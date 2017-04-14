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 Экономика
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Все про:энергетика (928) уголь (654)

 Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец схемам, - Пидлисецкий

Закон "О рынке электрической энергии Украины" вынудит производителей искать эффективные пути генерации электроэнергии.

Об этом в Верховной Раде заявил глава подкомитета по вопросам электроэнергетики парламентского комитета по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий.

"Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец "Роттердаму+" и другим подобным схемам, поскольку смысла в них никакого не будет. Каждый производитель должен будет вырабатывать электроэнергию наиболее эффективно, чтобы ее продать дешево и найти своего потребителя. Если он будет закладывать туда "Роттердам+", тогда эта электроэнергия будет золотой, и он ее никогда не продаст. В том и суть рынка электроэнергии", - отметил Лев Пидлисецкий.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины". За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов.

Закон направлен на то, чтобы сделать электроэнергию товаром, к которому будут применяться все правила конкурентного рынка. Он призван обеспечить прозрачные условия формирования тарифов и конкуренцию на рынке поставщиков электроэнергии.
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Если за закон голосовал опоблок (партия регионов), то схемы только начинаются!
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Опять вводятся посредники между электростанциями и потребителями , гиперобогащавшиеся при Кучме.Тогда всё стало. Обнищали электростанции,которые даром отдавали кучмовским посредникам элэнергию .Юля в конце 1999 года одним щелчком выбила посредников с мега рынка и сразу же прекратились многолетние отключения для населения ,особенно сельского.За это Юлю кучмовская банда чуть не убила ,как Гонгадзе,но ограничилась первой посадкой..Однотуровая свинья обладает не абы яким аппетитом!
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благими намерениями дорога в ад для населения_
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Пусть этот парень расскажет кто станет альтернативой олэнерго в любом городе нашей страны? Из кого я , как юр лицо смогу выбирать , что б получать более дешёвую энергию ? Это говорит только об одном , что появятся прокладки , посредники .Сто процентов это приведёт к увеличению цены !!!
Почему ни кто не говорит о том , что в некоторые облэнерго стали брать предоплату на перед уже за двамесяца ?!!!!!!
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шо-то не наблюдается такого в Украине уже 25 лет!
я о снижении цен, и в частности на электро-энергию!
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снижение... тут при постоянном повышении фиг увидишь 220 вольт в розетке и необходимую мощность на вводе...
Только не говорите, что надо подключаться, как промышленный потребитель
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и не говорите! про качество лучше не начинать(((
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Вот почему регианалы и другая шелупонь голосовала за, они хотят прекратить красть
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У нас энергетики умудрились взять плату за февраль месяц два раза и плевать они хотели на субсидии.
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плати по счетчику, и пусть свои претензии в суде доказывают.
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Для начала тебя сразу отключат, и ты будешь свои претензии в суде доказывать.
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или они заплатят за все это + компенсацию.
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Юрлиц, предпринимателей , многие обэнерго заставляют платить предоплату на два месяца на перед ! Беспредел процветает.
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интересно, на каком основании...
Добровольно предлагают?
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Какой там добровольно , принудительно . Единый договор на продление который заключаешь выписан так , что поправки вносятся как они это захотят . Если не подписываешь , поставка прекращается , они ж монополисты .
Все года была предоплата за месяц наперёд . Ее можно было как-то понять . Ну мол гарантия оплаты . Нос марта начали требовать на два месяца . Это представьте какой суммой частники облэнерго пользуются незаконно два месяца , чужими деньгами .
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предлагаю обратиться к юристу, составить претензию для начала, если не поможет - в суд.
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Все было . Суды проиграны , причём одним крупным предприятием . Я ж говорю все дело в договоре . Договоры долгосрочные , однотипные ,альтернативы нет . Раньше ни кто и подумать не мог , что такой беспредел начнётся . Антимонопольный комитет лежачий . Монополист делает , что хочет .
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Это было при разных президентах . Алигархи выросли ещё при Кучме . У меня был другой кандидат .
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Установка отключающего «Включить-отключить»
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ЛАПША!!! Дешевую электроэнергию от гидроэлектростанций будут продавать за границу, немного дороже (атомную) расхватают олигархи для своих предприятий, а дорогую отдадут на облэнерго для населения. Никто из продавцов не будет заключать договора с населением. Им не интересен заказ от 100 до 300кВт в месяц! А вротвамдам+ будет под видом подключений и абонплаты!!!


