводу мировоззрения новой американской администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: Позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга, однако обе стороны выбрали "умеренную риторику", - Хербст

"Дело не в госсекретаре, дело в администрации в целом. Пока нет такого ощущения и еще нет понимания относительно, скажем так, международного мировоззрения новой администрации. И собственно, не завершился процесс формирования этой администрации, несмотря на то, что уже почти сто дней позади. Здесь, в данном случае, можно сказать, что президент Путин весьма терпелив и последователен в своих подходах, поэтому он достаточно терпелив для того, чтобы дождаться, когда это международное мировоззрение станет ясно", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношениях России и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США

Как сообщалось, 12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона сначала с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем - с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, российский лидер до последнего не подтверждал встречи с американским гостем, но в последний момент решил пообщаться с представителем новой администрации США.

По информации Государственного департамента Соединенных Штатов, Тиллерсон и Путин констатировали "исторически низкий" уровень доверия между государствами и обсудили, как можно наладить двусторонний контакт в дальнейшем.
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Просто у него дядя на вазелиновой фабрике работает! У него этого вазелина... ну просто завались!
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то так! він, навіть, може потерпіти, поки вся цапня передохне
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А что еще ему остается делать,когда их Америка в попу поимела! Пусть терпит,терпила!
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Терпелив или терпила? Типа меня ипут, а я крепчаю?
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международное мировоззрение давно ясно и о расее и о ла ла ла
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Все повернулось до часу холодної війни, коли дії агресору вимагають таких же чи сильніших протидій. Настав час кокошитись і бряцати зброєю (на ринку баби показували один одному голе місце для сидіння). Хоч терпи хоч не терпи.
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-Вазелин для педерастов, "настоящщие мущщины" терпят.
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Как же, как же...
Рассказывали мне, что есть специализированные сайты на которых можно посмотреть, как люди с весьма романтическим складом характера получают удовлетворение от собственного терпения.
)))
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Строго дебит-кредит!!! В результате применения супер-бомбы стоимостью 17 млн долларов было убито 30 боевиков = 566 тыс долларов за каждого воина Аллаха, вознесшегося вчера к гуриям. 566 тыс долларов - это 283 года жизни в Афганистане, где средний уровень дохода по ППС составляет 2000 долларов на человека в год. Если бы каждый боевик получил на руки по 10 тыс долларов в год, т.е. в пять раз больше, чем в среднем доход по стране, то он безбедно (по афганским меркам) прожил бы ещё 56,6 лет. Таким образом, если бы над Афганистаном просто летали бы вертолеты и разбрасывали в аулы бабло, то эффект мог бы получиться более впечатляющий, чем запугивание горных коз в долинах Гиндукуша.
Параллельно Трамп отправил кораблики к мальчишке из КНДР у которого есть тоже пара ядерных игрушек. При этом совокупный залп армады Трампа (за 2000 крылатых ракет) у берегов Кореи это почти годовой бюджет КНДР. А может и ...больше.
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ээээ, не всегда все упирается в деньги.
например топоры в сирии стоили 100М а вот поруганая честь ботоксного карлика - БЕСЦЕННА!
бомбочка эта имела тот-же смысл, пухлому ыну(и не только ему) показали что бункер не спасет.
как-то так.
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Путин терпила был есть и обязан быть, - Песков об отношениях России и США.
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Все вірно - Хуйлу поспішати нікуди . Він чудово розуміє , що був Обама - його змінив Трамп , і Меркель переоберуть і Оланада ... Всі вони підуть , а він залишиться .
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Это китайцы терпеливы. Они спокойно ждут, когда мимо них поплывет труп Роиси.
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А говорили, что альфа-самец, а оказывается, как любит говорить гопота из МИДа рф, просто терпила.
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Путен не "терпелив", а терпила.
Точно так же, как и этот #русскийВаняДолбоеб, который поехал воевать на Донбасс за "русскей мирЪ" супротив проклятых омериканцофф, а там такое...
Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США - Цензор.НЕТ 6388
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Пусть терпит.Пока его пучит. А попробует выпустить газ - получит томогавком в глаз.
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ну так значит писец раше,ботоксный скоро сдохнет
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Рыбаки, обедавшие с Путиным, показали вилки, которые им выдало ФСО.Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США - Цензор.НЕТ 698
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Видна только часть безопасной вилки. Наверяка она прикручена к столу нано-болтами.
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Это типа что бы в глаз залупенфюреру такую не засадили?
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Проще сказать не терпелив, а сцыклив против Трапа.
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по ком звонят колокола?
Британские спецслужбы объявили о наборе русскоговорящих сотрудников. Соответсвующее объявление разместил в на своей официальной странице в Twitter Центр правительственной связи (GCHQ).

