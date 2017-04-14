 За три года в боях на востоке Украины погибли 2 652 воина, 9 578 получили ранения, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного ежедневного брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы и других военных и силовых структур. 9578 получили боевые ранения", - сообщил он.
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Лысенко напомнил, что сегодня, 14 апреля, - третья годовщина начала АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Три года назад и.о. Президента Украины подписал соответствующий Указ.
"Это была оправданная реакция на сепаратистский мятеж, инспирированный, организованный, вооруженный и управляемый Россией. Тысячи украинских патриотов отправились на восточный фронт, чтобы отразить вражескую агрессию. Также украинские волонтеры и миллионы патриотов по всей стране сделали свои взносы в защиту Родины. От всего мира Украина получила военную помощь и дипломатическую поддержку в своей справедливой борьбе с российскими оккупантами", - отметил он.
Как сообщалось ранее, с начала АТО 199,1 тыс. военнослужащих получили статус участника боевых действий.
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