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А по закону, они и не могут продавать конечным потребителям - население снова опущено.
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Производители электроэнергии да, а я имею ввиду посредников. Кстати попробовал найти новый закон - не нашел. Гуглил с полчаса.
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Пока можно только проект почитать, если барыга подпишет (а оно подпишет) - тогда и закон будет.
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Киянам і всім, хто бореться з кримінальним олігархатом: необхідно за чотири дня, що залишилися до закриття петиції набрати 600 голосів.
Петиція про вимогу Повернення «Київенерго» у власність киян: https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
Нагадую, «Київенерго» знаходиться у незаконній власності Ахметова, який і генерує відповідні комунальні рахунки киянам та у інших регіонах, де має власність на енергогенеруючі потужності і транспортуючі мережі(всього по Україні - у його руках - 80%).

Будьте активними громадянами, впливайте на ситуацію.
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так она вроде и так находиться в их собственности. Только распоряжаться своим имуществом они не могут
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А что? Здорово. Пошёл на рынок, купил корзину эл.энергии подешевле. А сосед с девятого этажа не пошёл, пусть дорогую потребляет.
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Ты закон прочитай для начала, а потом улыбосы будешь строить - будешь платить и за себя и абонплату впридачу за сеть, т.е. и за соседа с 9-го этажа.
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Откуда эти тюлени вылазят? Уже и смайлик ставишь, мол шутка, всё равно ...
Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец схемам, - Пидлисецкий - Цензор.НЕТ 363
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Шутить в случаях когда у тебя выворачивают карманы может только знаешь кто?
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Точно тюлень.
--Скоро в каждой квартире.
Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец схемам, - Пидлисецкий - Цензор.НЕТ 8430

(шутка, чёрный юмор) Специально для тюленей.
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Ну ,пусть так. Я думал ты тюлень ... А ты вона как ... радикал.
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​Курченко может стать монопольным поставщиком сжиженного газа в Украину

Беглый бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российского сжиженного газа в Украину.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, 11 апреля замминистра энергетики России Кирилл Молодцов провел совещание с представителями нефтегазовых компаний, основной темой которого стали поставки российского сжиженного газа в Украину. В ходе заседания чиновник уведомил присутствующих, что с 1 мая экспорт газа в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Он также отметил, что аккредитацию ФСТЭК пройдут только три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу. Это "Ойл Трейдинг Групп", ООО "Нефтепродукт Трейдинг" и ООО "Перспектива трейд групп". По мнению собеседников издания, за всеми тремя компаниями стоят украинский бизнесмен Сергей Курченко и сын беглого экс-президента Виктора Януковича Александр.
По мнению собеседников издания, такая схема вряд ли устроит многие российские компании, в связи с чем они могут перенаправить свои поставки на другие рынки. Это может привести к резкому росту цен на топливо в Украине.
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У нас теперь в розетках будет зеленая энергия по 50 гривен киловат. А кто ее купит кроме населения?
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Будет немного по другому. С полмесяца назад (жаль, что не сохранил статью) один селянин построил себе солнечную батарею, закрепив ее стойки фундаментом. Его сразу обложили налогом, так как появился фундамент! Государственный шкуродерный маразм крепчает!!!!
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после предоплаты за два месяца введут предоплату за три, потом добавят абонплату, и будут счастливы... после скандала с абонплатой по газу теперь вводят абонплату на тепло... не мытьем, так катаньем... каталы, одним словом(((
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Очередная схема Роттердам++, потребитель не в состоянии отказаться от услуг такого продавца ибо альтернативы нет. Тока полная национализация всех энергоресурсов в состоянии остановить беспредел, тем более что около 80 процентов этих энергоресурсов принадлежат раше.
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Это "бла-бла-бла" мы уже 25 лет слышим, а по факту наоборот.
Не для того коммуняки делали беловежский договорняк, чтобы взять и уйти от власти и обеспечить свободный рынок. Вам фантик поменяли, а конфета осталась советская неразгрызаемая ириска.
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Ага, был такой ручной фонарик - "жучек". Пока жмешь его - свет есть! Как-то так:
Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец схемам, - Пидлисецкий - Цензор.НЕТ 6702
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об этом законе и о тех, кто его принял, я читал где-то давным-давно...- как какой-то хитрец сам себя за волосы поднял..
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Принятие закона о рынке электроэнергии положит конец старым схемам!
И даст дорогу новым, более современным схемам.
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Усі обленерго, облгази в державну власність - от і всі необхідні закони, а остальне для дурнів.
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...положит конец схемам, - Пидлисецкий. и куда он хочет положить свой конец?
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Та не фантастика - а очередное жыты по-новому. П..ц короче украинцам наступает.
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Кстати, тут подготовили еще один важный законопроект, имеющий отношение к электроэнергетике

