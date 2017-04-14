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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных.

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных.

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Собственником реестра является Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб Вооруженных сил.

В реестр вносятся и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных.

Согласия военнообязанных на обработку их персональных данных для целей реестра не нужно.

К персональным данным относятся: ФИО; дата и место рождения; пол; место жительства и пребывания; ФИО и дата рождения родителей; реквизиты паспорта; сведения о признании лица недееспособным; сведения о занятости; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; оцифрованное изображения лица человека; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины; сведения об образовании.

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К служебным данным относятся сведения об исполнении призывником воинского долга и военно-учетной специальности, перечень которых определяет Министерство обороны.

Призывник обязан подавать в орган ведения реестра (военкомат) достоверную информацию о своих персональных данных.

Для формирования базы данных ЦИК один раз подает сведения о гражданах Украины от 18 до 60 лет.

Сведения о гражданах, не являющихся военнообязанными, уничтожаются субъектами реестра.

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Финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.
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Сидю вот, думаю.
А ведь факты про Трампушку таковы, что в голове такая (возможная) логическая многоходовочка нарисовывается:
---
1. Трампушка повязан с Хуйлом давними афёрами и недавними выборами.
---
2. Попахивало импичментом (сильно) и нужно было срочно что то Трампушке предпринять.
---
3. Хуйлу, вероятно (если он тайно с Трампушкой вась-вась), нужно было срочно его спасать, что бы Трампушка весь такой в белом РЕЗКО стал и оттянул импичмент.
---
4. Хуйло, руками Асадушки, стреляет химическим оружием. Трампушка запускает ракеты (по договоренности с Хуйлом). Хуйло их не сбивает, как и договаривались.
Оп-ля, Трампушка весь герой и в белом, верхом на коне. Импичмент отодвигается.
---
5. Трампушка, по отработанной схеме Хуйла, начинает операцию "отвлечение внимания" от себя, любимого да от Асадушки, высылая авианосец к КНДР с угрозами "нанести превентивный удар". Все переключают внимание туда.
---
6. Вуаля! Про импичмент не говорят, про Сирию на фоне Кореи тоже скоро забудут, Трампушка херой, у Хуйла в Сирии станут развязаны руки, пострадает никому не нужная С. Корея, возможно, но кого это волнует?
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да чіво ж красіва!
прям, і хуйло - нє хуйло, і трампушка - наш
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Прям ща было - Трамп хуже обезьяны с гранатой! Хуже Карл!
Рассея предсказуема.
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Градация есть? Ну сначала ВИП и их дети, потом смерды........Ой , конечно же наоборот!
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А ведь был же! Овощ, тварюка, первым делом как пришел уничтожил...
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"Мускорта" иди на своей засРасии подобную чушь подумай и повешай побольше лапши на уши своих мАцквичей, а тут не надо разводить кремлевскую лабуду!
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А в каком месте списка большой бизнес, ВР и т. д. ......родственники....любі друзі....
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Как землю заберут, падон купят так и будут люди подневольные, хотя и сейчас не Европа, только по тарифам....
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Шел четвертый год войны и военкоматовские барсуки наконец проснулись..
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Правильно,Пэтя! Всех мужиков -пенсионеров на фронт,что бы пенсию не платить! Пенсионная реформа началась!
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правільна! із пазваночніка матрьошек надєлать, а із шкури - какошнікав
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Соболева выбрать в Президенты на следущих выборах слабо бла, народ ? Или гречка ближе до мозгов ?
Ща тут кацаперды под украинским прокси начнут хезать, шо Соболев не тот и у него фамилия на "о" и на "ук" "юк" не заканчивается. Соболев это один из тех людей, который прижарит яйца олигархам, если у него будут полномочия и поддержка народов Украины поджарка олигархических яиц.
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ты забыл добавить что ранше надо ПиДрахуя поменять а то он нарахУе
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Ты нам зубы не заговаривай ! Почему не сидят мэры - сепары ???
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Да что ж ему теперь всю страну без мэров оставить?
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Сидят. И друзья сидят. Почти по Ли Кванью, только с точностью наоборот. Во властных креслах, кабинетах, а не камерах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных
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