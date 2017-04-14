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 Политика Украины
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Все про:терроризм (20122) уголовный_кодекс (214) Следком РФ (155) Ромалийская Ирина (139)

 Бывший "беркутовец", обвиняемый в харьковском теракте, в котором погибли четыре человека, обращается в Следком России

Бывший сотрудник спецподразделения "Беркут" Владимир Дворников, который вместе с Тетюцким и Башлыковым обвиняется в совершении теракта в Харькове 22 февраля 2015 года, заявил, что обращается в Следственный Комитет РФ с просьбой расследовать его якобы незаконное уголовное преследование.

Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания во Фрунзенском райсуде Харькова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"В отношении нас проводятся репрессии, сопряженные с жестокими пытками и заключением в тюрьмы строгого режима. За нашу приверженность идее объединения русского народа в едином государстве. Уверен, что наша история станет одним из множества эпизодов в деле о геноциде русского населения в Украине, организованном либералистической прозападной кликой, находящейся при власти с марта 2014", - заявил Дворников.

Также он потребовал отвода судей в полном составе, судьи удалились в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства об отводе.

Напомним, в Харькове слушается дело о теракте 22 февраля 2015 года, в результате которого погибли 4 человека, 9 пострадали. В совершении теракта прокуратура обвиняет троих граждан Украины - экс-беркутовца Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Напомним, 22 февраля 2015 года в Харькове во время проукраинского марша взорвалась мина. Два человека погибли на месте - координатор Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко. Ещё два человека умерли в больнице - 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук. Ещё 9 - ранены.
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А почему не путену? он поможет. Ага. Точно поможет
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Точно

Как в песне про бермудский треугольник.


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"а нашу приверженность идее объединения русского народа в едином государстве"
100 лет срока...
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Признавайтесь: кто ему в камеру наркоту передаёт?
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Дожили, террористы начинают еще и права качать, к торнадовцам его отбывать наказание надо отправить или трепанацию сразу делать!!!
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думаю фразу " За нашу приверженность идее объединения русского народа в едином государстве" можно считать признанием в содеянном и за это сразу давать пожизненное
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Зря они в центральное аптекоуправление не написали и в синод межгаллактической лиги пингвинов Млечного Пути !

Мы хотели владеть и Землею, и Миром,
Но, по Фрейду, втянули нас черные дыры,
Не туда и не там повернула тачанка
И на дно утащила весь флот персиянка,
Были копья востры и подкованы блохи
И мы хором влетели под юбку Солохи...
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А какого хрена больше двух лет все никак осудить не могут??? Давайте еще 10 лет расследовать! Если виновны - завтра суд, послезавтра в тюрьму, через 5 дней они там самоубиться через "повещение" должны совершить. Вот и вся история. Только все это должно было быть еще в 2015 году.
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На общую зону лет на 15 .Там ему будет и следком и куйло и кым чан ын с лукашенкой
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убийца и террорист что-то кукарекает о геноциде
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уголовник придумывает как бы политиком стать.,авось что то получится.Некоторые дураками косят но принцип тот же
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От мені цікаво, звідки бєркута набралися цих ідей про русскій мір?

Бєркут у всі часи був тупим бидлом. Туди не брали інтелектуалів, там були люди, які за все своє життя не прочитали жодної книжки... Який русскій мір? Там переважно люмпени після армії були, купа народу з сіл.

Тому мені цікаво, хто їм внушив ці ідеї і коли? Ясно ж що хтось із керівного офіцерського складу.
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Борцы за "Русский мир" взрывают мирные митинги... Недолго протянет такой "мир".
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ДОжили.Геноцид точно.)))))))))) НЕ дают пострелять россиянам хохлов. Негодяи такие
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чем кусок дерьма содержать на бюджетные деньги,обменять на настоящего украинца,которых эти понахватали достаточно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший "беркутовец", обвиняемый в харьковском теракте, в котором погибли четыре человека, обращается в Следком России
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