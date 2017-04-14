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Все про:декларация (946) доходы (491) Медведев (3960) Путин (23634)

 Кремль опубликовал сведения о доходах Путина и Медведева за 2016 год

Доход президента России Владимира Путина в 2016 году составил 8,86 млн рублей против 8,9 млн рублей в 2015 году. Годовой декларируемый доход премьер-министра РФ Дмитрия Медведева составил 8,58 млн рублей против 8,76 млн рублей в 2015 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, доход президента РФ составляет 8 млн 858 тысяч рублей против 8 млн 891 тысяч рублей в 2015 году, сказано в декларации.

В собственности Путина, согласно отчету, находится земельный участок площадью 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у Путина находится квартира в 153 кв. м и гаражное место. Путин также владеет транспортными средствами ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива" и автомобильным прицепом "Скиф".

Декларированный годовой доход Дмитрия Медведева в 2016 году составил 8 млн 586 тысяч рублей. В 2015 году его доход был равен 8 млн 767 тысяч рублей. Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована как собственность Медведева и в пользовании его супруги Светланы, теперь находится в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.

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За Медведевым числится земельный участок площадью 47 соток, арендованный на 49 лет. Он также владеет автомобилями ГАЗ 20 и ГАЗ 21.

Декларированный доход Светланы Медведевой, жены премьера РФ, составляет ноль рублей.

Среди чиновников Кремля наибольший доход у первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко - он заработал 85 млн 486 тысяч рублей. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев задекларировал 33,5 млн рублей.

Сократился и доход первого вице-премьера Игоря Шувалова: в 2016 году он заработал 71,8 млн рублей против 97,2 млн годом ранее.
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и автомобильным прицепом "Скиф" да кацапы, вас там вообще за депилов держат, а вы еще на нас обижаетесь..
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Бедуины? И сразу номера банковских карт СБЕРБАНКА для перечисления помощи расеянами!
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Смешно читать, не то что верить, чекистским бумажкам про ГАЗ-М-21
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Прицепу "Скиф" нужно поставить памятник.Подпись сами придумайте.
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Доход президента России Владимира Путина в 2016 году составил 8,86 млн рублей против 8,9 млн рублей в 2015 году. Годовой декларируемый доход премьер-министра РФ Дмитрия Медведева составил 8,58 млн рублей против 8,76 млн рублей в 2015 году.
Сиамские близнецы? Как на выборах......
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Бля, беднеют, суки, аж мушки по коже.
Готов взять на посуточное содержание: как раз будки строю по призыву Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
Скоро готовы будут две, но на подходе и третья - для Петра Алексеевича.
Все троих казлов готов обудочнить - по хате дам каждому (а для начала - по рылу).
Харч сукам гарантирую.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКремль опубликовал сведения о доходах Путина и Медведева за 2016 год
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