http://afp.com.ua/avtotema/Elektromobili_v_Ukraine_poluchat_sushchestvennie_lgoti/
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Чтобы был рынок нужны так сказать производители а у нас все МОНОПОЛИЗИРОВАНО!! и кто сказал что монополия это лучше госрегулирования?!!
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Схемам на газе уже положили конец, подняв цену в 9 раз для населения.
Тут таким же образом действовать собрались?
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как оказалась, что конца этому не видно...
им все мало...
подняли цену в 9 раз, а аппетит приходит во время еды...
люди начали экономить, так они решили абонплату ввести...
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Вранье полное, Тимошенко разложила все по полочкам, что значит этот закон...олигархи делают его под себя, про народ никто не думает, для них мы быдло...сейчас действует британская модель которую хотят уничтожить
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Эти сволочи присвоили всю энергетику страны, которая создавалась, когда они ещё на горшок ходили и шантажируют нас. Было бы возможно, то они и дневной свет нам бы продавали.
Энергетика, включая доставку и распределение должна принадлежать государству. А если государство стремится всё стратегическое добро попродавать частникам, то нафига такое государство???
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Пидлисецкий сам имеет края в энергетике..я вот не понимаю..чел кровно заинтересован,что бы поднять цены потребителю..его выбирают в Раду..естественно, он лоббирует закон олигархов, с которыми тесно связан...осталось сказать спасибо тем ,кто его в Раду протянул..это "Самопомощь"-самая честная и европейская партия...
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Закон то вы приняли, благодетели. А сам рынок есть?
Ахметов торгует с Ахметовым?
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Есть, Марина. И даже не рынок, а базар под куполом во главе с бывшим директором одного регионального базарчика. Юля вчера говорила, что по рядам ходили миллионы долларов. Но на базаре часто обманывают ... Деньги вчера к празднику взяли, а закон заработать может только года через два. А может и не заработать, как газовая абонплата. Обманут евреи Ахметку. У них свои "понятия".
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Ворон ворон глаз не выклюет. тем более зная ахметкину репутацию. Так что обманут скорее всего они нас с вами, договорившись друг с другом о разделе наших шкур.
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конец схемам, теперь легально повысят тарифы на электроэнергию во благо ахметова. Власть мародеров и подонков никак нажраться не могут. Пока у власти офшорный брехун олигарх ничего Украинцам хорошего не видать
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Кому как не Гройсману знать о законах рынка? Писаных и неписаных.
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То же самое говорили и о газе. В результате подняли цену на газ до небес и вещают, что побороли коррупцию. С такими ценами и коррупция не нужна - поделили доходы и порядок. Это же будет и с энергетикой.
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при условии что законы будут составлять не участники схем
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У нас все для блага человека. И все мы знаем этого человека. Ладно, заплатим, не жалко, ведь Юлька воровка.
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пока у власти банда барыги людей терпил будут грабить.
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Цей закон передбачає вивід з ринку найдешевшої електроенергії, яку виробляють атомні та гідростанції і продаж поза ринком за безцінь електроенергії підприємствам олігархату, який обслуговує більшість делегованих ним агентів у вигляді депутатів. Дорога енергія з ТЕЦ буде продаватися населенню.

Оце є суть цього закону.
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Брехня. Только цены поднимутся. Гнать нужно барыгу с подельниками.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПринятие закона о рынке электроэнергии положит конец схемам, - Пидлисецкий
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