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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:бюджет (4266) лекарства (687) Гройсман (2815)

 "В этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование программы", - Гройсман о реимбурсации

Гройсман не исключает увеличения финансирования программы реимбурсации в 2017.

Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает увеличения финансирования программы по возмещению лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа (инсулинозависимый диабет) и бронхиальной астмы в 2017 году. Об этом он сообщил в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Я не исключаю, что мы уже в этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование на эту программу еще, например, на 250 млн гривен, как мы это себе прогнозируем", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в государственном бюджете на финансирование программы реимбурсации заложено 500 млн гривен.

По словам Гройсмана, доступность лекарств пока существует не везде, поскольку в программе задействована еще не вся аптечная сеть.

Также еще не было первого этапа расчетов с аптеками - он запланирован в 2-недельный срок от начала программы.

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Грося видає все нові слогани з новими матюками.
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а тем временем
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Совместная группа ученых из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Беркли создали устройство, способное выделять воду из воздуха. Данные об инновационной разработке были опубликованы в журнале Science.
Отмечается, что устройство настолько эффективно, что способно добывать воду, даже когда влажность воздуха составляет всего 20%, что характерно для многих засушливых регионов Земли. При этом аппарат работает на солнечных батареях.
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50 с лишним лет прожил - и вот узнал, что такое "реимбурсация"...Век живи, век учись!!! вот что значит у Гройсмана 3 образования, а у меня - одно...печалька...пойти, что ли, поучиться еще?
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А я прочла: "обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансовые проблемы" Вот что слава Гройсмана делает
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почему гройсман умолчал, что расчет с аптеками будет проводится за счет местных бюджетов?
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Хотелось бы отметить: НБУ держит гривну за холку,чтобы она не обвалилась перед главным праздником верующих.Похвально,чего не наблюдалось практически никогда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование программы", - Гройсман о реимбурсации
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