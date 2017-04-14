 ЦИК предлагает Раде отменить необходимость подачи декларации о доходах для регистрации кандидатом в депутаты и президенты

Об этом Українським Новинам сказал заместитель председателя ЦИКа Андрей Магера, передает Цензор.НЕТ.
"Нет никакой логики привязывать наличие или отсутствие декларации к регистрации кандидата, поэтому мы предлагаем снять этот вопрос с избирательного процесса. Мы предлагаем уменьшить перечень документов, которые подаются на регистрацию за счет деклараций, то есть в соответствии с нашими предложениями, декларации вообще не нужны будут для регистрации", - сказал он.
Ранее пресс-служба ЦИКа проинформировала о том, что на заседании в пятницу комиссия утвердила и направила в парламент свои предложения относительно усовершенствования избирательного законодательства в части декларирования кандидатами.
"Решение принято в связи с возникновением правовой неопределенности относительно формы декларации для ее представления соответствующими кандидатами", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, суть законодательных предложений в сообщении не уточняется.
Магера пояснил агентству, что ЦИК инициирует отмену необходимости подачи кандидатами письменных деклараций для их регистрации, отметив, что законодательство обязывает кандидатов подавать электронные декларации.
"В связи с тем, что перечень субъектов электронного декларирования увеличился за счет кандидатов в Президенты, народные депутаты и на местные выборы, потеряла смысл подача бумажной декларации в ЦИК на парламентские и президентские выборы, а в территориальные комиссии - на местные. Информация с электронных деклараций - публичная, с ней проще ознакомиться избирателям, а ответственность за неподачу, несвоевременную подачу или недостоверные данные несет кандидат. Мы не освобождаем кандидатов от ответственности, но это не может быть документом, который подается для регистрации", - сказал он.
Магера также добавил, что отмена необходимости подачи бумажной декларации сэкономит бюджетные средства, потому что по действующему законодательству соответствующие сведения необходимо обнародовать в СМИ.
Он также напомнил, что ЦИК не является субъектом законодательной инициативы, поэтому направил в парламент предложения и рассчитывает на регистрацию соответствующего законопроекта депутатами.
В случае регистрации такого проекта изменения будут касаться законов "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины" и "О местных выборах".
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