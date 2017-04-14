 "Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах", - Зубко опасается провокаций с пожарами накануне Евровидения

В лесах и на торфяниках вокруг Киева в преддверии международного песенного конкурса Евровидение возможны провокации с пожарами. Об этом сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах и системе мониторинга. В преддверии проведения Евровидения я особенно обращаю внимание, Виталий Викторович, ваше, как главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, главы Киевской областной администрации господина Горгана, а также Государственного агентства лесных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов... (осуществить) инженерные меры по разделению секторов на безопасные зоны", - заявил Зубко на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Он отметил, что в данном вопросе возможны провокации.
"После Балаклеи, после Авдеевки, после других вещей мы понимаем, что могут быть дополнительные провокации, чтобы было задымление или повышение пожарной опасности в Киевской области вокруг Киева, поскольку у нас много сил и средств будет оттянуто на проведение Евровидения и мне необходимо, чтобы мы превентивно сделали те вещи, которые еще можем сделать до мая", - подчеркнул вице-премьер.
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