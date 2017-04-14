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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (2430) Донбасс (14091) Хуг Александр (250)

 "Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении

В ОБСЕ заявили, что впервые за 6 недель не было зафиксировано использование РСЗО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, впервые за 6 недель на донецком направлении не было зафиксировано использование реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО в этом районе", - сказал он.

По его словам, за прошедшую неделю в ОБСЕ отметили уменьшение количества обстрелов на 17%, если сравнивать с предыдущей неделей. Речь идет о ключевых горячих точках, отметил Хуг.

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Шість тижнів нас поливають Градами, а ми оголошуємо припинення вогню і прикидаємось трупом, щоб ворогу стало нецікаво з нами воювати і він переключився на іншу жертву. Ось така вона тактика бойових дій від порошенка-муженка!
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работники(((, а сколько воинов Украинских погибло?!
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сколько жизней солдат ВСУ стоит вернуть и применять тяжелое вооружение?
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Нахожусь в Стамбуле в деловой поездке. Много встреч, много общаюсь. К русским относятся, как и к остальным. А вот куйло турки презирают и говорят о нем брезгливо морщась.
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"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО в этом районе", - сказал он.Источник:http://censor.net.ua/n436328

Боевики обстреляли из "Градов" частный сектор Авдеевки - Вести

26 мар. 2017 г. - Боевики обстреляли из "Градов" частный сектор Авдеевки ... "Около 12:00 российские оккупанты обстреляли из градов Старую Авдеевку. Повреждено 9 частных домов. ... Обстрелы в зоне АТО ведут обе стороны.
"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении - Цензор.НЕТ 3377
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Завдання Збройних сил України - метр за метром просуватися на схід. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
Говорячи про завершення АТО, Турчинов зазначив, що в України немає альтернативи, окрім як перемогти.
«Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки - отримали десятки кілометрів. Тому я вважаю, що наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне - не проскочити кордон», додав Турчинов.
Звичайно ж непроскочити адже тоді кремлівські фашисти зі своїм біснуватим )(уйлом відразу подадуть скаргу в ООН, резолюцію про визнання суверенітету та непорушності територіальної цілісності лапотной педераціі фашистської параші. Але ж Путя - )(уйло він досвідчений кривавий фашист, і він і сам весь час порушував святий закон про непорушність кордону інших країн: Український Крим і Донбас (Грузія, Сирія, Молдова ..., Цікаво i зовсiм не ясно як через це тодi відреагує Радбез ООН на слізну прохання цього запеклого кривавого фашиста проклятого в усьому світі фюрера маніяка )(уйла -путліна, та його фашистської держави
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Будь проклят уйло и его человекоподобная стая подлецов!
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Ватные имбецили закрлики последнюю укр библиотеку в раше.Запретить в кацапездонсом Хуеве(навезли коррупционного шлака оптом) все что имеет отношение к кацапам и их свинязыку. Закрыть все ватные школы и театры в говнокиеве, который союзом заселен коррупционно-кацапездальским биомусором.
Где реклама мовы? Почему еще с советской рекламы мова воспринимается как язык деревни? Почему у мовы такой плохой имидж?
Почему Петя не работает над улучшением имиджа. Но работает против мовы вата, даже есть специально финансируемые направления в ватной академии наук для уничтожения мовы.
Где возвращение старых украинских оборотов, которые интенсивно уничтожали в ссср. Обычный имперский житель орды не должен понимать мову ни в каком виде.
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Новости АТО - Авдеевку обстреляли из "Градов" - MIGnews.com.ua

13 мар. 2017 г. - В населенном пункте Авдеевка Донецкой области силы агрессора использовали реактивные установки залпового огня БМ-21 "Град" ...
"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении - Цензор.НЕТ 9662
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Петя, где украинское (можно гибридное)ОБСЕ.

Ватной имитационной подделки на ОБСЕ никому не надо, кроме агрессора.
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Антимонопольное бюро работает? Разогнать и поменять на более эффективных.
Гройман, а при кулявлоб оно вроде работало.

Фирташ с левочкиным задирает цены на заправках

На заправках цены на топливо времен 120-150$ за баррель.Картельщики свиреперствуют.
Нефть бренд вернулась к 50, другие марки еще ниже. Где падение цен на заправках? Как только цены идут вверх картельщики орут что нефть дорожает и цены тут же подымают или перекрывают заправки. Когда падает - цены остаются и потихому задираются.
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Никому не кажется, что Хуг на чем то сидит? Ему все лучше и лучше....
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Грады для хорошо закопанной пехоты глубоко по фиг , ну разве что прямо в блиндаж или окоп прилетит , ствольная арта значительно по хуже. После обстрела 152 -ми на АГС смотришь как на новогоднюю хлопушку.
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Обстрелы Авдеевки: Авдеевка сейчас.. Снаряды ложатся близко ...

censor.net.ua/video.../avdeevka_seyichas_snaryady_lojatsya_blizko_byut_po_devyati...


11 мар. 2017 г. - ВИДЕО Российско-террористические войска обстреливают жилые кварталыАвдеевки Донецкой области. Просмотр видео-новости."Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении - Цензор.НЕТ 4580
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http://news.bigmir.net/ukraine/891313-Otdelnie-nabludateli-OBSE-rabotaut-na-razvedky-vraga---Teteryk
Отдельные наблюдатели ОБСЕ работают на разведку врага - Тетерук
15 апреля '15 10:28Комментариев: 8
Часть представителей миссии ОБСЕ в Донбассе является фактически разведкой оккупационных сил, утверждает первый зампред Народного фронта Андрей Тетерук.
Некоторые из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе выполняют функциональные обязанности офицеров разведки оккупантов, и на этот счет у украинских спецслужб есть соответствующие доказательства. Об этом в эфире 5 канала заявил член Комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении
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