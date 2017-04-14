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 За три года в боях на востоке Украины погибли 2 652 воина, 9 578 получили ранения, - спикер АТО

С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли свыше 2,6 тысяч военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного ежедневного брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы и других военных и силовых структур. 9578 получили боевые ранения", - сообщил он.

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Лысенко напомнил, что сегодня, 14 апреля, - третья годовщина начала АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Три года назад и.о. Президента Украины подписал соответствующий Указ.

"Это была оправданная реакция на сепаратистский мятеж, инспирированный, организованный, вооруженный и управляемый Россией. Тысячи украинских патриотов отправились на восточный фронт, чтобы отразить вражескую агрессию. Также украинские волонтеры и миллионы патриотов по всей стране сделали свои взносы в защиту Родины. От всего мира Украина получила военную помощь и дипломатическую поддержку в своей справедливой борьбе с российскими оккупантами", - отметил он.

Как сообщалось ранее, с начала АТО 199,1 тыс. военнослужащих получили статус участника боевых действий.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа три года в боях на востоке Украины погибли 2 652 воина, 9 578 получили ранения, - спикер АТО
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