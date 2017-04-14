 В текущем году количество лесных пожаров увеличилось в 2 раза, обострение ситуации ожидается в мае, - ГСЧС

Об этом сообщил на брифинге председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Он отметил, что ежегодно в Украине фиксировалось около 25 тыс. лесных пожаров на площади 30 тыс. га.
В 2016 году количество пожаров уменьшилось в 2,5 раза, площадь возгораний - в 2,3 раза.
В то же время в текущем году к середине апреля фиксируется рост в 2 раза количества лесных пожаров и увеличение площади возгораний в 3 раза.
"Наибольшее обострение ситуации ожидается в мае", - заявил Чечеткин.
В частности в Чернобыльской зоне отчуждения в текущем году уже зафиксировано 6 пожаров.
Как сообщалось, ГосЧС призывает граждан не жечь траву на участках и не провоцировать пожары.
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