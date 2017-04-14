 Кремль опубликовал сведения о доходах Путина и Медведева за 2016 год

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, доход президента РФ составляет 8 млн 858 тысяч рублей против 8 млн 891 тысяч рублей в 2015 году, сказано в декларации.
В собственности Путина, согласно отчету, находится земельный участок площадью 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у Путина находится квартира в 153 кв. м и гаражное место. Путин также владеет транспортными средствами ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива" и автомобильным прицепом "Скиф".
Декларированный годовой доход Дмитрия Медведева в 2016 году составил 8 млн 586 тысяч рублей. В 2015 году его доход был равен 8 млн 767 тысяч рублей. Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована как собственность Медведева и в пользовании его супруги Светланы, теперь находится в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.
За Медведевым числится земельный участок площадью 47 соток, арендованный на 49 лет. Он также владеет автомобилями ГАЗ 20 и ГАЗ 21.
Декларированный доход Светланы Медведевой, жены премьера РФ, составляет ноль рублей.
Среди чиновников Кремля наибольший доход у первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко - он заработал 85 млн 486 тысяч рублей. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев задекларировал 33,5 млн рублей.
Сократился и доход первого вице-премьера Игоря Шувалова: в 2016 году он заработал 71,8 млн рублей против 97,2 млн годом ранее.
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Сиамские близнецы? Как на выборах......
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Готов взять на посуточное содержание: как раз будки строю по призыву Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
Скоро готовы будут две, но на подходе и третья - для Петра Алексеевича.
Все троих казлов готов обудочнить - по хате дам каждому (а для начала - по рылу).
Харч сукам гарантирую.
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