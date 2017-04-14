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Все про:адвокат (888) НАБУ (1603) Мартыненко (269) Европейский суд по правам человека (480) Антикоррупционная прокуратура (414)

 Апелляционный суд грубо нарушил закон под диктовку НАБУ, это будет обжаловано в Европейском суде, - адвокат Мартыненко

Защита бывшего депутата Николая Мартыненко заявила о грубых нарушениях закона со стороны судей Апелляционного суда Киева, которые "под диктовку и в интересах НАБУ незаконно отменили решение Соломенского райсуда Киева о фактическом закрытии так называемого "дела Мартыненко".

Также адвокаты собираются обжаловать это в Европейском суде по правам человека, сообщила Цензор.НЕТ пресс-служба экс-депутата.

"НАБУ искало возможность не выполнять решение Соломенского райсуда столицы, признавшего противоправной бездеятельность НАБУ по своевременному закрытию производства от 11.12.2015 в отношении Николая Мартыненко. Поэтому НАБУ пошло на беспрецедентный шаг - решило незаконно обжаловать решение суда, основанное на практике Европейского суда по правам человека, которое является окончательным и обжалованию не подлежит. Судья не может даже рассматривать по сути такое обращение НАБУ. Кроме того, законодательством в принципе не предусмотрена возможность отмены решения суда, которое является окончательным", - прокомментировал ситуацию адвокат Петр Бойко, представляющий интересы Николая Мартыненко.

"В перечень судей, которые грубо нарушают закон под диктовку НАБУ, кроме "ручного" судьи НАБУ Бобровника из Соломенского райсуда, добавились и некоторые судьи Апелляционного суда Киева. Они не только приняли обращение НАБУ-САП к рассмотрению, но и вынесли абсолютно незаконное решение, которое прямо нарушает действующее законодательство. Эти судьи вышли за рамки своих полномочий и осуществляют выборочное правосудие. Суд при одних и тех же обстоятельствах адвокатам отказывает, а прокуроров удовлетворяет - и это устойчивая тенденция. Защита будет обращаться в Европейский суд по правам человека относительно саботирования выполнения в Украине решения суда, которое основывается на практике ЕСПЧ", - отметил адвокат.

По словам Бойко, "НАБУ открывает уголовные производства против судей, заставляя их выносить незаконные решения по тем производствам, где у НАБУ нет доказательной базы. Также давление на судей осуществляет близкий к НАБУ нардеп Сергей Лещенко, который накануне судебного заседания публично угрожал им уголовными делами со стороны бюро", - отметил адвокат.

Как известно, ранее Николай Мартыненко обратился к Верховной Раде, Президенту и послам "Большой семерки" и Евросоюза в Украине относительно "политического преследования, грубых нарушений закона и презумпции невиновности" в отношении него со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

