 Нельзя позволить Путину силой сделать Россию снова великой, - американский дипломат Ричард Хаасс ответил Тиллерсону

Об этом Хаасс написал в колонке на USA Today, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, российское вторжение в Украину, в том числе захват Крыма и продолжающееся вмешательство в восточную часть страны, нарушает основной принцип международных отношений - что границы между государствами нельзя изменять с помощью военной силы", - пишет Хаасс.
Вторая причина, по мнению автора, относится конкретно к России. "Очень важно, чтобы Путин не решил, что постоянное использование силы - это эффективный способ сделать Россию снова великой. Если он так решит, то продолжит нападать, принуждать и вмешиваться", - считает дипломат.
Еще одна причина быть небезразличными - ядерная история Украины, которая отказалась от ядерного вооружения в 1994 году в обмен на договоренности со США, Великобританией и Россией. Ведь как только Ирак и Ливия прекратили свои ядерные программы, они стали объектами атак, а вот на ядерную Северную Корею никто не нападает, напомнил автор.
Из этого, пишет дипломат, следует четвертая причина для американцев. Обещания, данные США по Будапештскому меморандуму, оказались пустыми. Если страна не будет придерживаться данных обещаний, то это придаст силу врагам действовать против нее и ее друзей по собственному усмотрению. Это также может привести к ослаблению влияния США в мире.
"Хорошие новости для американских налогоплательщиков - их страна может позволить себе быть заинтересованной в Украине и других международных вопросах", - пишет Хаасс. США тратит на оборону только 3% ВВП, а это намного меньше уровня времен Холодной войны.
"Кроме того, трата денег за рубежом редко является спуском в канализацию. Мы уже поняли по событиям 11 сентября, по эпидемиям вирусов зика и эбола, по российским хакерским атакам во время президентской кампании, что мало какая проблема долго остается локальной в нашем глобальном мире. То, что происходит там, быстро перекинется и сюда", - пишет дипломат.
Напомним, недавно Рекс Тиллерсон прямо спросил своих европейских коллег, почему США должны интересоваться конфликтом в Украине.
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Врагу не сдается наш гордый "Варяг",
Но сдохнуть никто не желает!
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зачем разводит дискуссию? отвечу кратко:
потому что Аляска!
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У кацапов конфеты их гавна...
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1 2 ч.2 часа назад
В россии выпустили конфеты в виде фекалий животных: зубры, косули, лоси, зайцы, птицы, оленей и т.д. Ахахах
https://www.youtube.com/watch?v=qLrtGbhqXsY
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Две новости рядом.
В Крыму проходят обыски и задержания за проукраинскую позицию.
В Крыму ждут украинских туристов.
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Потому что они дополнительно пользуются антисемистким расскрученным иммутитетом.Кроме этого
Это кроме всех украинских коррупционых имутитетов(антинародные высшие суды, прокуратора, адакажи и тд.).
Рабиновича пропускайте мимо кассы.Потому что пользуется по полной тимошенковским правильноговорением, налжет-налжет, наворует и приехали,
будет махать еврейским паспортом под защитой раскрученного антисемитизма.Потом
будет пользоваться антисемистким иммунитетом, что будет вызывать антисемитские настроения в украине.
Антисемитпровокатора гоните в шею, он возбудитель антисемитизма. И чтобы не было всплеска антисемитизма в украине, этого лживого губашлепа нужно изолировать.
Украина вроде дружит с евреями, но евреи не должны допустить этого питора к власти, потому что это отразится на антисемитизме(ну
если они заинтересованы в снижении антисемитизма, а не росте).
Рабинович - лесом,
рабинович - лесом.
Евреям тоже выгодно, что рабинович идет лесом.
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Пусть остается зacранкой и гадит где попало?
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