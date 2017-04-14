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 Политика Украины, Общество
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Все про:Евровидение (581) Россия (69942) НОТУ (17)

 Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ

Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как вещатель-организатор международного песенного конкурса Евровидение-2017, официально известила Европейский вещательный союз о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая является организатором международного песенного конкурса Евровидение-2017.

"Уважая желание ЕВС обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным.

Отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах", - Зубко опасается провокаций с пожарами накануне Евровидения

Отмечается также, что НОТУ, в тесном сотрудничестве с ЕВС, продолжает активную подготовку к Евровидению-2017.

"Всего через несколько недель Украина будет радушно приветствовать гостей и поклонников конкурса в Киеве и создаст для всех незабываемый праздник музыки и общеевропейских культурных ценностей", - добавили в НОТУ.

Ранее Первый канал отказался транслировать Евровидение-2017.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.

После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".


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Иногда поригиваю... иногда телик новый покупаю...

Но врага нуно знать в лицо харю!
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Никогда не понимал людей, которые говорят на японском языке.
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ПОСМОТРЕЛ ЭТО 10 МИНУТ! У МЕНЯ ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЛИ!
ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ЭТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ,ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕБИЛОМ СТАНЕШЬ,С ЧЕМ КАЦАПНЮ ТУПУЮ И ПОЗДРАВЛЯЮ!
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Увы их необходимо смотреть, чтобы понимать, как сформировалось КНДР.
Любопытство! Опыты над людьми продолжаются.
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Увы их необходимо смотреть......!

Нет! Спрасибо! Я не хочу дебилом с повернутыми мозгами стать!
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Тогда ты встретишь врага незакалённым и не сильно ненавидящим....
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Россия проведёт в отместку Скреповидение 2017!
1. Рашка
2. Южная Осетия
3. КНДР
4. Абхазия
5. ДНР
6. ЛНР
7. Приднестровье
8. Венесуэлла
9. Сирия
10. Сомали
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теперь расиюшка будет сидеть в своей "негативной атмосфере" за поребриком
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У інтересах всіх нас - і україномовних, і російськомовних - мати повноцінну державу.

Одна з державотворчих і головних ідентифікаційних ознак - мова.

Проголосуй за Петицію на сайті ВР - «Включити в порядок денний, розглянути та проголосувати законопроект №5670 "Про державну мову", що розширює сфери застосування української мови в Україні».

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/2061?page=1

Нагадаю, у 1951 році за бажання українських студентів здавати іспити у Харківському університеті своєю рідною українською мовою було розстріляно 33 студенти, а 700 - репресовано.

Як просто підписати петицію, хто ще не знає - відеоінструкція: https://www.youtube.com/watch?v=VmcnFM55eGs&t=127s


Ми самі будуємо свою державу. Тим і відрізняємося від тоталітарних деспотичних держав, зокрема від Росії, де людина не вирішує нічого.
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У нас и так державна мова - українська. А в быту я буду разговаривать на любом языке и ни кого об этом спрашивать не собираюсь.
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Так насрать у соседа под дверью, это ж как греет русскую душу..
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Кацапов не будет, значит будет праздник в двоине!!!
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Аааааа понеслось.... ублюдочная гейропа сошла с ума.... ща кто круче нагадит на ЕС, тот и цар... Руцкий мыр, аднака.... херстияне....
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Мордва, відроджуй свой конкурс Інтервідєніє з участю всіх країн-ізгоїв.
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Потерял лицо: Орешкин рассказал о важном сигнале Западу относительно трусости Путина

Ракетный удар США по военной базе правительственных сил в Сирии, а также последующая реакция России продемонстрировали слабость и трусость РФ.
Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает издание "Новое время".
"Новизна ситуации заключается в том, что Путина перестали воспринимать как равноправного партнера. США ни в коей мере не согласовывали с ним удар по Сирии. Они поставили Путина перед фактом, известив его из вежливости, за несколько часов до удара, чтобы минимизировать военные потери России", - отметил эксперт.
По мнению Орешкина, у России на данный момент нет ни военных ни экономических возможностей для нанесения симметричного ответа на данную акцию США.
"Получив этот удар по Сирии, Путин оказался в сложной ситуации: ответить не может, а не ответить - значит, потерять лицо", - резюмировал политолог.
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"В случае опасности, не стесняйтесь кричать и убегать": Киевская полиция выпустила инструкцию для гостей "Евровидения - 2017"Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ - Цензор.НЕТ 3547
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В Чечне исключительно кацапским баранам бошки режут и на бутылки сажают.)))
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ты и есть кацапский баран жора и бошка на месте Значит бутылку выбрал?
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отмазки? стрелочник хренов, мне-то отчего отмазываться? это вы орете "Чечня-круто!"
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ибо ответить некуй, тебе рептилоиду, тяжело думать, ибо нечем Ну тогда пшел нах, сучонок. Не вертись под ногами- без соплей скользко.
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у вас на рассее все такие умные, как ты? или ты чемпион-лишнехромосомец?
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Гуго Карлович™‏ @JoN_TM 8 ч.8 часов назад
Даже полубандитские микрофинансисты побаиваются санкций мировой финансовой системы.

Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ - Цензор.НЕТ 3145
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К этому закономерному итогу привели более глубинные причины - просто Россия не Европа
Петр и некоторые последователи пытались на лапотную европейский кафтан надеть - ничего не вышло. "Не по Сеньке шапка" оказалась.
Этикет, права человека, рыцарство и главенство закона - согласитесь,ну никак не российские ценности
Желаю и Юле побыстрее осознать это и заменить репертуар на более скрепный - "хоп, мусорок, не шей мне срок..."
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Если бы её пустили, уверен, была бы какая-нибудь куйня. Перед уже готовыми камерами руТВ облили бы зелёнкой/майонезом/яйцами. А то и покруче типа гранаты. Визгу от мыжебратьев было б на полгода. И обвинили есно жидофошиздобандеровцев.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 20 ч.20 часов назад
Оккупанты сообщили, что ждут "наплыва туристов из Украины", т.к. "Крым стал безопасным и все давно это поняли". Ржу http://fresh.org.ua/novosti/131361/v-krymu-shdut-naplyva-ukrainskikh-turistov_2017-04-13 …
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Что-то ничего не слышно про многочисленные бойкоты, которые нам были обещаны в российских СМИ. Все 42 участника подтвердили как участие, прямая трансляция пройдет практически во всех европейских странах, а также в Китае, США, Канаде, Австралии, Израиле, Киргизии, Казахстане, Египте, Индии, Ливане, ЮАР и Южной Корее.

Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ - Цензор.НЕТ 6379
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Согласно правилам, в 2018 году Евровидение не примет участника от России. Не примет и в 2019-м, если не будет трансляции в 2018-м.

В России не будут транслировать Евровидение
Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза с сообщением, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе Евровидение-2017 участницы от России Юлии Самойловой. Об этом ЕВС сообщает со ссылкой на решение спецслужб Украины.

Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным. Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей.

Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника. Но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым.

Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться.

В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017.
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Вяликий пасхальный пост всея параши, - боярыню сосут, пармезаном закусывают, не до бойкотов им
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"Хоть кол на голове теши". МИД России выдержал стиль, выступив в защиту выражений Сафронкова в ООН

Сегодня, 14:06

Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ - Цензор.НЕТ 1676
Сафронков сказал «ровно то, что требовалось в этой ситуации» - МИД РФ
Критика выступления заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, который потребовал от своего коллеги из Великобритании Мэттью Райкрофта «смотреть в глаза» и не оскорблять Россию, является странной, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков сказал, что западные коллеги «из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики», передают РИА Новости.
Он пояснил, что если бы представитель России продолжил разговор в жанре «ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам», то «эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми». Это связано с тем, что им «все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам». «Есть еще пословица другая: про глаза и росу», - добавил Рябков.
Представитель МИД РФ подчеркнул, что Сафронков сказал «ровно то, что требовалось в этой ситуации». «Он может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки», - заверил Рябков и добавил, что представителям Запада стоит «вначале подумать над своим поведением».
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Если вам интересно, как в западной прессе восприняли и отобразили хамство зампостпреда РФ в ООН, то специально для вас мы перевели материал Эндрю Рота, собкора The Washington Post в Москве.
И да, иллюстрации и процитированные посты в переведённой статье ровно те же, что и в оригинальной. Можете проверить.Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ - Цензор.НЕТ 9039

Читать -- https://petrimazepa.com/keepyoureyesonme.html
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Какая увлекательная история:
Гражданину России, 29-летнему жителю Сургута Роману Калашникову, задержанному в декабре 2016 года, грозит смертная казнь. Друзья молодого человека открыли краудфандинговый проект с целью собрать средства на оплату адвоката, которой мог бы спасти жизнь сургутянина.
https://youtu.be/_6klwrSQTBI
Романа Калашникова обвиняют в контрабанде наркотиков. Он был задержан в аэропорту на острове Бали с 3 килограммами гашиша, замаскированного под тюбики зубной пасты. Первоначально мужчина отрицал, что везет наркотики, но когда экспертиза подтвердила, что в его багаже гашиш, россиянин заявил, что приготовил его для «вечеринок на Рождество и Новый год», сообщал «Интерфакс».

В описании проекта по сбору средств говорится, что Романа Калашникова собираются расстрелять и ему предлагают выбрать, куда попадут пули - в голову или в грудь. Друзья молодого человека возлагают надежды на адвоката, который попытается добиться изменения приговора. На оплату его услуг требуется 50 тысяч долларов, на сегодняшний день собрано 1,5 тысячи.
Интересные результаты опроса: http://www.livejournal.com/poll/?id=2066250
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Королеве мамке по смерти лондонцы несли любимый ею Бифитер. Почему у ворот в ад нет бояры?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦелью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ
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