Экс-депутат подчеркнул: "В 2015 я добровольно отказался от депутатского мандата. За 15 месяцев детективы НАБУ выяснили: нет никаких доказательств моей противоправной деятельности. Однако руководители бюро Артем Сытник и Гизо Углава руководствуются политическими мотивами, стремлением к собственному пиару и личной мести. Они не оставляют намерений любой ценой фальсифицировать обвинения в мой адрес", - подчеркнул Николай Мартыненко.
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Соломенский райсуд нарушил закон под диктовку адвокатов и за деньги Мартыненко.
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в перспективе разбирательство в ЕСПЧ, вот там и посмотрим что к чему. Одно "НО" - доказательства так и не собраны до сих пор, и дела по сути нет, вот началась возня вокруг статей КПК, по чисто формальным признакам.
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зная наших правоохранителей, то они частенько цепляют нормы КПК в таком контексте и ракурсе, что им нужно, даже если нужно и переступая через них в угоду своим интересам, так в правовой стране не делается, если мы ее строим!
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а это теперь у нас в таком стиле все органы работают, особенно антикоррупционные! готовы просто любое дело перевернуть с ног на голову, лишь бы только в СМИ пропиарится
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Да,мы слышали из записей онанищенко,сколько мартын платит адвокатам,100 тыс евро в месяц ! А набу видно не взяло !
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Бобровник это тот судья, который закрыл дело на Енакиевского? Хорошие судьи клепают для НАБУ решения однако. На Бобровника кстати было и дело заведено, за взятки, но быстро его закрыли. Так наверное и "вербуют" в ручные судьи, не пускают дело в ход, а за это судья для НАБУ будет подписать все что угодно и даже не глядя.
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Да-да, это именно он. Так этого Бобровника недавно опять поймали на горячем, что он пьет на своем рабочем месте и берет взятки. Зато теперь он еще более ручной станет для антикоррупционного бюро. А для Сытника, если б не такие судьи продажные, то вообще бы никаких результатов бы не было, все их дела рассыпаются, а так хоть как-то протянуть можно.
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а Бобровник шо, від бпп призначений? він по природі чмирь, сидить на робочому місці і рахує хабарі під столом бухий)))
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ну так вот такими судьями и манипулирует Сытник, что бы выгодные для НАБУ решения принимать, еще и наглости хватает требовать создать антикоррупционные суды
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А Сытник случайно не ставленник Порошекно?
Кстати, когда его назначали директором НАБУ, наш главный антикоррупционер Лещенко кричал, что это зрада и сам Сытник коррупционер. А как с ним сдружились и вместе начали распиливать гранты, так стал для него молодцом и самым лучшим борцом)
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ну так и Лещенко знает с кем нужно дружить, что бы потом в случаи чего было кому его коррупционные дела и схемы прикрывать! да, к тому же недавно именно Сытник и отмазал Сергея от скандала с покупкой дорогой квартиры
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Лещенко - это мелка сошка в данных раскладах, из него коррупционер слабенький, более показательно как НАБУ отамазло "фаворита" Президента - Кононенко, на которого НАБУ завело дело и быстренько закрыли "без состава преступления", а больше на него нечего открыть получается? он у нас самый честный бизнесмен в Украине?
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интересно узнать мнение адвокатов..не Мартыненко адвокатов,а независимых...если суд вынес решение,которое является ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ и апелляции не подлежит,то как НАБУ, действительно, могло подать апелляцию?понятно,что адвокаты Мартыненко выгораживают своего клиента,но если ситуация такова-то они правы...
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у Мартыненко беда украл и попал на крючок НАБУ, на днях ближе к ночи даже к Вальцману вместе с Пгокугогом приходил "порешать", ан не вышло - НАБУ плотно контролируется спонсорами из США и ЕС, и консультируется ФБР. Сидеть будешь, Мартын! ибонехъ
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любишь сказки на ночь читать?НАБУ за ГОД даже не предьявило мартыну подозрение...он свидетель...и кроме пиара от НАБУ что то дело никак не движется.....
