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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Путин (23634) Тиллерсон (65)

 Нельзя позволить Путину силой сделать Россию снова великой, - американский дипломат Ричард Хаасс ответил Тиллерсону

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон спросил своих европейских коллег, зачем американским налогоплательщикам интересоваться Украиной. Американский дипломат, глава организации "Совет по международным отношениям" Ричард Хаасс привел несколько причин в ответ Тиллерсону.

Об этом Хаасс написал в колонке на USA Today, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, российское вторжение в Украину, в том числе захват Крыма и продолжающееся вмешательство в восточную часть страны, нарушает основной принцип международных отношений - что границы между государствами нельзя изменять с помощью военной силы", - пишет Хаасс.

Вторая причина, по мнению автора, относится конкретно к России. "Очень важно, чтобы Путин не решил, что постоянное использование силы - это эффективный способ сделать Россию снова великой. Если он так решит, то продолжит нападать, принуждать и вмешиваться", - считает дипломат.

Еще одна причина быть небезразличными - ядерная история Украины, которая отказалась от ядерного вооружения в 1994 году в обмен на договоренности со США, Великобританией и Россией. Ведь как только Ирак и Ливия прекратили свои ядерные программы, они стали объектами атак, а вот на ядерную Северную Корею никто не нападает, напомнил автор.

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Из этого, пишет дипломат, следует четвертая причина для американцев. Обещания, данные США по Будапештскому меморандуму, оказались пустыми. Если страна не будет придерживаться данных обещаний, то это придаст силу врагам действовать против нее и ее друзей по собственному усмотрению. Это также может привести к ослаблению влияния США в мире.

"Хорошие новости для американских налогоплательщиков - их страна может позволить себе быть заинтересованной в Украине и других международных вопросах", - пишет Хаасс. США тратит на оборону только 3% ВВП, а это намного меньше уровня времен Холодной войны.

"Кроме того, трата денег за рубежом редко является спуском в канализацию. Мы уже поняли по событиям 11 сентября, по эпидемиям вирусов зика и эбола, по российским хакерским атакам во время президентской кампании, что мало какая проблема долго остается локальной в нашем глобальном мире. То, что происходит там, быстро перекинется и сюда", - пишет дипломат.

Напомним, недавно Рекс Тиллерсон прямо спросил своих европейских коллег, почему США должны интересоваться конфликтом в Украине.



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А она до этого была великой? Хочется узнать когда и чем. Когда Крымскую войну просрала, или войну с Японией, или Первую мировую когда капитулировала перед Германией, или Вторую мировую по соотношению погибших можно считать победой?
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"... госсекретарь США Рекс Тиллерсон спросил своих европейских коллег, зачем американским налогоплательщикам интересоваться Украиной..." Источник: http://censor.net.ua/n436321

зачем разводит дискуссию? отвечу кратко:
потому что Аляска!
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затем что межгосударственные обязательства нужно выполнять
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они им как аляскнут по челюсти, что все зубы вылетят, а то и мозги.
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А вы все петух да петух.
У кацапов конфеты их гавна...

КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 2 ч.2 часа назад
В россии выпустили конфеты в виде фекалий животных: зубры, косули, лоси, зайцы, птицы, оленей и т.д. Ахахах
https://www.youtube.com/watch?v=qLrtGbhqXsY
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МинПанд‏ @crimeapanda 21 ч.21 час назад
Две новости рядом.
В Крыму проходят обыски и задержания за проукраинскую позицию.
В Крыму ждут украинских туристов.
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Жидов(с еврейским паспором) к кормушке допускать нельзя вдвойне(притом что приветствуются щирые жидобандеровцы, которым респект и уважуха).

Потому что они дополнительно пользуются антисемистким расскрученным иммутитетом.Кроме этого
Это кроме всех украинских коррупционых имутитетов(антинародные высшие суды, прокуратора, адакажи и тд.).
Рабиновича пропускайте мимо кассы.Потому что пользуется по полной тимошенковским правильноговорением, налжет-налжет, наворует и приехали,
будет махать еврейским паспортом под защитой раскрученного антисемитизма.Потом
будет пользоваться антисемистким иммунитетом, что будет вызывать антисемитские настроения в украине.

Антисемитпровокатора гоните в шею, он возбудитель антисемитизма. И чтобы не было всплеска антисемитизма в украине, этого лживого губашлепа нужно изолировать.
Украина вроде дружит с евреями, но евреи не должны допустить этого питора к власти, потому что это отразится на антисемитизме(ну
если они заинтересованы в снижении антисемитизма, а не росте).
Рабинович - лесом,
рабинович - лесом.
Евреям тоже выгодно, что рабинович идет лесом.
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Петя, где украинское (можно гибридное)ОБСЕ.Ватной имитационной подделки на ОБСЕ никому не надо, кроме агрессора.
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Всем странам надо быть под каблуком сша. Хотя не всем,где ресы какие добыть можно амеры всегда там. Южная часть экватора в основном бедна полезными ископаемыми. где амеры? уверен что 99,999 школьников сша не знает где Украина. 99,998 укажит на точку в средиземном море
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Последний коммунистический мастодонт Ю-В Азии, несёт реальную угрозу соседним странам....Японии, Ю. Корее. Реальная опасность возникла, после реализации ядерной и ракетной программ , пока несовершенных.. С этой реальной угрозой, по силам покончить только США.
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"Нельзя позволить Путину силой сделать Россию снова великой"
Пусть остается зacранкой и гадит где попало?

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Кавалер расейского петушинного ордена, старый бизнес-партнер ху)лостана - за такой сам по себе вопрос, в комбинации с его рашн-конекшн бэкграундом, можно было смело в отставку посылать, как и продажного про-руцкого козла Флинна. Ну, не вечер ещё. До Трампа уже дошло, что пост президента оно занял не для того, чтобы своих миланек/иванек и кушнеров обогащать, а служить интересам Америки, как гаранта мировой безопасности. Пока что, базу сирийского людоеда пришлось снести; вчера на совместном заявлении с НАТО всех успокоил - раздадим, дексать, всем мировым уродам люлей, и НАТО ни в коем случае больше не устарело и т.д. И до Тиллерсона доходит по-тихоньку, что смотреть на взаимо-отношения со всякими ху)лостанами, как на гешефт, не прокатит.
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Чёта не понял мериканского дипломата - Ирак и Ливия - со стороны кого стали объектами атак. Какую страну он попрекает, себя что ли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНельзя позволить Путину силой сделать Россию снова великой, - американский дипломат Ричард Хаасс ответил Тиллерсону
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