 Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец схемам, - Пидлисецкий

Закон "О рынке электрической энергии Украины" вынудит производителей искать эффективные пути генерации электроэнергии.

Об этом в Верховной Раде заявил глава подкомитета по вопросам электроэнергетики парламентского комитета по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий.



"Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец "Роттердаму+" и другим подобным схемам, поскольку смысла в них никакого не будет. Каждый производитель должен будет вырабатывать электроэнергию наиболее эффективно, чтобы ее продать дешево и найти своего потребителя. Если он будет закладывать туда "Роттердам+", тогда эта электроэнергия будет золотой, и он ее никогда не продаст. В том и суть рынка электроэнергии", - отметил Лев Пидлисецкий.



Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины". За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов.



Закон направлен на то, чтобы сделать электроэнергию товаром, к которому будут применяться все правила конкурентного рынка. Он призван обеспечить прозрачные условия формирования тарифов и конкуренцию на рынке поставщиков электроэнергии.