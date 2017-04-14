 Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец схемам, - Пидлисецкий

Об этом в Верховной Раде заявил глава подкомитета по вопросам электроэнергетики парламентского комитета по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий.
"Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец "Роттердаму+" и другим подобным схемам, поскольку смысла в них никакого не будет. Каждый производитель должен будет вырабатывать электроэнергию наиболее эффективно, чтобы ее продать дешево и найти своего потребителя. Если он будет закладывать туда "Роттердам+", тогда эта электроэнергия будет золотой, и он ее никогда не продаст. В том и суть рынка электроэнергии", - отметил Лев Пидлисецкий.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины". За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов.
Закон направлен на то, чтобы сделать электроэнергию товаром, к которому будут применяться все правила конкурентного рынка. Он призван обеспечить прозрачные условия формирования тарифов и конкуренцию на рынке поставщиков электроэнергии.
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Почему ни кто не говорит о том , что в некоторые облэнерго стали брать предоплату на перед уже за двамесяца ?!!!!!!
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я о снижении цен, и в частности на электро-энергию!
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Только не говорите, что надо подключаться, как промышленный потребитель
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Добровольно предлагают?
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Все года была предоплата за месяц наперёд . Ее можно было как-то понять . Ну мол гарантия оплаты . Нос марта начали требовать на два месяца . Это представьте какой суммой частники облэнерго пользуются незаконно два месяца , чужими деньгами .
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в 2014 было двое выборов.
Посмотри, может найдешь "своих кандидатов"
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Петиція про вимогу Повернення «Київенерго» у власність киян: https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
Нагадую, «Київенерго» знаходиться у незаконній власності Ахметова, який і генерує відповідні комунальні рахунки киянам та у інших регіонах, де має власність на енергогенеруючі потужності і транспортуючі мережі(всього по Україні - у його руках - 80%).
Будьте активними громадянами, впливайте на ситуацію.
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--Скоро в каждой квартире.
(шутка, чёрный юмор) Специально для тюленей.
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Беглый бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российского сжиженного газа в Украину.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, 11 апреля замминистра энергетики России Кирилл Молодцов провел совещание с представителями нефтегазовых компаний, основной темой которого стали поставки российского сжиженного газа в Украину. В ходе заседания чиновник уведомил присутствующих, что с 1 мая экспорт газа в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Он также отметил, что аккредитацию ФСТЭК пройдут только три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу. Это "Ойл Трейдинг Групп", ООО "Нефтепродукт Трейдинг" и ООО "Перспектива трейд групп". По мнению собеседников издания, за всеми тремя компаниями стоят украинский бизнесмен Сергей Курченко и сын беглого экс-президента Виктора Януковича Александр.
По мнению собеседников издания, такая схема вряд ли устроит многие российские компании, в связи с чем они могут перенаправить свои поставки на другие рынки. Это может привести к резкому росту цен на топливо в Украине.
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Не для того коммуняки делали беловежский договорняк, чтобы взять и уйти от власти и обеспечить свободный рынок. Вам фантик поменяли, а конфета осталась советская неразгрызаемая ириска.
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и в уме держит - "И позволит наладить СХЕМЫ новые"
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И даст дорогу новым, более современным схемам.
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http://afp.com.ua/avtotema/Elektromobili_v_Ukraine_poluchat_sushchestvennie_lgoti/
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Тут таким же образом действовать собрались?
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им все мало...
подняли цену в 9 раз, а аппетит приходит во время еды...
люди начали экономить, так они решили абонплату ввести...
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Энергетика, включая доставку и распределение должна принадлежать государству. А если государство стремится всё стратегическое добро попродавать частникам, то нафига такое государство???
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Ахметов торгует с Ахметовым?
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людейтерпил будут грабить.
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Оце є суть цього закону.
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