 Порошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных.
Собственником реестра является Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб Вооруженных сил.
В реестр вносятся и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных.
Согласия военнообязанных на обработку их персональных данных для целей реестра не нужно.
К персональным данным относятся: ФИО; дата и место рождения; пол; место жительства и пребывания; ФИО и дата рождения родителей; реквизиты паспорта; сведения о признании лица недееспособным; сведения о занятости; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; оцифрованное изображения лица человека; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины; сведения об образовании.
К служебным данным относятся сведения об исполнении призывником воинского долга и военно-учетной специальности, перечень которых определяет Министерство обороны.
Призывник обязан подавать в орган ведения реестра (военкомат) достоверную информацию о своих персональных данных.
Для формирования базы данных ЦИК один раз подает сведения о гражданах Украины от 18 до 60 лет.
Сведения о гражданах, не являющихся военнообязанными, уничтожаются субъектами реестра.
Финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.
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А ведь факты про Трампушку таковы, что в голове такая (возможная) логическая многоходовочка нарисовывается:
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1. Трампушка повязан с Хуйлом давними афёрами и недавними выборами.
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2. Попахивало импичментом (сильно) и нужно было срочно что то Трампушке предпринять.
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3. Хуйлу, вероятно (если он тайно с Трампушкой вась-вась), нужно было срочно его спасать, что бы Трампушка весь такой в белом РЕЗКО стал и оттянул импичмент.
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4. Хуйло, руками Асадушки, стреляет химическим оружием. Трампушка запускает ракеты (по договоренности с Хуйлом). Хуйло их не сбивает, как и договаривались.
Оп-ля, Трампушка весь герой и в белом, верхом на коне. Импичмент отодвигается.
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5. Трампушка, по отработанной схеме Хуйла, начинает операцию "отвлечение внимания" от себя, любимого да от Асадушки, высылая авианосец к КНДР с угрозами "нанести превентивный удар". Все переключают внимание туда.
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6. Вуаля! Про импичмент не говорят, про Сирию на фоне Кореи тоже скоро забудут, Трампушка херой, у Хуйла в Сирии станут развязаны руки, пострадает никому не нужная С. Корея, возможно, но кого это волнует?
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прям, і хуйло - нє хуйло, і трампушка - наш
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Рассея предсказуема.
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надо вести учет крепостных.
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Ща тут кацаперды под украинским прокси начнут хезать, шо Соболев не тот и у него фамилия на "о" и на "ук" "юк" не заканчивается. Соболев это один из тех людей, который прижарит яйца олигархам, если у него будут полномочия и поддержка народов Украины поджарка олигархических яиц.
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