 Прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий, - Горбулин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе круглого стола "Торговая блокада Донбасса: потери или достижения?" в пятницу в Киеве.
"Нужно признать, что прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий", - сказал Горбулин
В то же время В.Горбулин подчеркнул важность прекращения торговли с оккупированными территориями Донбасса: "Это решение является необходимым, долгожданным и в то же время запоздалым как минимум на полтора года.... Конечно, установление ограничений и контроля за передвижением лиц и транспортных средств и грузов через линию разграничения в границах Донецкой и Луганской областей является вынужденным, несмотря на это, их позитивное влияние не подлежит сомнению".
По его словам, блокада будет способствовать восстановлению консенсуса в украинском сообществе.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
927 26
Материалы по теме: Блокада ОРДЛО
Работники двух предприятий на Луганщине готовят забастовку. Активистов уже предупредили о "жестких репрессивных мерах", - ГУР(50)
МВФ полагает, что блокада Донбасса будет иметь умеренное влияние на темпы экономического роста, - НБУ(68)
МинВОТ ограничило количество перемещаемых гражданами через линию разграничения товаров суммарной стоимостью 10 тыс. грн и весом 75 кг(12)
Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе и еврокомиссар Хан обсудили вопросы захвата боевиками предприятий Донбасса и ответных шагов Киева(32)
Партия регионов надеется, что усиление роли русского языка поможет ей победить - Deutsche Welle(8)
Привлечение к ответственности тех простых людей, которые сидели и мерзли на путях, ничего не решит. - Петренко об участниках блокады ОРДЛО(58)
Из-за блокады Донбасса повысятся тарифы на электричество и снизится курс гривни, - Ирина Луценко(362)
Так что нужно выбирать: либо Украина реинтегрируется и превращается в ордо, либо ордо становится Украиной потом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отчего же оно за три года не регинерировало?
Пора депутантов всем корпусом выдвигать на передовую, пусть покажут пример , бла-бла прячась спинами украинцев -не дорого стоит.
Ответить
А куда торопиться? Торопиться не надо. Да и саму реинтеграцию проводить с жесткой фильтрацией через временные фильтрационные лагеря.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
никто лындыныры возвращать не будеть!
успАкойтесь уже!)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Cьогодні об 11:31 Crime
СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ.
В Николаеве оперативники спецслужбы задержали работника государственного предприятия «Заря»-«Машпроект» и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость 124 тысяч гривен), сообщает пресс-центр СБУ.
Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны легитимировать перед иностранной стороной похищенные комплектующие.
Воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортными компаниями России.
Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, что до 2014 года обеспечивалось исключительно николаевским предприятием.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить