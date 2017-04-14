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Все про:Харьковщина (1139) Зубко (246) разминирование (174) Балаклея (103)

 Радиус опасной зоны в Балаклее уменьшен с 10 километров до 150 метров, - Зубко

Разминирование и очистку территорий, прилегающих к 65-му арсеналу Вооруженных сил Украины в Харьковской области, планируется завершить до 17 мая.

Об этом заявил на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

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"До 17 мая планируем завершить все работы по очистке территории. Земли по акту переданы местному самоуправлению, и аграрные предприятия приступили к сельскохозяйственным полевым работам", - отметил он.

При этом Зубко напомнил, что по состоянию на сегодня радиус опасной зоны вблизи военного склада в Балаклее уменьшен с 10 км до 150 м.

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Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
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