 "Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, впервые за 6 недель на донецком направлении не было зафиксировано использование реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО в этом районе", - сказал он.
По его словам, за прошедшую неделю в ОБСЕ отметили уменьшение количества обстрелов на 17%, если сравнивать с предыдущей неделей. Речь идет о ключевых горячих точках, отметил Хуг.
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За последнюю неделю на Донбассе погибло 6 мирных жителей, - Хуг(3)
"Мы наблюдаем некоторую деэскалацию конфликта", - представитель ОБСЕ Хуг о перемирии на Донбассе(31)
Количество обстрелов на Донбассе увеличилось на 60% - ОБСЕ(10)
ОБСЕ: С начала года в зоне АТО 21 мирный житель погиб, около сотни получили ранения(1)
720 наблюдателей работают в составе миссии ОБСЕ, - Хуг(7)
Замглавы миссии ОБСЕ в Украине Хуг призвал открыть новые КПВВ на линии разграничения в АТО(32)
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Боевики обстреляли из "Градов" частный сектор Авдеевки - Вести
26 мар. 2017 г. - Боевики обстреляли из "Градов" частный сектор Авдеевки ... "Около 12:00 российские оккупанты обстреляли из градов Старую Авдеевку. Повреждено 9 частных домов. ... Обстрелы в зоне АТО ведут обе стороны.
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Говорячи про завершення АТО, Турчинов зазначив, що в України немає альтернативи, окрім як перемогти.
«Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки - отримали десятки кілометрів. Тому я вважаю, що наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне - не проскочити кордон», додав Турчинов.
Звичайно ж непроскочити адже тоді кремлівські фашисти зі своїм біснуватим )(уйлом відразу подадуть скаргу в ООН, резолюцію про визнання суверенітету та непорушності територіальної цілісності лапотной педераціі фашистської параші. Але ж Путя - )(уйло він досвідчений кривавий фашист, і він і сам весь час порушував святий закон про непорушність кордону інших країн: Український Крим і Донбас (Грузія, Сирія, Молдова ..., Цікаво i зовсiм не ясно як через це тодi відреагує Радбез ООН на слізну прохання цього запеклого кривавого фашиста проклятого в усьому світі фюрера маніяка )(уйла -путліна, та його фашистської держави
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26 мар. 2017 г. - "Сегодня террористы обстреляли из "Градов" жилой сектор Авдеевки.
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Где реклама мовы? Почему еще с советской рекламы мова воспринимается как язык деревни? Почему у мовы такой плохой имидж?
Почему Петя не работает над улучшением имиджа. Но работает против мовы вата, даже есть специально финансируемые направления в ватной академии наук для уничтожения мовы.
Где возвращение старых украинских оборотов, которые интенсивно уничтожали в ссср. Обычный имперский житель орды не должен понимать мову ни в каком виде.
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13 мар. 2017 г. - В населенном пункте Авдеевка Донецкой области силы агрессора использовали реактивные установки залпового огня БМ-21 "Град" ...
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Ватной имитационной подделки на ОБСЕ никому не надо, кроме агрессора.
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Гройман, а при кулявлоб оно вроде работало.
Фирташ с левочкиным задирает цены на заправках
На заправках цены на топливо времен 120-150$ за баррель.Картельщики свиреперствуют.
Нефть бренд вернулась к 50, другие марки еще ниже. Где падение цен на заправках? Как только цены идут вверх картельщики орут что нефть дорожает и цены тут же подымают или перекрывают заправки. Когда падает - цены остаются и потихому задираются.
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censor.net.ua/video.../avdeevka_seyichas_snaryady_lojatsya_blizko_byut_po_devyati...
11 мар. 2017 г. - ВИДЕО Российско-террористические войска обстреливают жилые кварталыАвдеевки Донецкой области. Просмотр видео-новости.
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Отдельные наблюдатели ОБСЕ работают на разведку врага - Тетерук
15 апреля '15 10:28Комментариев: 8
Часть представителей миссии ОБСЕ в Донбассе является фактически разведкой оккупационных сил, утверждает первый зампред Народного фронта Андрей Тетерук.
Некоторые из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе выполняют функциональные обязанности офицеров разведки оккупантов, и на этот счет у украинских спецслужб есть соответствующие доказательства. Об этом в эфире 5 канала заявил член Комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
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