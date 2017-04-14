 "В этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование программы", - Гройсман о реимбурсации

Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает увеличения финансирования программы по возмещению лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа (инсулинозависимый диабет) и бронхиальной астмы в 2017 году. Об этом он сообщил в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я не исключаю, что мы уже в этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование на эту программу еще, например, на 250 млн гривен, как мы это себе прогнозируем", - сказал Гройсман.
Он напомнил, что в государственном бюджете на финансирование программы реимбурсации заложено 500 млн гривен.
По словам Гройсмана, доступность лекарств пока существует не везде, поскольку в программе задействована еще не вся аптечная сеть.
Также еще не было первого этапа расчетов с аптеками - он запланирован в 2-недельный срок от начала программы.
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Совместная группа ученых из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Беркли создали устройство, способное выделять воду из воздуха. Данные об инновационной разработке были опубликованы в журнале Science.
Отмечается, что устройство настолько эффективно, что способно добывать воду, даже когда влажность воздуха составляет всего 20%, что характерно для многих засушливых регионов Земли. При этом аппарат работает на солнечных батареях.
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