 Бывший "беркутовец", обвиняемый в харьковском теракте, в котором погибли четыре человека, обращается в Следком России

Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания во Фрунзенском райсуде Харькова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В отношении нас проводятся репрессии, сопряженные с жестокими пытками и заключением в тюрьмы строгого режима. За нашу приверженность идее объединения русского народа в едином государстве. Уверен, что наша история станет одним из множества эпизодов в деле о геноциде русского населения в Украине, организованном либералистической прозападной кликой, находящейся при власти с марта 2014", - заявил Дворников.
Также он потребовал отвода судей в полном составе, судьи удалились в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства об отводе.
Напомним, в Харькове слушается дело о теракте 22 февраля 2015 года, в результате которого погибли 4 человека, 9 пострадали. В совершении теракта прокуратура обвиняет троих граждан Украины - экс-беркутовца Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.
Напомним, 22 февраля 2015 года в Харькове во время проукраинского марша взорвалась мина. Два человека погибли на месте - координатор Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко. Ещё два человека умерли в больнице - 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук. Ещё 9 - ранены.
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Как в песне про бермудский треугольник.
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100 лет срока...
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орудний - слєдком
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Мы хотели владеть и Землею, и Миром,
Но, по Фрейду, втянули нас черные дыры,
Не туда и не там повернула тачанка
И на дно утащила весь флот персиянка,
Были копья востры и подкованы блохи
И мы хором влетели под юбку Солохи...
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Бєркут у всі часи був тупим бидлом. Туди не брали інтелектуалів, там були люди, які за все своє життя не прочитали жодної книжки... Який русскій мір? Там переважно люмпени після армії були, купа народу з сіл.
Тому мені цікаво, хто їм внушив ці ідеї і коли? Ясно ж що хтось із керівного офіцерського складу.
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