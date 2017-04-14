 Хуг о ситуации на Донбассе: Это "болото", в котором увязли сотни тысяч невинных людей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал на брифинге.
"Как бы мы не пытались, но нельзя найти однозначно видимых тенденций, все что мы видим - это затруднительную ситуацию, которую я бы описал болотом, в котором увязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация ни улучшается, ни ухудшается. Она не меняется, она остается и будет оставаться такой до тех пор, пока люди, которым принадлежит власть предпочтут, чтобы все так оставалось", - сказал он.
Он отметил, что каждый раз ОБСЕ слышит о том, что стороны возобновили свои обязательства по прекращению огня, но это длится только определенный период времени.
"Этот конфликт уже длится третий год, целая когорта людей: ремонтные бригады, представители гуманитарных организаций, саперы, наблюдатели ОБСЕ и многие политики работают ради того, чтобы улучшить ситуацию. Они выкатывают на гору тяжелый камень, который, почти достигнув вершины, каждый раз скатывается вниз... Гуманитарные организации готовы и способны оказывать помощь, но их выгоняют,ремонтные бригады имеют технические средства и мужество, но это срывается из-за прицельных обстрелов. Наблюдатели СММ ОБСЕ обладают необходимыми навыками и умениями, имеют технические средства и волю, но сталкиваются с постоянными ограничениями... Событиями управляют реальные люди, обстрелы жизненно необходимой инфраструктуры продолжаются потому, что реальные люди отдают приказы и реальные люди выполняют их...", - добавил он.
Напомним, по данным Минобороны, за три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы и других военных и силовых структур. 9578 получили боевые ранения.
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Огласите список пожалуйста мистер Хуг. Кто эти люди ?
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Спасибо, что обёяснил. Если бы Европа изначально помогла реальным оружием и реальными солдатами, тогда этого болота не было бы!
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С таким подходом можно прийти к северной корее...
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Конечно, в своё время Украина должна была подавить все очаги сепаратизма (вместе с ихтамнетами) с максимальным привлечением всех сил и средств...Но, увы, этого не произошло. Сейчас, конечно, ситуация другая.
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Просто так можно набрать добровольцев, которым нужно ещё объяснить, из какой дырочки пуля вылетает...
Посмотри, сколько тратит на обучение одного солдата, те же штаты...
А мы в 2014м оказались в ситуации один на один с хорошо натреннированной, вооружённой машиной эрэфии...
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на государственных "верхушках" Украины, Германии, Франции,
которые пошли на поводу у Кремля,
заинтересованного в выдаче своей агрессии за миротворчество в якобы внутриукраинском конфликте,
заинтересорванного в отсутствии адекватного отпора его вторжению в Украину.
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Если б им США предложило войти штатом на свои зарплаты, то они Крым на вёслах к Манхетану подогнали!
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Вибори виграють ті , хто допущений до участі в них ! Випадкових людей "з народу" до виборів просто не допустять !
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не конфликт.
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