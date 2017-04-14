 Порошенко одобрил право переселенцев оплачивать коммунальные услуги по тарифам для населения

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно закону, внутренне перемещенное лицо имеет право на оплату стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения внутренне перемещенных лиц (общежития, оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, пансионаты, отели) по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для населения.
Государство гарантирует такое право для зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.
Структурные подразделения местных государственных администраций по вопросам социальной защиты обязаны будут подавать собственникам имущества, которое используется для компактного поселения переселенцев, справки о количестве зарегистрированных по местонахождению такого имущества лиц.
Владельцы мест проживания переселенцев обязаны будут обеспечить установку средств учета потребленных коммунальных услуг переселенцами.
Поставщикам коммунальных услуг в места проживания переселенцев запрещается применять другие, чем для населения, тарифы по договорам, заключенными с собственниками мест проживания.
Кроме того, собственники не имеют права взыскивать с переселенцев компенсацию стоимости коммунальных услуг, которая не соответствует стоимости соответствующих тарифов для населения.
Также прописывается, что адресом фактического проживания внутренне перемещенного лица может быть адрес соответствующего места компактного поселения таких лиц.
491 7
Материалы по теме: Тарифы ЖКХ Беженцы из Донбасса и Крыма
"Зимние" субсидии действуют до 30 апреля включительно, - Минсоцполитики(23)
15% переселенцев с Донбасса не смогли найти новую работу, а 42% - намерены вернуться назад, - исследование Всемирного банка(111)
В настоящее время субсидии в Украине получают 6,6 млн семей, - Рева(123)
НКРЭКУ: Для большинства потребителей изменение ежемесячного счета за электроэнергию составит от 9 до 38 гривен(212)
Нардепы выставили ультиматум власти и пообещали акции прямого действия(0)
Долги украинцев за коммунальные услуги в январе увеличились на 26%(73)
Вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для населения Украины(840)
https://www.youtube.com/watch?v=0RltaEkYiWo
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить