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 Политика Украины
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Все про:МИД (4034) безвизовый режим (1120)

 В МИД назвали страны, в которые украинцы смогут ездить без виз после введения безвизового режима

Безвизовый режим с ЕС не будет предоставлять права украинцам посещать Великобританию и Ирландию.

Как Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины.

"После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз во все государства-члены ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в 4 государства-ассоциированные участники Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию", - информируют в МИД.

В этой связи подчеркивается, что получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о безвизовых поездках в ЕС: "Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно дешевле"

Также дипломаты в очередной раз напоминают, что безвизовый режим не даёт право на работу.

"Новый порядок поездок будет предоставлять право на безвизовый въезд только с частной целью: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес-партнеров, посещение семинаров, конференций. Безвизовый режим не даёт права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту и т.п", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, дипломаты советуют, что если у граждан есть сомнения, нужна ли им виза, перед поездкой необходимо проконсультироваться с консульским должностным лицом государства, в которое они планирую путешествие. В то же время в МИД уверяют, что граждане, имеющие действительные многолетние шенгенские визы, выданные до введения безвиза, могут въезжать на территорию ЕС с паспортами старого образца (не биометрическими) в течение всего срока действия виз.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Россией", - Бурбак. ВИДЕО

Отмечается, что Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз после введения безвизового режима будет продолжать действовать.

"Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз будет применяться и после введения безвизового режима, в частности для оформления виз лицам, которые будут пользоваться паспортами старого образца", - заявили дипломаты.

В МИД добавили, что введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не повлияет на порядок поездок граждан Украины, который применяется в рамках соглашений о малом пограничном движении. В частности, такие соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.


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В Украине, девять из десяти, думают что они знают что такое работа...
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Они не знают, что такое работа за 50-60 евро в час.
Знают только в ВР! Но расценки - гостайна.
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Только без рабочей визы на работу не возьмут
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галлюцинации начались? 150
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Ну кому ты брешешь, друже? В час проститутка получить 50-60, и то не уверен. Во Франции мин. 9 евро в час. Хирург высшей категории 10 тыс евро в мес, но часы не меряны, из них проц. 45 в налог, итого 5500 в мес. На хирурга во Франции учаться 10 лет, если учитывать ординатуру. Хватит брехать про золотую жилу в ЕС.
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Німці і британці віддають перевагу афганцям, сирійцям, індусам, китайцям і т.п.
От вам і "безвіз".
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давно в норвегию хотел машиной далеко с Италии пилить а самолётом визу надо было надеюсь до декабря 17 года справятся
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А меня на север Швеции приглашали, тоже никак не соберусь...
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незнаю как в Швеции в декабре был в сант морисе в швейцарии ...цены кусючие пипец макароны против них голодранци 3 евро бутылка воды в автомате
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Север Швеции это практически Арктика. Красотище... наверное.
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Норвегия - вот где красотища. Горы, фьорды. Виды как в сказке.
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Пускай еще прекрасный МИД озвучит субсидии, необходимые пересичному украинцу для посещения этих стран.
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ваще народ охренел, им еще и на поездку в ЕС, субсидию дай...
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А теперь перечислим страны, куда поедет вата из Рашки:
1. КНДР
2. Монголия
3. Армения
4. Сирия
5. Сомали
6. Зимбабве
7. Венесуэлла
8. Куба
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Вата из Рашки ездит куда захочет, и не работать, а реально отдыхать.
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дополни список - лугандония и ростовское трупо- хранилище
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Безвизовый режим с ЕС не будет предоставлять права украинцам посещать Великобританию и Ирландию.
Та и шо то за безвиз без Биг Бена и Тауэра, неее, не пойдет!
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К тому времени Германия уже выйдет.
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жаль, что большинство поедут если не работать, то договариваться о работе и её искать...
молодёжь так точно!
а может рошен так и задумал
отправит активную часть подальше, а со стариками как-нить справится
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А смысл искать работу не имея рабочей визы? Тебя никто не возмет.
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Главное дожить до безвиза!
Нам и Шенгенской зоне.
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А далеко не надо! Достаточно в Польшу, чтобы посмотреть, как люди живут! И сделать выводы, в какой заднице живем мы. Авиабилет с Львова до Вроцлава стоит 410 грн., ссылка.

Нормальный отель от 900 грн., в сутки ссылко - если бюджетно, то в центре Вроцлава полно хостелов по 12 Евро.

Цены в гипермаркетах на множество продуктов(если готовить самому), ниже Украинских, в ресторанах сравнимы или ниже киевских.

Итого слетать вдвоем на выходные: С питанием, проживанием, перелетом можно вложиться в 4 500 грн. Ну если не можешь заработать таких денег, то надо сидеть дома, учиться, работать и не мешать путешествовать другим.
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И это еще при том, что Польша далеко не самая бюджетная страна. Есть: Болгария, Румыния, Латвия и Литва. Где при желании, можно вложиться еще меньше. wizzair - вернулся в Украину, и уже летает с Львова в Вроцлав/Берлин ryanair - начнет летать с сентября. Омельян - утверждает, что к концу года - появится, еще 2 лоукоста. Это даст возможность летать украинцам по 25-50 Евро в множество стран ЕС. Планируемый безвизовый режим - существенно упростит поездки, увеличит авиапоток. Что в свою очередь, привлечет новых бюджетных авиаперевозчиков. Как результат увеличения конкуренцци и уменьшения цены.
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Як і Німеччина і В.Британія - туди теж ніззя!!!
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Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадёт, тот не возвращается.
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50 - 60 в час)))ну ну ..и где такие у хирургов?))
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Аж глаза разбегаются...Куда же поехать? Монако? Лихтенштейн? Ирландия? Рвану-ка я картоху сажать!
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Труд из обезьяны зделал человека так что бог в помощь!
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Что мало стран перечислили, для безвиза... ?!
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Нам в Украине надо поднимать внутренний туризм а то получается что мы больше знаем о ЕС чем то какие достопримечательности есть в соседней области так гляди и мифы о биндеровцах исчезнут и другой бред. А для етого в первую очередь дороги нормальные надо что бы ехать 130 км спокойно а не 30-40, 80 потолок иначе машину сразу на ремонт. Никогда не забуду Нововолынск-Львов млять 120 км ехал 4 часа! В 2011 году сейчас не знаю какая ситуация.
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Да есть Германия, заладили - нету, нету. Читайте:
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У цьому зв'язку наголошують, що отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція Джерело: http://ua.censor.net.ua/n436325
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Опа па, а что, в Германию визу таки нужно будет оформлять?
Ребята, давно вас читаю, вы так тупо косячите. Кто нибудь читает новости перед их публикацией на сайте?
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как же много утеряно времени, после развала совка ((
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