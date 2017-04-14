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 Политика Украины
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Все про:ВР (22399) Кабмин (10154) Гройсман (2815) Соболев Егор (371) Самопомич (860)

 Это большинство не сможет создать правительство, которое будет лучше, чем нынешнее, - Егор Соболев

Нынешняя парламентская коалиция не сможет сформировать правительство, которое будет работать лучше, чем нынешний Кабмин Владимира Гройсмана

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

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"Лично я считаю, что этот Кабмин не является хорошим. Но это большинство не сможет создать правительство, которое будет лучше, чем нынешнее", - сказал он.

При этом Соболев уточнил, что несмотря на то, что хорошо оценивает деятельность отдельных министров, в целом Кабмин Гройсмана не справляется с главными задачами.

"Мне кажутся правильными отдельные действия определенных членов Кабинета Министров, в частности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра финансов Александра Данилюка, министра юстиции Павла Петренко, - уверил Соболев. - Мы их поддерживаем, хоть и являемся оппозиционной политической силой. Но в целом это правительство не выполняет главную задачу и не освобождает предпринимателей от большого количества административных "крючков" и "сеток", в которых находится бизнес. Поэтому они вынуждены платить взятки. Ко мне, как к главе комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, обращаются даже из успешных компаний, которые давят, трусят и прессуют. Так вот правительство как раз и должно сделать так, чтобы чиновник вообще не имел возможности выдвигать бизнесменам коррупционные требования. Если они оплатили налоги - все, до свидания! Но у нас пока такого нет. Кабмин должен решить этот вопрос".

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Больше мнений народных депутатов о годе работы правительства Гройсмана читайте здесь.
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Если не Гройсман, то кто?? Более достойных людей в Украине пока нет. Вот когда Гройсман станет президентом а Порошенко премьером, тогда появится А пока никакой альтернативы. Главное чтоб не Юлька!
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Уберите Кириленко... він бджоляр....па жизни... всё в дом... всё в семью....
Мляяяя.... нуно всех убирать!
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Кириленко пидарас ,а не бджоляр!!! Я пасічник і мушу заявити,що бджолярі дуже добрі,працьовиті люди! А Ющенко,Кириленко то не бджолярі ,а звичайні гандони!
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Делаю вывод.... ющенко, кириленко......,..............,..............,.............,....................педерасты
Так и запишем - теорема доказана. Жизнью. Давно.
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«Татнефть» обратилась в суды с ходатайством о принуждении Украины к выплате долга

«Татнефть» подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы, Высокий суд и коммерческий суд Лондона. Компания просить о принуждении Украины к выплате долга в размере 144 миллионов долларов США. Об этом сообщила пресс-служба «Татнефти».

Компания просит суд принудить Украину к исполнению арбитражного решения, которое приняли 29 июля 2014 года в Париже.
Тогда «Укртатнафт» признали виновной в нарушении двустороннего соглашения о защите и равноправии инвестора.
По версии следствия, в октябре 2007 года «Укртатнафт» был захвачен «при содействии государственных чиновников Украины, включая судебных приставов, прокуроров и украинские суды, которые скоординировали свои действия в части лишения ПАО «Татнефть» его акционерной доли в УТН». «Татнефть» лишилась своей акционерной доли.
Акции перешли к группе «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского. «Укртатнафт» публично заявлял, что возместит Украине расходы. Однако в российскую компанию выплаты так и не поступили.
Ранее «Татнефть» уже подавала такое ходатайство 30 марта 2017 года.
В ноябре прошлого года Украина также подала ходатайство в Апелляционный суд Парижа. Суд отклонил его и обязал Украину возместить «Татнефти» расходы.
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БПП посадите 5-ть своих друзей, стоящих у кромки корыта и коррупции не будет. Нет воли и твердой руки, а есть круговая воровская порука. Пример Малазия, Китай и т.п. и коррупция с первой десятки ушла на первую сотню. Безнаказанность порождает коррупцию в геометрической прогрессии. Все остальное треп наших друзив и еже с ними.
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А может все таки положить с прибором на политику и создать правительство со специалистов, а не с прихлебателей и воров с БПП?
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Личное мнение Егора Соболева конечно интересно послушать,но мне было-бы куда интереснее

послушать отчёт правительства перед очередным отпуском очень уставших депутатов.
А независимую оценку работы кабмина должен дать избератель путём проведения опроса,а не отдельно взятых депутатов.Уверен,что практически все пенсионеры дали бы Гройсману пенка,чего лично он очень боится,поэтому из его уст звучат обещания о повышении пенсий.
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яка більшість такий і уряд ( незалежні злодії рехформатори)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто большинство не сможет создать правительство, которое будет лучше, чем нынешнее, - Егор Соболев
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