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понимаешь,для того что бы посадить-надо хотя бы для начала предьявить подозрение...даже не обвинение...а за год НАБУ не предьявила НИЧЕГО..ну Сытник пару раз щечки надул,пальчиком погрозил-лохи в эстазе...им этого достаточно...а результата то НЕТ..ну еще раз Сытник щечки надует...лохи снова в экстазе...а результата то НЕТ..итак ,когда посадят Мартына?через 5 лет?через 10 лет? через 20 лет?или он умрет от старости,а Сытник,снова надув щечки ,гордо заявит..."Ушел от нас Мартыненко..мы уже собирались предьявить ему подозрение,но он ушел туда,где мы бессильны"...и губки Сытник так грозно подожмет...лохи снова в экстазе..
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это очень удобное для Сытника дело - шума много, иллюзия, что НАБУ работает - полнейшая, и про то, чем в принципе занимается НАБУ какбэ и вопросов не возникает - и всё время на слуху)
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так НАБУ по другому и работать не умеет, только и знают как пиарится и делать сенсации для СМИ, а то какой будет результат и будет ли он вообще Сытника точно не волнует
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Это их основная задача. Ведь по сути нечего предоставить обществу по результатам проделанной работы за все время существования. Помнится недавний официальный отчёт, где говорили только о перспективах, планах на будущее, а фактажа - 0.
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ну вот НАБУ за два года своей работы, что-то делали, что-то важное, только почему-то все подозреваемые:Онищенко, Чаус, Клюев уже давно за границей живут и продолжаются стебаться над Сытником
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Так скоро вон и Насиров с Гонтаревой туда же похоже улетят. На жизнь себе и соим детям, внукам они уже "заработали", переживать нечего, теперь можно спокойно на заслуженный "отдых"
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и Рожкова к ним обязательно присоединиться, учитывая сколько лет она лоббировала интересы российских банков, то заработала она на этом очень даже хорошо, теперь может и виллу в Испании купить, по соседству с Петей
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Петя у нас тоже ещё тот жук. О его офшорах, Гонтаревой и Ко, так громко гремели и так быстро забыли. А НАБУ в тот момент вообще были тише воды, ниже травы, как будто их и не было.
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да не в одной стране нету такого президента, как наш, да еще и с офшорами и на был бы кто-то на месте нашего гаранта, например, в любой другой европейской стране. то уже давным бы давно ушел, а наш сделал вид, что все нормально
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С нас смеются в Европе по этому поводу. И рассказывают, что у них недопустимо, чтоб президент имел бизнес или рассказывал сказки о каком-то слепом трасте, лишь бы людям глаза замылить, держа их за дураков. Или чтоб страна была бедной, народ нищим, в то время когда президент ходит в новом костюме от Луи Витон или туфлях Прада.
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так уже МВФ высказало свое недоверие НАБУ и потребовало более эффективной и активной работы в борьбе с коррупцией, а не сплошной пиар
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так як же він буде сидіти, мущіна, якшо йому не предявлена підозра навіть, не те шоб обвинувачення?))) а підозру ніхто предявляти не збирається, про шо сам Ситник говорив))) то де логіка?
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ничего удивительного, НАБУ же только подставная организация, которая выполняет поручения Банковой. Они постоянно славятся своими "непонятными" действиями, чего стоит только прикрытие и не допускание расследования дела Нишнианидзе. Хотя правда неудивительно, что было такое ярое сопротивление от НАБУ, ведь Нишнианидзе - "кошелек" грузинского десанта, который собирал из одесских предпринимателей деньги для роскошной жизни Саакашвили, заместителя генпрокурора Сакварелидзе и даже для заместителя директора НАБУ Углава!
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ну вот вам и высер порохобота, ини же ольгинцы, это одно и то же. Наброс говняной лжи на вентилятор и отмазывание своего агента Вальцмана - это задача, поставленная Хуйцлом
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який набір слів))) владзімір, а в тебе зламається шаблон, якшо я тобі розповім, шо вальцманівська Гонтарева виправдана НАБУ ДВІЧІ, її синок вивів з дельти свої депозити, не забезпечені ФГВ, і на це НАБУ закрили очі, як і на кришування Кононенком схем в енергетиці і на Центренерго - то шо ти скажеш?))) а як в твоїй ідіотичній свідомості групуються факти, шо НАБУ контролюється ФБР і створення у США сенатом комісії по розслідуванню корупційних фактів по оточенню Порошенка, яке не зачеплено... знову-таки НАБУ!))) твій манямірок там в порядку, козлодоєв?)))
