 Российские ПВО на учениях обманули условного противника надувными С-300

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
"Авиация условного противника нанесла удар по ложным позициям подразделений ПВО Южного военного округа в ходе совместных учений на полигоне "Телемба" в Республике Бурятия. Ранее реальные расчеты зенитно-ракетных систем С-300ПМ выполнили боевой пуск ракеты и уничтожили одновременно шесть воздушных целей", - сказал Астафьев.
Он пояснил, что после поражения крылатых ракет условного противника расчеты сменили позицию, оставив на своем месте ложные системы С-300, которые имитировали специально подготовленные надувные макеты.
Таким образом, была отработана практика маскировки в ходе масштабного учения соединений военно-воздушных сил и ПВО объединения ЮВО.
Кроме расчетов С-300ПМ в совместном учении соединений ВВС и ПВО ЮВО принимают участие зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия "Панцирь-С", "Тор-М2У" и "Оса".
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Сегодня ночью в российском городе Владивосток была замечена колонна военной техники.
Видео колонны боевых машин размещено на YouTube.
Колонна боевой техники на Второй речке напугала жителей Владивостока
Как пишет российский ресурс Primpress, техника была замечена в районе городского автовокзала на Второй Речке.
Судя по видеозаписи, колонна техники в основном состоит из зенитных ракетных комплексов "Оса", который служит для прикрытия сил и средств мотострелковых (танковых) дивизий.
Журналисты отмечают, что точная причина появления ЗРК "Оса" во Владивостоке неизвестна. По мнению некоторых местных жителей, техника может быть использована для репетиции военного парада 9 мая. Также есть вероятность, что ЗРК "Оса" задействованы в учениях 155-й бригады морской пехоты.
Необходимо добавить, что колонна военной техники была замечена на фоне роста напряженности на Корейском полуострове - Владивосток расположен неподалеку от границы РФ с КНДР.
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Барон Мюнгхаузен нервно курит в сторонке...
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- О! Отличная мысль! Давайте.
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"Мы избавим Украину и Сирию от страха перед Россией. Мы решим все проблемы", - Трамп… http://bit.ly/2nKiM32
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Их придумали кацапы, как паровоз и радио.
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#Війна Батько із портретом загиблого сина..... Лише біль і смуток .......... photo: Наталія Терещенко
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Вопрос! А если реально не повелись на шарики и лупанули по уходящим? Скоко бурятов полегло во славу?
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