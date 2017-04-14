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Все про:Евровидение (581) Киев (16827) пожар (3138) провокация (1140) Зубко (246)

 "Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах", - Зубко опасается провокаций с пожарами накануне Евровидения

Вице-премьер призвал думать о превентивных мерах и системе мониторинга.

В лесах и на торфяниках вокруг Киева в преддверии международного песенного конкурса Евровидение возможны провокации с пожарами. Об этом сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах и системе мониторинга. В преддверии проведения Евровидения я особенно обращаю внимание, Виталий Викторович, ваше, как главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, главы Киевской областной администрации господина Горгана, а также Государственного агентства лесных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов... (осуществить) инженерные меры по разделению секторов на безопасные зоны", - заявил Зубко на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Он отметил, что в данном вопросе возможны провокации.

"После Балаклеи, после Авдеевки, после других вещей мы понимаем, что могут быть дополнительные провокации, чтобы было задымление или повышение пожарной опасности в Киевской области вокруг Киева, поскольку у нас много сил и средств будет оттянуто на проведение Евровидения и мне необходимо, чтобы мы превентивно сделали те вещи, которые еще можем сделать до мая", - подчеркнул вице-премьер.
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За всім не вслідкуєш, але треба бути готовим до цього. Багато різної мерзоти розповзлось по Україні.
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Перша розумна думка в уряді за три роки і може навіть за 25 років - Нам потрібно серйозно думати! Розуміння урядом власної непроможності це перший крок до одужання країни!
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ВАМ НАДО НЕ ДУМАТЬ, А ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ!!! Хотя бы на время Евровидения. Кстати, и с Беларусью - то же!!! Уже сейчас!!! Нацгвардия должна не судей охранять, а на ближайший месяц сидеть в лесах, особенно - в Чернобыльской зоне!
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Да если бы всё дело было только в границе .. Кацапам не обязательно забрасывать в Украину свои ДРГ ,, у них тут , в Украине , и добровольных помощников из числа местной ваты , хватает с лихвой . !
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согласен, хватает. Но делать что-то надо! притом - срочно!!!
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"Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах", - Зубко опасается провокаций с пожарами накануне Евровидения.

Для начала - не надо озвучивать. а для отмаза потом держать запись, шо занимались...
- С моста прыгать запрещено!
- Шооо? Мне запрещать?
- Приг, приг...
От всякой беды есть два лекарства - время и молчание.
Александр Дюма, "Граф Монте-Кристо"
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А когда стена в школе обвалилась это была провокация или ваше халатное отношение, или директора школы,а нет я забыл - это виновен был старый,вектхий кирпич.
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если это будет называться терактом и судится по законам военного времени а силовики будут работать а не судей охранять и проституток крышевать то будет один результат ,в противном случае может быть все что угодно вернее все что кремлевкая банда захочет
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какие превентивные меры-визовый режим с кацапстаном бояться ввести-заезжай в Украину, как турист, и поджигай шо хочешь-мудаки
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах", - Зубко опасается провокаций с пожарами накануне Евровидения
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