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у мене в голові усе до ладу, на відміну від декого. В США теж є лобісти Вальцмана та Яценюка, такі самі корумповані жиди в адміністрації - той же Байден, той же Керрі. Взагалі адміністрація Обама була повність під контролем жидівського лоббі США, а от про Трампа поки що цього не скажеш, навіть з огляду на зятя-жида. Чи має той вплив на Трампа? Це невідомо. Тож поки що ситуація змінилась, лобісти Вальцмана і Хуйла пішли, і прикривати вальцманіву дупу зараз нікому.
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Ты бы хоть секунду пошевелил извилиной, прежде чем писать. Как могут быть ольгинцы и порохоботы одно и то же, если ольгинцы орут геть барыгу, а порохоботы его защищают.
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А кто же здесь постоянно в любой теме орет пора вешать эту барыжную власть? Порохоботы, что ли? Я уже запутался, может ты знаешь, просвети, плиизз.🙂
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патріоти, лише патріоти. І порохоботів, і хуйлоботів, і навіть модераторів, з огляду на знищений вище мій допис, вальцман цілком влаштовує. А особливо він влаштовує Хуйла. На чий млин ллємо воду, модератори?
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так НАБУ у нас что хочет то и творит, никакой ответственности перед законом нету, да и пиаряться больше, чем работают, вот из-за этого и упускают всех подозреваемых в делах! Чаус в Молдову уже сбежал и только смеется над тем, как наши детективы не профессионально работают
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так разве он один такой? Вот посмотрите на Онищенко, который ручкой НАБУ из Лондона махает и смеется видимо) а НАБУ решило потом оторваться на его Маме, теперь дергая ее и предъявляя ей все обвинения, а может они в заложниках решили ее держать?) хотя Онищенко это никак не оправдывает - это скорее больше вопросы к деятельности НАБУ
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И то, задержали его маму испанские правоохранители, а НАБУ раздули такой пиар из этого, всё равно что детективы бюро лично её задерживали. Они любят приписывать себе чужие заслуги, привыкли сидеть и ничего не делать.
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Все действия Бюро четко отрегулированные АП, соответственно, то что делает Сытник это цепная реакция, вот и не стоит ожидать обьективной работы
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да тут дело даже не в том, что кто-то координирует, а в фактах работы и их результатах! НАБУ не притянуло к ответственности никого из топ-чиновников нынешней власти, все такие беленькие и пушистенькие? зато каких-то средних чинушек задерживают, или каких-то отставных и гордятся, что ведут борьбу с корруацией! Разве это показатель?
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НАБУ не один раз облажалось, взять хотя бы ситуацию с "Артемсоль"...Заподозрили предприятие в хищении 37 млн грн, громко заявили в СМИ об обысках, а потом дело быстро слили, надеясь, что никто ничего не заметит. В связи с этим к Бюро несколько вопросов созрело: куда делось дело и как подеребанили Сытник с Углавой 500 тыс дол за закрытие дела?
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прятание за прокси не поможет, ботяра Сковырнем и Вальцмана, и его хозяина Хуйла
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кто скорвырнет?) НАБУ? Это то, в котором то Углава, то Сытник, наперегонки, на Банковую снуют за ЦУ?)
Ну ну, ждите)
Скорее американские прокуроры займутся петровскими друзьями - и тем же Кононенко, и Гонтаревой, чем до них НАБУ дойдет)
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Обозвался "человек" без роду, без имени))))
А если по сути, то НАБУ работает на побегушках у АП, так что "сковырнять" будет только по их указанию. В нас независимых органов нет и никогда не было. А если б были, то уже давно бы верхушка АП в суде сидела.
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удивительно то, что НАБУ пользуется услугами судьев, и даже не скрывает этого! такого наглости и наплевательского отношения не было ни у одного органа, даже во времена Яныка
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Да все у нас "хороши" и НАБУ ничем не лучше остальных силовиков.
Только зачем нам содержать столько дармоедов? Лучше бы деньги, которые на создание Бюро потратили отправили бойцам в АТО, было бы больше пользы.
От количества антикоррупционных органов, количество коррупционеров только растет.
