 Турчинов: Когда меня в 2014-м спрашивали, кто будет отвечать за выданное добровольцам оружие, я говорил: "Отвечать буду я"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава СНБО, тогда исполнявший обязанности президента, Александр Турчинов сказал в интервью BBC.
Он заявил, что лично подписывал приказы о выдаче оружия добровольцам.
"17 марта я объявил мобилизацию, но не мог сразу взять столько людей, сколько было нужно, потому что у нас банально не было, во что их одеть. Генштаб тогда говорил мне: армия - это не шутки, мобилизованных нужно подготовить, научить, провести слаживание, а для этого нужно минимум два месяца.
В этой ситуации я не имел иного пути, кроме как обратиться к патриотам с призывом формировать добровольческие батальоны. Для них не было никаких ограничений: умеешь - не умеешь, взял автомат - и иди воевать. Именно патриоты тогда спасли ситуацию.
Но именно так мы перекрывали ситуацию, пока армия училась воевать. Я считаю, что добровольческие батальоны выполнили свою историческую миссию, - своим самопожертвованием они дали нам время на восстановление армии", - отметил он.
Турчинов подчеркнул, что в то время у него не было выбора, и он бы снова пошел по этому пути.
Он подтвердил, что на первых порах при наборе в добровольческие батальоны никого не проверяли на наличие судимостей из-за необходимости срочно дать отпор врагу.
Помню одну встречу на фронте с добровольческими подразделениями, на которой один из присутствующих, весь в наколках, спросил: "Начальник, а амнистия будет или нет? Там у нас ребята интересуются". Спрашиваю, а что за ребята? "Ну, там такое... убийства, разбои". Да, это было. Но это было нетипично, отдельные случаи, - уверил он. -
Я помню, когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать. Меня спрашивали: "Александр Валентинович, а кто будет за это отвечать?" Я говорил: "Я буду отвечать" и лично подписывал приказы о выдаче оружия.
Да, многие волновались, что там может быть, что произойдет, если они с оружием не будут выполнять приказы... Действительно, мы тогда никого не проверяли. Любой, - судимый или несудимый, - кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на восток".
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