 Порошенко одобрил отмену обязательного использования печатей на документах

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Закон вступит в силу через 3 месяца после опубликования.
В частности в Хозяйственном кодексе прописывается, что печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органу государственной власти.
Государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах.
Предусматривается, что наличие или отсутствие печати не создает никаких юридических последствий.
Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе.
Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 гривен).
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Программы рисуют любую печать. Проверить подлинность можно по интернету - любая контора имеет выход в сеть.
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Старею... чёт не понял... не бюрократ.
https://www.youtube.com/watch?v=Kiuf9vpCFPU
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Такое впечатление, шо здеся ща собралися все хто эт придумал... Нее?
Классика - три продажи одной квартиры по ксероксам. Фсё!
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Спасибо! Поржал. Шо лошадь Пржевальскага.
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Ша квартиры, машины, земля, дома.... улетать будут.... в даль дальнюю... к третьему покупателю....
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Сорри, я из того поколения, которое знает, зачем мнут газету.
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В суде теперь и не докажешь , что тебе документ чинуша выдал , а не уборщица !!!
А нотариусы ????
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легитимность все равно устанавливается решением суда.(точнее аукционом судьи)
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А булавой мепжду лобиков - никак?
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придпрезидент лоханувся !!!
Я б на його місці взагалі скасував ДОКУМЕНТИ !!!
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Я мня самого 2 печати: фоп и фирма уже более 15 лет и для чего они нужны не понимаю!
За сутки изготавливается любая печать и никто не проверяет её!
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А написанные ФИО собственноручно труднее подделать.
А печать это оттиск для библиотек
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