 Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая является организатором международного песенного конкурса Евровидение-2017.
"Уважая желание ЕВС обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным.
Отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что НОТУ, в тесном сотрудничестве с ЕВС, продолжает активную подготовку к Евровидению-2017.
"Всего через несколько недель Украина будет радушно приветствовать гостей и поклонников конкурса в Киеве и создаст для всех незабываемый праздник музыки и общеевропейских культурных ценностей", - добавили в НОТУ.
Ранее Первый канал отказался транслировать Евровидение-2017.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.
После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
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Но врага нуно знать в
лицохарю!
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ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ЭТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ,ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕБИЛОМ СТАНЕШЬ,С ЧЕМ КАЦАПНЮ ТУПУЮ И ПОЗДРАВЛЯЮ!
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Любопытство! Опыты над людьми продолжаются.
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Нет! Спрасибо! Я не хочу дебилом с повернутыми мозгами стать!
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Кто бы мог такое подумать
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1. Рашка
2. Южная Осетия
3. КНДР
4. Абхазия
5. ДНР
6. ЛНР
7. Приднестровье
8. Венесуэлла
9. Сирия
10. Сомали
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Одна з державотворчих і головних ідентифікаційних ознак - мова.
Проголосуй за Петицію на сайті ВР - «Включити в порядок денний, розглянути та проголосувати законопроект №5670 "Про державну мову", що розширює сфери застосування української мови в Україні».
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/2061?page=1
Нагадаю, у 1951 році за бажання українських студентів здавати іспити у Харківському університеті своєю рідною українською мовою було розстріляно 33 студенти, а 700 - репресовано.
Як просто підписати петицію, хто ще не знає - відеоінструкція: https://www.youtube.com/watch?v=VmcnFM55eGs&t=127s
Ми самі будуємо свою державу. Тим і відрізняємося від тоталітарних деспотичних держав, зокрема від Росії, де людина не вирішує нічого.
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Ракетный удар США по военной базе правительственных сил в Сирии, а также последующая реакция России продемонстрировали слабость и трусость РФ.
Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает издание "Новое время".
"Новизна ситуации заключается в том, что Путина перестали воспринимать как равноправного партнера. США ни в коей мере не согласовывали с ним удар по Сирии. Они поставили Путина перед фактом, известив его из вежливости, за несколько часов до удара, чтобы минимизировать военные потери России", - отметил эксперт.
По мнению Орешкина, у России на данный момент нет ни военных ни экономических возможностей для нанесения симметричного ответа на данную акцию США.
"Получив этот удар по Сирии, Путин оказался в сложной ситуации: ответить не может, а не ответить - значит, потерять лицо", - резюмировал политолог.
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Строители стадиона «Ростов-Арена» начали забастовку из-за невыплаты зарплат за 5 месяцев http://donday.ru/rabochie-rostov-areny-nachali-zabastovku-iz-za-nevyplaty-zarplat-video.html …
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Даже полубандитские микрофинансисты побаиваются санкций мировой финансовой системы.
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Петр и некоторые последователи пытались на лапотную европейский кафтан надеть - ничего не вышло. "Не по Сеньке шапка" оказалась.
Этикет, права человека, рыцарство и главенство закона - согласитесь,ну никак не российские ценности
Желаю и Юле побыстрее осознать это и заменить репертуар на более скрепный - "хоп, мусорок, не шей мне срок..."
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Оккупанты сообщили, что ждут "наплыва туристов из Украины", т.к. "Крым стал безопасным и все давно это поняли". Ржу http://fresh.org.ua/novosti/131361/v-krymu-shdut-naplyva-ukrainskikh-turistov_2017-04-13 …
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В России не будут транслировать Евровидение
Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза с сообщением, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе Евровидение-2017 участницы от России Юлии Самойловой. Об этом ЕВС сообщает со ссылкой на решение спецслужб Украины.
Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным. Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей.
Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника. Но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым.
Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться.
В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017.
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Сегодня, 14:06
Сафронков сказал «ровно то, что требовалось в этой ситуации» - МИД РФ
Критика выступления заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, который потребовал от своего коллеги из Великобритании Мэттью Райкрофта «смотреть в глаза» и не оскорблять Россию, является странной, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков сказал, что западные коллеги «из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики», передают РИА Новости.
Он пояснил, что если бы представитель России продолжил разговор в жанре «ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам», то «эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми». Это связано с тем, что им «все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам». «Есть еще пословица другая: про глаза и росу», - добавил Рябков.
Представитель МИД РФ подчеркнул, что Сафронков сказал «ровно то, что требовалось в этой ситуации». «Он может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки», - заверил Рябков и добавил, что представителям Запада стоит «вначале подумать над своим поведением».
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Михаил Круг поет песню для выпускников МГИМОЪ!
https://youtu.be/_yi2gpbx8Uo
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И да, иллюстрации и процитированные посты в переведённой статье ровно те же, что и в оригинальной. Можете проверить.
Читать -- https://petrimazepa.com/keepyoureyesonme.html
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Гражданину России, 29-летнему жителю Сургута Роману Калашникову, задержанному в декабре 2016 года, грозит смертная казнь. Друзья молодого человека открыли краудфандинговый проект с целью собрать средства на оплату адвоката, которой мог бы спасти жизнь сургутянина.
https://youtu.be/_6klwrSQTBI
Романа Калашникова обвиняют в контрабанде наркотиков. Он был задержан в аэропорту на острове Бали с 3 килограммами гашиша, замаскированного под тюбики зубной пасты. Первоначально мужчина отрицал, что везет наркотики, но когда экспертиза подтвердила, что в его багаже гашиш, россиянин заявил, что приготовил его для «вечеринок на Рождество и Новый год», сообщал «Интерфакс».
В описании проекта по сбору средств говорится, что Романа Калашникова собираются расстрелять и ему предлагают выбрать, куда попадут пули - в голову или в грудь. Друзья молодого человека возлагают надежды на адвоката, который попытается добиться изменения приговора. На оплату его услуг требуется 50 тысяч долларов, на сегодняшний день собрано 1,5 тысячи.
Интересные результаты опроса: http://www.livejournal.com/poll/?id=2066250
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