 Путин терпелив, - Песков об отношениях России и США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Дело не в госсекретаре, дело в администрации в целом. Пока нет такого ощущения и еще нет понимания относительно, скажем так, международного мировоззрения новой администрации. И собственно, не завершился процесс формирования этой администрации, несмотря на то, что уже почти сто дней позади. Здесь, в данном случае, можно сказать, что президент Путин весьма терпелив и последователен в своих подходах, поэтому он достаточно терпелив для того, чтобы дождаться, когда это международное мировоззрение станет ясно", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношениях России и США.
Как сообщалось, 12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона сначала с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем - с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, российский лидер до последнего не подтверждал встречи с американским гостем, но в последний момент решил пообщаться с представителем новой администрации США.
По информации Государственного департамента Соединенных Штатов, Тиллерсон и Путин констатировали "исторически низкий" уровень доверия между государствами и обсудили, как можно наладить двусторонний контакт в дальнейшем.
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Рассказывали мне, что есть специализированные сайты на которых можно посмотреть, как люди с весьма романтическим складом характера получают удовлетворение от собственного терпения.
)))
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Параллельно Трамп отправил кораблики к мальчишке из КНДР у которого есть тоже пара ядерных игрушек. При этом совокупный залп армады Трампа (за 2000 крылатых ракет) у берегов Кореи это почти годовой бюджет КНДР. А может и ...больше.
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например топоры в сирии стоили 100М а вот поруганая честь ботоксного карлика - БЕСЦЕННА!
бомбочка эта имела тот-же смысл, пухлому ыну(и не только ему) показали что бункер не спасет.
как-то так.
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Точно так же, как и этот #русскийВаняДолбоеб, который поехал воевать на Донбасс за "русскей мирЪ" супротив проклятых омериканцофф, а там такое...
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Яндекс-Гугл-путин-)(уйло.
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Британские спецслужбы объявили о наборе русскоговорящих сотрудников. Соответсвующее объявление разместил в на своей официальной странице в Twitter Центр правительственной связи (GCHQ).
Согласно описанию вакансии, правительство Британии предлагает «увлекательную карьеру в разведке» для специалистов в области русской лингвистики. Прентендентам предлагается поступить на службу в MI-5 или GCHQ.
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хотел сказать писюков, но зассал
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Будьте осторожны.(индейцев уже истребили)
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Аркадий Янковский: президент США всего лишь исполнитель
После фактически тотальной поддержки удара по Асаду, Трампу весьма соблазнительно жахнуть и Кима. Авианосец в пути, конкретных поводов всегда хватает. Да и Китай, похоже, уже не против.
Обретающий прежде растерянную уверенность и новое признание, "международный жандарм" в лице яркого политического нувориша к выполнению самовозложенной функции, при непротивлении главных мировых лидеров, очевидно готов. И это было бы не просто действием в качестве первого шага к освобождению северокорейских рабов и всего Земного шара от "обезьяны с гранатой". И даже не операцией ради внутриполитических побед американского "чёрта из табакерки".
Это возможное проявление политической воли стало бы сигналом следующему злобному карлику... Сигналом от всего цивилизованного сообщества, где 45-й президент США всего лишь исполнитель.
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вазелін попка мазать будєш?
чи вже...?
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