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в прошлом году потратили на НАБУ более 500 млн, в этом в бюджете заложено более 700 млн, а НАБУ так себе работает и не напрягается, только 100 млн вернули направили в бюджет, о какой эффективности может идти речь?
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вот у меня возникает вопрос для чего они вообще создавались? это новая игрушка в руках президентской команды? Они себе создали инструмент влияния и борьбы с оппонентами? Такой себе политический рэкет в рамках законодательной базы?
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Ууууу как запрыгали боты Вальцмана и Хуйла, любо-дорого глянуть! Чуют жареным для работодателей запахло
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НАБУ ни одно дело, которое они распиарили в СМИ так и не довели до логического завершения, все какую-то мелочевку расседлывают, на больше не хватает и профессионализма, да и разрешения от АП нету! но в тоже время Сытник и дальше продолжает критиковать ГПУ за то, что они ведут мелкие дела
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Да они и с крупными не справляются. Взять хотя бы НБУ, Гонтареву и Рожкову. Якобы обыски провели, пошумели и перестали. Хотя там явно есть за что брать и судить, но это ж люди АП, с ними нужно осторожно.
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Что касается дела по Гонтаревой и Рожковой, то если бы НАБУ действительно что-то хотели найти, то они бы сразу начали проводить обыски, а не спустя стольких лет работы Гонтаревой на должности главы Нацбанка! все что нужно уже давно было удалено, от посторонних глаз
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Ну вот они и выжидали момент, согласовывали в АП, куда часто заглядывают Сытник с Углавой, когда же лучше провести обыски в НБУ, чтоб руководство успело все концы спрятать. В результате получилось и НАБУ снова напомнить о себе и Гонтарева с Рожковой целы, невредимы
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а им и не нужно больше работы, что скажет Банковая то и сделают. Причем НАБУ то у нас не для борьбы с коррупцией то создано было, а лишь для видимости борьбы увы
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Наплодили органів імпотентів, які тільки проїдають наші податки, а користі великий мінус.
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зато на этом себе наживают состояния толпа "любителей-антикоррупционеров" или как они сами себя называют - "еврооптимисты". Заодно и карьеры себе делают)
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Некоторые самые ярые антикоррупционеры уже себе наработали на квартиру в центре столицы за полмиллиона долларов) истинно, борьба с коррупцией это весьма выгодно)
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еще как выгодно, все же есть возможность бесконечно пылить грантовые кормушки и при этом не показывать свои реальные доходы, не зря же Лещенко и Шабунин такой кипишь подняли когда вопрос по заполнениям е-декорации возник
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сейчас все антикоррупционные ведомства пляшут под дудку НАБУ! так как Сытник лично отчитывается перед Гарантом за "борьбу с коррупцией"
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хоть и дорогие у этого деятеля адвокаты, а бестолочи ... решение суда первой инстанции (районный суд) всегда может быть обжаловано ! пусть кричат, грозят и стращают, ... никакой Европейский суд их на порог не пустит
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чому не пустить? якщо пройдені всі етапи судового процесу на батьківщині, то будь-яка фізична особа має право звернутися до ЄСПЛ поза залежністю від власного статусу)))
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удивляюсь людям, которые элементарно не прочитав статью и не имея представления о чем идет речь - пытаются что-то комментировать
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12 квітня детективи Національного антикорупційного бюро затримали екс-заступника директора "Держзовнішінформу", який здійснив безпідставне перерахування 9,87 млн гривень на рахунки приватних компаній з ознаками фіктивності...


А совсем недавно НАБУ троллили ГПУ за "мелочь"... а сами чем круче?
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Все с точностью наоборот. А Мартын будет сидеть, вместе со своим подельником, Сеней.
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Да НАБУ такие же силовики как и остальные спецслужбы, причем все они как нарушали закон так и нарушают. Легче же подогнать нормы под себя и для себя, вобщем ничем они точно не лучше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд грубо нарушил закон под диктовку НАБУ, это будет обжаловано в Европейском суде, - адвокат Мартыненко
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