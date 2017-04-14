 ГПУ вызвала экс-нардепа Шепелева на допрос 24 и 25 апреля

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызвала официальной повесткой бывшего народного депутата Александра Шепелева на допрос 24 и 25 апреля для открытия материалов уголовного производства по подозрению в организации убийства и покушении на убийство. Как передает Цензор.НЕТ, повестка обнародована на сайте ГПУ.
"Шепелев Александр Александрович... вызывается "24" апреля 2017 года в 9:00 в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины... для участия в проведении процессуальных действий в уголовном производстве № 42017000000001037 от 3.04.2017 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в сообщении.
Среди прочего отмечается, что если подозреваемый не явится, не смотря на объявление его в международный розыск, это будет основанием для осуществления заочного следствия или специального судебного производства.
Также прокуратура вызвала на допрос Шепелева и на 25 апреля, на 9 часов утра для участия в проведении следственных действий.
2017-03-10 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ
Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.
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