 Граждане Украины из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут путешествовать в ЕС без виз, - МИД

Жители оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) смогут путешествовать в страны Европейского союза без виз при наличии у них биометрических паспортов Украины, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в разъяснении Департамента консульской службы МИД Украины, размещенном в Facebook.

"Граждане Украины, которые постоянно проживают на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины будут иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и придерживаясь других соответствующих требований для безвизовых поездок", - отмечается в нем.

Напомним, Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС.