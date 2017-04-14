 Гройсман о первом месте Украины в рейтинге коррупции в бизнесе по версии Ernst&Young: "Такая авторитетная компания должна была объяснить что и как"

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во время "часа вопросов к правительству", передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что вы должны были у Ernst&Young, что они имели ввиду, когда делали опрос, какие получали ответы и о чем это свидетельствует. Сегодня есть очень много противоречий в этой информации. Такая авторитетная компания как Ernst&Young должна была дать объяснения что, как и так далее", - заявил Гройсман, комментируя результаты обнародованного 10 апреля исследования Ernst&Young о коррупции в бизнес-среде в 41 стране мира, согласно которому Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в бизнесе.
По словам Гройсмана, даже введение системы ProZorro значительно снизило коррупцию при государственных закупках: "Мы ее (систему ProZorro. - Ред.) ввели с 1 августа 2016 года. Уже очевидно, что ситуация в этой сфере стала революционной. По нашим оценкам, 8 млрд экономии в бюджете, после внедрения этой программы.
Премьер также призвал нардепов, которые имеют информацию о коррупции чиновников. откатах и так далее сообщать в НАБУ о таких фактах и т.д.
"Я готов каленным железом выпаливать подобные этому коррупционные вещи. Назовите, пожалуйста, фамилии, компании, проценты, кому, что возвращали и тогда это будет серьезное уголовное дело, и кто-то пойдет за решетку. Не надо ждать "часа вопросов к правительству", чтобы этот вопрос задать премьер-министру", - резюмировал Гройсман.
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Грося, Вы мине удивляете? А чито не так сказали эти уважаемые люди? В своей версии они и подвели все итоги и Вашей в том числе работы и итоги работы Ваших "попередников".
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что, как и так далее? Всех в тюрьму!
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Цуко... я пад цталом...
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воров нужно мочить
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а крим того є скраплений газ, одеська митниця, експорт горіхів, екпорт деревени, бурштин, мази для війска замість кразів, пожежні машини ляшка, картонні броніки, рюкзаки, тарифи на газ, квартира тещи гройсмана, банк порошенка, банки Михайлівський і платинум..
якщо офшорники зробили якусь відмазку, то думають що, це вже ніхто не бачить
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10 квітня о 22:15 ·
- ...я тут з чуваками бухав, ну то вони вважають, що Валька шалава.
- Чого, вона їм дала?
- Нє, але їм так здається...
- мг... нє ну, чо? Логічно. Якщо здається...
Цікаво, E&Y щось чули про соцвибірку? Опитування 100 (яких?) людей, котрі щось відповіли (на підставі чого?), це тепер репрезентативна малява, для висновків? Її доморощені зрадофілітіки будуть, як простирадло після першої шлюбної ночі по селу носити. В доказ...
Шо прикольно - запорєбрікових теж питали, як там у них з корупцією. Ну то половина опитаних мокшанців вирішили, що у них корупції нема (В Росії, Карл! І шановних Ернста і Янга, сука, ні на грам не збентежило - як так, шоб в Росії і не було). Вписали московити - "у нас корупції нема", а E&Y зафіксували.
Українці поголовно написали - "Є!" Нє, ну чо - чєсні. Валька не їм не давала (комусь натякала, комусь дала потриматися, але так шоб усім дать, то нє), але ж їм здається, що є. В тєлєвізорі про це багато говорять. Антикорупціонерів шо бліх розвелося. Має бути.. І напевно що многа.
Післямовне: ...А оті 100, котрі тойво, вони до САП ходили? Із НАБУ чаї пили? Я правильно розумію, що в зазначених структурах є 100 залізобетонних виграшних справ, де корупцію за тестікули взято ооох, як. Правда? От прям сотня і є?
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Честно)
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А вы шо сделали, что бы побороть нашу коррупцию ??? В глаза смотри !!!
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Такого как в Украине нет нигде.
Или ты дебил ?
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