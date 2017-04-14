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 Ранены четверо воинов: Боевики, применяя тяжелое вооружение, продолжают нарушать "режим тишины", - пресс-центр штаба АТО

Боевики применяют 120- и 82-мм минометы.

Об этом говориться в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток, по состоянию на 15.00, подразделения российско-террористических войск 24 раза нарушили объявленный "режим тишины". Применения противником минометов калибра 120 миллиметров зафиксированы во время обстрелов наших позиций вблизи населенного пункта Водяное, минометы калибра 82 мм - вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка и Екатериновка. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО фактически вдоль всей линии разграничения. В результате боевых действий четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - рассказали в штабе АТО.

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Главный враг Украины даже не путин. Враг - парашенко.Крышующий губернаторов и мэров-сепаратистов.Война будет бесконечной,пока не свалим этого хама.
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он в Германию перебрался - пойдёт по стопам Членина...
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зараз ті, кому не дають воювати, почнуть розповідати, як їм не дають воювати
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а су-а барыжная недавно хвасталась что оставила украинский воинов без артподдержки
вот же падлая какая
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Только с настоящим ватаном такое могло произойти
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРанены четверо воинов: Боевики, применяя тяжелое вооружение, продолжают нарушать "режим тишины", - пресс-центр штаба АТО
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