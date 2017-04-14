 Апелляционный суд грубо нарушил закон под диктовку НАБУ, это будет обжаловано в Европейском суде, - адвокат Мартыненко

Также адвокаты собираются обжаловать это в Европейском суде по правам человека, сообщила Цензор.НЕТ пресс-служба экс-депутата.
"НАБУ искало возможность не выполнять решение Соломенского райсуда столицы, признавшего противоправной бездеятельность НАБУ по своевременному закрытию производства от 11.12.2015 в отношении Николая Мартыненко. Поэтому НАБУ пошло на беспрецедентный шаг - решило незаконно обжаловать решение суда, основанное на практике Европейского суда по правам человека, которое является окончательным и обжалованию не подлежит. Судья не может даже рассматривать по сути такое обращение НАБУ. Кроме того, законодательством в принципе не предусмотрена возможность отмены решения суда, которое является окончательным", - прокомментировал ситуацию адвокат Петр Бойко, представляющий интересы Николая Мартыненко.
"В перечень судей, которые грубо нарушают закон под диктовку НАБУ, кроме "ручного" судьи НАБУ Бобровника из Соломенского райсуда, добавились и некоторые судьи Апелляционного суда Киева. Они не только приняли обращение НАБУ-САП к рассмотрению, но и вынесли абсолютно незаконное решение, которое прямо нарушает действующее законодательство. Эти судьи вышли за рамки своих полномочий и осуществляют выборочное правосудие. Суд при одних и тех же обстоятельствах адвокатам отказывает, а прокуроров удовлетворяет - и это устойчивая тенденция. Защита будет обращаться в Европейский суд по правам человека относительно саботирования выполнения в Украине решения суда, которое основывается на практике ЕСПЧ", - отметил адвокат.
По словам Бойко, "НАБУ открывает уголовные производства против судей, заставляя их выносить незаконные решения по тем производствам, где у НАБУ нет доказательной базы. Также давление на судей осуществляет близкий к НАБУ нардеп Сергей Лещенко, который накануне судебного заседания публично угрожал им уголовными делами со стороны бюро", - отметил адвокат.
Как известно, ранее Николай Мартыненко обратился к Верховной Раде, Президенту и послам "Большой семерки" и Евросоюза в Украине относительно "политического преследования, грубых нарушений закона и презумпции невиновности" в отношении него со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.
Экс-депутат подчеркнул: "В 2015 я добровольно отказался от депутатского мандата. За 15 месяцев детективы НАБУ выяснили: нет никаких доказательств моей противоправной деятельности. Однако руководители бюро Артем Сытник и Гизо Углава руководствуются политическими мотивами, стремлением к собственному пиару и личной мести. Они не оставляют намерений любой ценой фальсифицировать обвинения в мой адрес", - подчеркнул Николай Мартыненко.
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Кстати, когда его назначали директором НАБУ, наш главный антикоррупционер Лещенко кричал, что это зрада и сам Сытник коррупционер. А как с ним сдружились и вместе начали распиливать гранты, так стал для него молодцом и самым лучшим борцом)
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Ну ну, ждите)
Скорее американские прокуроры займутся петровскими друзьями - и тем же Кононенко, и Гонтаревой, чем до них НАБУ дойдет)
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А если по сути, то НАБУ работает на побегушках у АП, так что "сковырнять" будет только по их указанию. В нас независимых органов нет и никогда не было. А если б были, то уже давно бы верхушка АП в суде сидела.
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Только зачем нам содержать столько дармоедов? Лучше бы деньги, которые на создание Бюро потратили отправили бойцам в АТО, было бы больше пользы.
От количества антикоррупционных органов, количество коррупционеров только растет.
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А совсем недавно НАБУ троллили ГПУ за "мелочь"... а сами чем круче?
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