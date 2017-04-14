 Россия отправит Самойлову на Евровидение в 2018 году

Юлия Самойлова будет участвовать в "Евровидении" в 2018 году. Об этом заявил генеральный директор Первого канала (Россия) Константин Эрнст, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", - сказал Эрнст.
Напомним, СБУ на 3 года запретила въезд в Украину конкурсантке от РФ Юлии Самойловой в связи с посещением ею оккупированного Крыма.
Вчера, 13 апреля, Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не сможет принять участие в Евровидении-2017. Российский Первый канал отказался транслировать конкурс
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