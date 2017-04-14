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 Политика Украины
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 Порошенко одобрил право переселенцев оплачивать коммунальные услуги по тарифам для населения

Президент Петр Порошенко подписал закон, гарантирующий внутренне перемещенным лицам право на оплату коммунальных услуг по тарифам, установленным для населения.

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Согласно закону, внутренне перемещенное лицо имеет право на оплату стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения внутренне перемещенных лиц (общежития, оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, пансионаты, отели) по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для населения.

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Государство гарантирует такое право для зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

Структурные подразделения местных государственных администраций по вопросам социальной защиты обязаны будут подавать собственникам имущества, которое используется для компактного поселения переселенцев, справки о количестве зарегистрированных по местонахождению такого имущества лиц.

Владельцы мест проживания переселенцев обязаны будут обеспечить установку средств учета потребленных коммунальных услуг переселенцами.

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Поставщикам коммунальных услуг в места проживания переселенцев запрещается применять другие, чем для населения, тарифы по договорам, заключенными с собственниками мест проживания.

Кроме того, собственники не имеют права взыскивать с переселенцев компенсацию стоимости коммунальных услуг, которая не соответствует стоимости соответствующих тарифов для населения.

Также прописывается, что адресом фактического проживания внутренне перемещенного лица может быть адрес соответствующего места компактного поселения таких лиц.
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Комедійна короткометражка Сповідь порохобота розповідає про життя інтернет-тролів, котрі підтримують владу і закликають не "розхитувати човен". Якщо вам коли-небудь було цікаво, хто ж вони - ці безкомпромісні та нещадні воїни Петра Порошенка, які можуть пояснити будь-який факап президента, то ось знайшлося відео з одним із них

https://www.youtube.com/watch?v=0RltaEkYiWo
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Порошенко, одобри право киевлян безнаказанно карать домбасское быдло, которое заполоняет столицу!
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мутят суки с этой муйней..это для санаториев мутка...я так понимаю- санатории платили коммунальщикам по более высокой цене,чем население...и теперь теперь прописываешь в санатории кучу фальшивых переселенцев,которые там и не появятся ни разу .и оплачивай меньший тариф..как то так..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко одобрил право переселенцев оплачивать коммунальные услуги по тарифам для населения
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