 В МИД назвали страны, в которые украинцы смогут ездить без виз после введения безвизового режима

Как Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины.
"После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз во все государства-члены ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в 4 государства-ассоциированные участники Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию", - информируют в МИД.
В этой связи подчеркивается, что получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.
Также дипломаты в очередной раз напоминают, что безвизовый режим не даёт право на работу.
"Новый порядок поездок будет предоставлять право на безвизовый въезд только с частной целью: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес-партнеров, посещение семинаров, конференций. Безвизовый режим не даёт права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту и т.п", - подчеркнули в МИД.
Кроме того, дипломаты советуют, что если у граждан есть сомнения, нужна ли им виза, перед поездкой необходимо проконсультироваться с консульским должностным лицом государства, в которое они планирую путешествие. В то же время в МИД уверяют, что граждане, имеющие действительные многолетние шенгенские визы, выданные до введения безвиза, могут въезжать на территорию ЕС с паспортами старого образца (не биометрическими) в течение всего срока действия виз.
Отмечается, что Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз после введения безвизового режима будет продолжать действовать.
"Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз будет применяться и после введения безвизового режима, в частности для оформления виз лицам, которые будут пользоваться паспортами старого образца", - заявили дипломаты.
В МИД добавили, что введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не повлияет на порядок поездок граждан Украины, который применяется в рамках соглашений о малом пограничном движении. В частности, такие соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.
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Знают только в ВР! Но расценки - гостайна.
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От вам і "безвіз".
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1. КНДР
2. Монголия
3. Армения
4. Сирия
5. Сомали
6. Зимбабве
7. Венесуэлла
8. Куба
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Та и шо то за безвиз без Биг Бена и Тауэра, неее, не пойдет!
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молодёжь так точно!
а может рошен так и задумал
отправит активную часть подальше, а со стариками как-нить справится
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Нам и Шенгенской зоне.
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Нормальный отель от 900 грн., в сутки ссылко - если бюджетно, то в центре Вроцлава полно хостелов по 12 Евро.
Цены в гипермаркетах на множество продуктов(если готовить самому), ниже Украинских, в ресторанах сравнимы или ниже киевских.
Итого слетать вдвоем на выходные: С питанием, проживанием, перелетом можно вложиться в 4 500 грн. Ну если не можешь заработать таких денег, то надо сидеть дома, учиться, работать и не мешать путешествовать другим.
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У цьому зв'язку наголошують, що отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція Джерело: http://ua.censor.net.ua/n436325
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Ребята, давно вас читаю, вы так тупо косячите. Кто нибудь читает новости перед их публикацией на сайте?
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