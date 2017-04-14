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 Политика Украины, Происшествия
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 Хуг о ситуации на Донбассе: Это "болото", в котором увязли сотни тысяч невинных людей

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал ситуацию на Донбассе "болотом", в котором увязли сотни тысяч невинных человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал на брифинге.

"Как бы мы не пытались, но нельзя найти однозначно видимых тенденций, все что мы видим - это затруднительную ситуацию, которую я бы описал болотом, в котором увязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация ни улучшается, ни ухудшается. Она не меняется, она остается и будет оставаться такой до тех пор, пока люди, которым принадлежит власть предпочтут, чтобы все так оставалось", - сказал он.

Он отметил, что каждый раз ОБСЕ слышит о том, что стороны возобновили свои обязательства по прекращению огня, но это длится только определенный период времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении

"Этот конфликт уже длится третий год, целая когорта людей: ремонтные бригады, представители гуманитарных организаций, саперы, наблюдатели ОБСЕ и многие политики работают ради того, чтобы улучшить ситуацию. Они выкатывают на гору тяжелый камень, который, почти достигнув вершины, каждый раз скатывается вниз... Гуманитарные организации готовы и способны оказывать помощь, но их выгоняют,ремонтные бригады имеют технические средства и мужество, но это срывается из-за прицельных обстрелов. Наблюдатели СММ ОБСЕ обладают необходимыми навыками и умениями, имеют технические средства и волю, но сталкиваются с постоянными ограничениями... Событиями управляют реальные люди, обстрелы жизненно необходимой инфраструктуры продолжаются потому, что реальные люди отдают приказы и реальные люди выполняют их...", - добавил он.

Напомним, по данным Минобороны, за три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы и других военных и силовых структур. 9578 получили боевые ранения.

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пока люди, которым принадлежит власть предпочтут, чтобы все так оставалось....
Огласите список пожалуйста мистер Хуг. Кто эти люди ?
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Если он огласит, то эти люди его в лучшем случае пошлют, а в худшем посадят!
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Ни фига себе невинные ! Путю звали что бы пришел а теперь страдальцев изображают .
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Т.е., ООН, ОБСЕ, гуманитарные организации - это всё не "реальные люди"?
Спасибо, что обёяснил. Если бы Европа изначально помогла реальным оружием и реальными солдатами, тогда этого болота не было бы!
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при чем тут вобще Европа?..эта наши проблема с кацапами, и мы их сами должны решатб..а не надеяться на пана за океана..
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А как же международные договора?
С таким подходом можно прийти к северной корее...
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При том, что мы спокойно наши проблемы, можем сделать ихними.
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Костя, в стране с 42 млн населением нельзя найти реальных солдат? Почему?
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Наверное потому, что их можно найти и в стране с населением 142 миллиона.
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Не согласен. Россия не пойдёт на открытую агрессию. Если сейчас для большинства россиян заявления властей о том, что "в Украине происходит гражданская война и Россия не участвует в конфликте" звучат правдоподобно (по крайней мере для тех, кто не вникает во внешнеполитические дела), то как им объяснить реальную войну с Украиной? Да и весь мир сплотится против России по-настоящему.
Конечно, в своё время Украина должна была подавить все очаги сепаратизма (вместе с ихтамнетами) с максимальным привлечением всех сил и средств...Но, увы, этого не произошло. Сейчас, конечно, ситуация другая.
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Это сейчас, раньше было иначе. Иловайском Путин показал что он кинет ровно столько, сколько нужно что бы законсервировать ситуацию. Очаги сепаратизма, это диверсия спец.служб, которая давно готовилась и была проведена в такой момент, когда от Украины было только название.
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Тем не менее, там, где действовали жёстко - там сейчас нет сепаратизма. Хотя, рассуждать со стороны легко, а в реальности, видимо, было невозможно противостоять тем угрозам. Хотя, вопросов непонятных до сих пор, много. Например, как Стрелкову-Гиркину с его бандой разрешили спокойно занять Донецк?
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Он уже был де факто ими занят. Как ему дали уйти из Славянска, это вопрос. Говорят что те отходили в перемешку с гражданскими, женщинами и детьми. Зная кацапов не удивлюсь, но и нашим на слово тоже верить нельзя.
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Можно. Годиков эдак через пять. При хорошем финансировании, обучении.
Просто так можно набрать добровольцев, которым нужно ещё объяснить, из какой дырочки пуля вылетает...
Посмотри, сколько тратит на обучение одного солдата, те же штаты...
А мы в 2014м оказались в ситуации один на один с хорошо натреннированной, вооружённой машиной эрэфии...
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Может быть, может быть. При выполнении многих условий.
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На тот момент говорили что есть 5 тысяч человек готовых выполнять приказ. А почему? Потому что из армии 25 лет делали роту почетного караула по европейскому образцу
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РПК делали только из избранных, с остальных делали кладбище военной техники.
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Пургу несет очевидную. Всегда есть зачинщики. Просто так ничего не бывает.
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не виных?..неевиных не бывает..темболее в болоте..
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Ответственность за создание этого "болота" лежит и на попустителях агрессора -
на государственных "верхушках" Украины, Германии, Франции,
которые пошли на поводу у Кремля,
заинтересованного в выдаче своей агрессии за миротворчество в якобы внутриукраинском конфликте,
заинтересорванного в отсутствии адекватного отпора его вторжению в Украину.
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Ну чего Вы. Может от говорил о невинных украинцах патриотах, а не о рашинской вате.
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Вообще то человеку глаза и мозги даны в том числе для того чтобы он смотрел куда влазит.
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Нормальный человек смотрит чтобы жопу не пристроить например на раздавленный помидор или на гвоздь, так что она явно не причем. А вот когда мозги залиты залиты боярышником по самые глаза, тогда не до мелочей
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Риба починає гнити з голови . Чому народ України 25 років підряд вибирає рибу з гнилою головою ?
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СБУ Криму в 2014 році в повному складі перейшло на сторону Росії
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Ну так за большие зарплаты и пенсии от Рашки!
Если б им США предложило войти штатом на свои зарплаты, то они Крым на вёслах к Манхетану подогнали!
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Если государственным языком США станет русский
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Иуда улучшил своё материальное положение на 30 сребных и ... повесился
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Тому що "вибори" - фейк ! Народ просто бере участь у виставі ...
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Фактично так - еліти успішно домовились , по ходу дійства ...
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Чому народ бере участь у фейкових " виборах " ? Гречку дають . Продають Україну за кілограм гречки -- продажний народ
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До чого тут гречка ?
Вибори виграють ті , хто допущений до участі в них ! Випадкових людей "з народу" до виборів просто не допустять !
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Болото плохое сравнение, скорее порожняк!
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Влада , яку вибирав народ . 25 років невпинно вела і веде Україну в болото . Тому народ повинен вибрати владу , яка виведе з болота
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Після розвалу Варшавського договору , вся зброя з Східної Європи була перевезена в Україну , де і залишилась після розвалу СРСР необлікованою . яку і продали в Африку за сотні міліарди доларів в свої кишені
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А пусть ОБСЕ чаще разведданные кацапам передает , так это болото вообще хер когда кончится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХуг о ситуации на Донбассе: Это "болото", в котором увязли сотни тысяч невинных людей
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