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 Россия отправит Самойлову на Евровидение в 2018 году

Об этом сообщил генеральный директор Первого канала (Россия) Константин Эрнст.

Юлия Самойлова будет участвовать в "Евровидении" в 2018 году. Об этом заявил генеральный директор Первого канала (Россия) Константин Эрнст, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", - сказал Эрнст.

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Напомним, СБУ на 3 года запретила въезд в Украину конкурсантке от РФ Юлии Самойловой в связи с посещением ею оккупированного Крыма.

Вчера, 13 апреля, Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не сможет принять участие в Евровидении-2017. Российский Первый канал отказался транслировать конкурс
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Рассмотрев заявление РФ об участии Самойловой в Евровидении 2017,Украина отправила Самойлову на Евровидение 2018.
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Жаль коллектив у нас в этом году очень слабый, а так было бы весело выиграть 2 года подряд и послать нах рашку и в 2018
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За год самойлова сиськи нарастит, зубы вставит и педикюр сделает - как раз будет готова показаться людям. Народ придет на праздник песни послушать, а тут это уебище на тележке выедет на сцену.. пипец..
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