 Ранены четверо воинов: Боевики, применяя тяжелое вооружение, продолжают нарушать "режим тишины", - пресс-центр штаба АТО

Об этом говориться в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.
"С начала суток, по состоянию на 15.00, подразделения российско-террористических войск 24 раза нарушили объявленный "режим тишины". Применения противником минометов калибра 120 миллиметров зафиксированы во время обстрелов наших позиций вблизи населенного пункта Водяное, минометы калибра 82 мм - вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка и Екатериновка. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО фактически вдоль всей линии разграничения. В результате боевых действий четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - рассказали в штабе АТО.
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вот же падлая какая
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