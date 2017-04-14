 Граждане Украины из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут путешествовать в ЕС без виз, - МИД

Жители оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) смогут путешествовать в страны Европейского союза без виз при наличии у них биометрических паспортов Украины, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в разъяснении Департамента консульской службы МИД Украины, размещенном в Facebook.
"Граждане Украины, которые постоянно проживают на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины будут иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и придерживаясь других соответствующих требований для безвизовых поездок", - отмечается в нем.
Напомним, Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.
Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В этом ВСЯ их подлая суть. Дай мне Фсё, что положено, и точка!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
там геи стаями бродят.
Урал - во де скрепа зарыта...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну и что что куролесить ?
Может они повстанцы восставшие потому что им не нравится политика Брюсселя .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не девушка, а здравствуи импотенция.....
Ответить
Боевики получат биопаспорта и поедут отсиживаться в Европе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть едут.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
МИД тут при чем? Он озвучил, логичное и правильное решения. Безвизовым режимом могут воспользоваться все граждане Украины! Которые отвечают необходимым критериям установленным ЕС. Мы не делим украинцев на 2 сорта.
А преступниками, террористами - должно заниматься СБУ, а не МИД. Это абсолютно правильный подход. Тоже самое, действует в Молдове с приднестровьем, в Грузии и Абхазией и Осетией. Если бы, мы поступили иначе - то как минимум, получили осуждения со стороны ЕС, и судебные иски к государству Украина. от граждан проживающих на оккупированных территорих, как максимум, "безвиз" был бы заблокирован на уровне Совета Европы, за нарушения базовых прав человека.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цілодобово за безкоштовним номером 0 800 501 482 або на електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua на засадах довіри і співпраці громадяни України можуть повідомити в СБУ про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності, а також корупційні дії чиновників.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В России круче!
Ответить
Наоборот европейцы будут против любых преследований за инакомыслие
Вспомните: день взятия метро - я помню я горжусь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить