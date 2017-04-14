 ГПУ вызвала экс-нардепа Шепелева на допрос 24 и 25 апреля

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызвала официальной повесткой бывшего народного депутата Александра Шепелева на допрос 24 и 25 апреля для открытия материалов уголовного производства по подозрению в организации убийства и покушении на убийство. Как передает Цензор.НЕТ, повестка обнародована на сайте ГПУ.

"Шепелев Александр Александрович... вызывается "24" апреля 2017 года в 9:00 в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины... для участия в проведении процессуальных действий в уголовном производстве № 42017000000001037 от 3.04.2017 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в сообщении.

Среди прочего отмечается, что если подозреваемый не явится, не смотря на объявление его в международный розыск, это будет основанием для осуществления заочного следствия или специального судебного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-депутата Рады Шепелева



Также прокуратура вызвала на допрос Шепелева и на 25 апреля, на 9 часов утра для участия в проведении следственных действий.