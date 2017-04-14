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 Политика Украины
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 Турчинов: Когда меня в 2014-м спрашивали, кто будет отвечать за выданное добровольцам оружие, я говорил: "Отвечать буду я"

На первом этапе российской агрессии против Украины при наборе бойцов в добровольческие батальоны их не проверяли на наличие судимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава СНБО, тогда исполнявший обязанности президента, Александр Турчинов сказал в интервью BBC.

Он заявил, что лично подписывал приказы о выдаче оружия добровольцам.

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"17 марта я объявил мобилизацию, но не мог сразу взять столько людей, сколько было нужно, потому что у нас банально не было, во что их одеть. Генштаб тогда говорил мне: армия - это не шутки, мобилизованных нужно подготовить, научить, провести слаживание, а для этого нужно минимум два месяца.

В этой ситуации я не имел иного пути, кроме как обратиться к патриотам с призывом формировать добровольческие батальоны. Для них не было никаких ограничений: умеешь - не умеешь, взял автомат - и иди воевать. Именно патриоты тогда спасли ситуацию.

Но именно так мы перекрывали ситуацию, пока армия училась воевать. Я считаю, что добровольческие батальоны выполнили свою историческую миссию, - своим самопожертвованием они дали нам время на восстановление армии", - отметил он.

Читайте также: В 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов

Турчинов подчеркнул, что в то время у него не было выбора, и он бы снова пошел по этому пути.

Он подтвердил, что на первых порах при наборе в добровольческие батальоны никого не проверяли на наличие судимостей из-за необходимости срочно дать отпор врагу.

Помню одну встречу на фронте с добровольческими подразделениями, на которой один из присутствующих, весь в наколках, спросил: "Начальник, а амнистия будет или нет? Там у нас ребята интересуются". Спрашиваю, а что за ребята? "Ну, там такое... убийства, разбои". Да, это было. Но это было нетипично, отдельные случаи, - уверил он. -

Я помню, когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать. Меня спрашивали: "Александр Валентинович, а кто будет за это отвечать?" Я говорил: "Я буду отвечать" и лично подписывал приказы о выдаче оружия.

Да, многие волновались, что там может быть, что произойдет, если они с оружием не будут выполнять приказы... Действительно, мы тогда никого не проверяли. Любой, - судимый или несудимый, - кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на восток".
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Турчинов, треба було не говорити а приймати рішення! Біда в тім, що ти досі цього не зрозумів, бо ти не державний діяч а балабол!
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Это ты балабол. А он мужик. Понимал, что придётся расхлёбывать потом ситуации с такими, как "торнадовцы", но взял на себя ответственность и сформировал добровольческие батальоны. Некоторые представители этих батальонов до сих пор воюют. А если бы он был таким, как ты, кацапская армия уже стояла бы у границ Европы.
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Неожиданно стал невъ....бастым хероем спустя 3 года. Через 10 лет, когда памяти о тех событиях станет меньше(поколение украинцев вымрет от рехформ) будет рассказывать какой он великий полководец и как заматил Хутина в ловушку, слив Крым с Донбассом.
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Крим з Бамбасом самі себе злили. Хуйлопамагі!!!
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Чим більше минає часу - тим більш героїчними стають дії..
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В критичних ситуаціях Пастор вміє бути рішучим. Поважаю.
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Преувеличена роль государства и лично Турчинова в добровольческом движении. Лавры Брежнева (Малая Земля, Возрождение и т.п.) не дают покоя?
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Что значит "преувеличена" ? Он тогда был первое лицо в государстве: и.о. Президента.
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А кто ответит за спертые Президентом Украины барыгой, Кананенком , Грановским и Турчиновым новых танков с фронта для продажи за границу ?
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Тогда исполни сказанное, возьми все преступления "Торнадо" на себя. За наличие оружия у банд крышующих копателей янтаря, тоже ответь. А то окажешься обычным пи... балаболом.
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Ну приписует себе заслуги....Главное чтоб не лопнул!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Когда меня в 2014-м спрашивали, кто будет отвечать за выданное добровольцам оружие, я говорил: "Отвечать буду я"
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