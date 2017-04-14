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 Политика Украины
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Все про:ВР (22404) документ (275) закон (2282) Порошенко (12708) бюрократия (73) печать (8)

 Порошенко одобрил отмену обязательного использования печатей на документах

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий отмену требования об обязательном использовании печатей на документах.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Закон вступит в силу через 3 месяца после опубликования.

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В частности в Хозяйственном кодексе прописывается, что печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органу государственной власти.

Государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах.

Предусматривается, что наличие или отсутствие печати не создает никаких юридических последствий.

Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе.

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Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 гривен).
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Мастерамфотошопа вернуться из забвенья )
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А печать таки намалевать нельзя? Не, ну серьезно, откуда вы все вылезли?
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Её и фотошопить не надо, за день можно заказать любую, никто и проверять не будет!
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Да не только . Сейчас столько левых бумаг появится , рейдерство начнёт процветать на всех уровнях .
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Сейчас столько левых бумаг появится

Программы рисуют любую печать. Проверить подлинность можно по интернету - любая контора имеет выход в сеть.
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А чем документ подтверждать? Отрезанным пальцем?
Старею... чёт не понял... не бюрократ.
https://www.youtube.com/watch?v=Kiuf9vpCFPU
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Готовь квартиру.... у меня со школы талант.
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Сто процентов сейчас аферисты поднимут рюмку . Это же на сколько облегчает разного вида аферы .
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Да , шикарные горизонты для определённого слоя населения открываются . Облегчение в работе , льготное времяпровождение в сизо с отсрочкой по платежам , взял в ярдах , отстегнул в лимонах , и свободен . Вообщем такой заботе о деятельности может только позавидовать честный бизнес .
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На сколько? Ни на сколько. Нет ничего проще чем подделать печать.
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А у вас таки именная печать была всегда на продажу квартиры?
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Такое впечатление, шо здеся ща собралися все хто эт придумал... Нее?
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А до этого владельцы квартир оформляли печати?
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Тама вродь оне усегда были? Нее?
Такое впечатление, шо здеся ща собралися все хто эт придумал... Нее?

Классика - три продажи одной квартиры по ксероксам. Фсё!
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Да вы бюрократ батенька самый настоящий!
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На самом деле базы все электронные уже и у натариусов печати не отбирают вроде!
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А ты не зналь, шо нотариус второе звено в преступной сделке.... неее?
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Представил бабуль и дедуль подписывающихся... :D

Спасибо! Поржал. Шо лошадь Пржевальскага.
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Який гарний президент. Ще б підписи відмінив - зайвий атрибут.
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тут и документами с печатями часто-густо в суде трудно что-то доказать, а без печатей... да, понятно, сейчас можно их налепить сколько хочешь, но что тогда говорить о подписях??? Разве что в Законе будет прописана обязательность подачи их в электронном виде с наложением ЭЦП...
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а подпись президента на бумажке подделает кто-хочет
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Но за дополнительную плату
Ша квартиры, машины, земля, дома.... улетать будут.... в даль дальнюю... к третьему покупателю....
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Шоб иногда её использовать по назначению.....

Сорри, я из того поколения, которое знает, зачем мнут газету.
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пиз..ц, с печатями с рейдерством не могли разобраться - теперь манда вообще.
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Я щось пропустив? Ми вже Європа? У нас такий самий рівень корупції та шахрайства як в Європі?
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И шо, сильно печати помогли от шахрайства?
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Цифровий підпис - єдине, що треба використовувати. Усі технічні можливості є. Навіть більше - кожен громадянин може піти до налогової та отримати власний сертифікат ЕЦП, безкоштовно. Так що державним органам лише треба одного дня сказати: "Через місяць жодного документу за підписом на папері видавати або приймати не будемо!" . І це зрушило б процес.
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Самый честный президент теперь всем на слово верит и других обязует.
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То есть это власти себе такой подарок сделали??!!
В суде теперь и не докажешь , что тебе документ чинуша выдал , а не уборщица !!!
А нотариусы ????
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Загальновідомо, що натепер, підпис підробити значно складніше, - ніж відбиток печатки.
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Це чому? Відбиток печатки щоб підробити треба хоч в фотошопі трошки вміти працювати. Щоб підробити підпис - взагалі компьютера не треба.
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Печати это усложнение отношений с иностранными партнерами (кроме кацапов). Так как нигде в мире кроме кацапстана печати давно не используются.
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В таможню подача ксерокопии документов и описание оборудования печать на каждом листочке из 100 страниц!
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ой, да ладно печать/подпись, мокрая/цифровая.
легитимность все равно устанавливается решением суда.(точнее аукционом судьи)
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насколько легче станет "отжимать" землю и квартиры! браво законодателям!
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На таких документах можно в чернило мокнуть средний палец и оставить свой отпечаток
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Мало беспредела. Чёрные юристы заработают на полную катушку.
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Во прид президент лоханувся !!!
Я б на його місці взагалі скасував ДОКУМЕНТИ !!!
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Бандиты у власти делают свое дело... Доколе? Пока овцы молчат и жуют траву...
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"административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе". Круто.
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Пояснюю - підпис підробити неможливо і експертиза відразу визначить підробка чи ні. а печатку підробити на принтері що раз плюнути. Весь бізнес сидить ітак на електронних документах уже, податкова не хоче приймати навіть звіти на папері, тільки в електроні. Печатки непотрібні реально, ускладнюють все.
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Тебя сейчас задавят "знатоки"!
Я мня самого 2 печати: фоп и фирма уже более 15 лет и для чего они нужны не понимаю!
За сутки изготавливается любая печать и никто не проверяет её!
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Те кто хочет отжимать и отбирать уже имеют сотни печатей.

А написанные ФИО собственноручно труднее подделать.

А печать это оттиск для библиотек
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У людей въелась в голову бюрократия - без бумажки ты какашка, а с бумажкой (и печатью) человек!
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А когда землю украинское правительство будет давать в вечное пользование,без права продажи,украинским семьям,(земля записывается на старшего члена семьи равными долями меж украинскими семьями)? Хочется стоять на своей собственной земле и любить свою Родину!Порошенко одобрил отмену обязательного использования печатей на документах - Цензор.НЕТ 3558
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко одобрил отмену обязательного использования печатей на документах
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