Согласно описанию вакансии, правительство Британии предлагает «увлекательную карьеру в разведке» для специалистов в области русской лингвистики. Прентендентам предлагается поступить на службу в MI-5 или GCHQ.Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США - Цензор.НЕТ 7884
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успешные кандидаты смогут получать по 30 490 фунтов стерлингов в год, занимаясь анализом российской разведки, с тем, чтобы «обезопасить Британию», на фоне «напряженных отношений с Россией».
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путин терпелив, но - не вечен....

хотел сказать писюков, но зассал
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Терпеливый терпел терпел терпел терпел да и не вытерпел. Штаны то простирал, терпеливый?
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Походу вантусу дедалі важче доводить відмазувати свого шефа.... Гляди скоро станемо свідками як він кричатиме що пукин не Хуйло))))))))))))))
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когда обама в конце своего термина выслал 30 кацапских дипломатов, то говорилось, вот придет Трамп - тогда и разберемся..Трамп пришел
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Путин терпила, - Песков об отношениях России и США :Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США - Цензор.НЕТ 7730пуйло-Сусанин.Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США - Цензор.НЕТ 5054У пуйла и он-нам-недимона всегда есть план.Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США - Цензор.НЕТ 3890Родаки, ёпта!, вы чо?, совсем окуели?, кто ваших детей должен правильно воспитывать?, тоже пуйло что-ли?
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Терпеливий, але ж не вічний! Остатки життя Путіну не вистарчить.
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Ща он всем за терпилу ответит.... но я астероид заказал на пораньше....
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Терпи, терпи! Терпила! Тебе уже не долго осталось...
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Путин хочет сдать Росию мировому правительству(рептилоидам).
Будьте осторожны.(индейцев уже истребили)
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Писькин, твой пукен не терпелив. Он всего лишь банальный терпила
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писька поведала о новых гранях старого извращенца ) Это вообще-то статья - раскрытие гостайны
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Мне кажется что на языке расеянского МИДа он скорее терпила!
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И убийца- террорист международного масштаба
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Терпелив??? ))) а шо ему остаётся делать? Только ждать с моря погоды
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Именно. Песков все праильна сказал. Долго его терпят. Ох и долго.
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все правильно, терпеливый терпила, кадырава очень терпит, а теперь еще и трампушку очень потерпит
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Сигнал для политических карликов
Аркадий Янковский: президент США всего лишь исполнитель
После фактически тотальной поддержки удара по Асаду, Трампу весьма соблазнительно жахнуть и Кима. Авианосец в пути, конкретных поводов всегда хватает. Да и Китай, похоже, уже не против.
Обретающий прежде растерянную уверенность и новое признание, "международный жандарм" в лице яркого политического нувориша к выполнению самовозложенной функции, при непротивлении главных мировых лидеров, очевидно готов. И это было бы не просто действием в качестве первого шага к освобождению северокорейских рабов и всего Земного шара от "обезьяны с гранатой". И даже не операцией ради внутриполитических побед американского "чёрта из табакерки".
Это возможное проявление политической воли стало бы сигналом следующему злобному карлику... Сигналом от всего цивилизованного сообщества, где 45-й президент США всего лишь исполнитель.
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обозвать пахана "терпилой" - это уже на госпереворот смахивает...
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"Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США" - Петух галантерейный понимает, никто в мире уже серьёзно не воспринимает эту ахинею, всё рассчитано для внутреннего пользования, для тупой совковой биомассы, хотя кремлёвский мясник предполагал, раз он подсобил Трампу на выборах, то все вопросы будут решаться по понятиям, как в блатном мире, но вся беда в том, что бес путлер, в силу своей патологической извращённости, оценивает всех под свой размер и своё окружение, он перешёл красную черту в Международных отношениях, и фактически, уже стал изгоем и персоной нон грата в цивилизованном мире.
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Мало того, що те сцикливе Хуйло є чмо, так воно ще виявляється і тєрпіла... 😃😃😃
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пуця !
вазелін попка мазать будєш?
чи вже...?
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