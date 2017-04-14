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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3174) Турчинов (3166) Янукович (32390) Антитеррористическая операция (16464)

 Турчинов: В 2014-м была объявлена АТО вместо военного положения из-за необходимости проведения выборов президента

В апреле 2014 года тогдашний и. о. президента Украины, а нынче глава СНБО, Александр Турчинов объявил Антитеррористическую операцию вместо военного положения из-за необходимости проведения президентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Турчинов сказал в интервью BBC.

Читайте также: В 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов

Согласно законодательству Украины, во время действия военного положения на территории всей страны или в ее части проведение выборов невозможно.

"Это (начало АТО, - ред.) было осознанное решение: с 25 февраля в Украине началась президентская кампания. Было очевидно, что пока в России находился так называемый "легитимный президент" Янукович, подписавший призыв о введении войск, а на границе Украины сосредоточилось около 80 тысяч штурмовых подразделений вооруженных сил России, готовых перейти границу в любой момент, это - реальная опасность.

Мы понимали формулу, которую Кремль отработал еще в 2013 году на военных учениях, - по обращению законного руководителя соседней страны российские войска помогают восстановить конституционный строй после захвата власти мятежниками. Угроза реализации обращения Януковича о введении [российских] войск оставалась до избрания нового президента в мае 2014 года.

Мне нужно было делать что угодно, но провести честные выборы, которые признает все общество. И только так я выбивал их "козырь" нелегитимности украинской власти. Именно поэтому до завершения избирательного процесса нельзя было вводить военное положение", - сказал он.

Читайте также: "Я давал пограничникам приказы защищать границу, а они говорили: мы не можем стрелять по гражданским лицам", - Турчинов о начале агрессии РФ против Украины в 2014 году

По его словам, Россия не использовала фактор Януковича, так как не успела этого сделать.

"Они опоздали, уже шли выборы. У них реально время было до конца марта...", - объяснил глава СНБО.

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Турчинов решту життя буде виправдовувати власну трусость та нікчемність! Вибори були потрібні щоб поставити людину путіна на посаду Президента, це були вимоги путіна і Турчинов не зміг піти проти, не став Героєм, а став лише статистом.
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Людина, що працює/працювала на сьому могилевича, апріорі не може бути героєм..
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это не он оправдывается, это Цензор его печатает. А в чем он не прав в вопросе президентских....
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Для чого були потрібні вибори Президента під час війни? Турчинов був в.о.Президента, треба було вводити воєнний стан і вести активні бойові дії. Якщо Турчинов засцяв, то треба було обирати іншого Голову ВРУ, який би ставав в.о.Президента і вводити воєнний стан і вести бойові дії! І саме так і потрібно було робити і це був єдино можливий юридичний крок! Бо всі вибори Президента та ВРУ без Криму та Донбасу нелегітимні бо значна кількість виборців не могла прийняти участь у виборах і тому якщо путін захопить Україну він рішенням суду відмінить всі ці вибори та всі рішення за 2014-2016 роки! Турчинов фактично заклав міну під існування України як держави цими дебільними виборами!
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Порошенко не був людиною путіна, він просто барига і грабіжник і рвався до влади, прийшовши на крові до влади красти- це говорить що людина повністю аморальна і плював він на людей..
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порошенко був людиною путіна завжди, інакше б він не мав міл'ярдного бізнесу в РФ і не мав можливості продавати свою російську продукцію на все СНГ! Звідки з'явився порошенко - з Придністров'я, на чому заробив статки порошенко, на торгівлі з Придністров'ям! Придністров'я повністю знаходилось і знаходиться під контролем російських спецслужб! Там не можна працювати без співпраці з ФСБ!
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А зараз, що мішає перейменувати АТО? Барижнечество, чи відсутність яйок?
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Не хвилюйтесь так. Перед вибрами порох введе військовий стан.
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А що мішало вже однотуровому ввести військовий стан?
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так как он гарант олигархов, коррупции и продажных чиновников, то видимо по просьбе олигархов, коррупции и продажных чиновников
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а когда выбрали? ждали след выборов президента?
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Скоро уже новые выборы, так что никакого ВП -- токо АТО!
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Порошенка нам назначили президентом, и мы не могли обьявить военное положение, чтоб не расстраивать начальство...
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кто вам его назначил?и почему вы другого не выбрали?а.голосов не хватило?так кто ж вам дохтур?
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А кто мешал легитимному 2 сделать то, что он был обязан?
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Основной грабеж Украины Турчинов проводит через липовое строительство оборонительных сооружений и типа разработки нового вооружения . У него ишо схема с Президентом Украны тырева бабла с поставок за границу нового вооружения вместо фронта. Мародер работает наХу.. ло Педафила.
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как узнал,что липовые? а то хуйло тоже говорит,что в Украине все липовое...но наступать опасается
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Особенно грабеж Турчиновым процветал под Харьковом на строительстве оборонных сооружений , которые были построены волонтерами . Эта гнида тихонько тырит на пару с Президентом Украины гарантом конституции главнокомандующим Украинской армии Барыгой на тыреве новых танков с фронта и продажу за границу . И это когда идёт война !! Ху.. ло Педафил не нарадуется ети мародерам ( Пете и Турчинову)
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у нас под харьковом эстонская разведка работает?не?просто под чужим флагом удобнее врать,да,кацапа? иначе откуда такая осведомленность во внутриукраинских делах
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Ху.. ло Педафил не наступает потому, что его поставили раком Украинская армия , Евросоюз и США . Пидаренок в полной жопе . Он думал , что потрандят пару недель как с Грузией и замолчат . )))))))))Но это перебор - конец .
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Мне вот тока одно интересно: почему 16-го мая, 2014-го, мой капитан-пакистанец, обладая только ИНЕТом (а мы стояли в Турции, на якоре), сказал мне, с явным сочувствием: это у вас- минимум лет на 10... А в июне, избранный Президент- повел речь о парочке недель. Выходит, что этот пакистанец- таки обладал информацией. А Петр Лексеич- нет? Его кто-то вводил в заблуждение? Кто же этот вражина???
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Этотт "пётр алексеевич" брехун циничный. Циганок гадалок видел? Их школа.
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Читаю комменты и делаю вывод: ваты нам еще много придется сжечь. А Пастору - РЕСПЕКТ!
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не ввели и после выборов..
похоже теперь, чтобы оставить пецю на второй срок, таки введут)
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Один звонок хуйлу - обострение на фронте и ВП. Все в Украине царь. Чего собственно хуйло и добивается.
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Ну суде по обвинению в гос измене рассказывать будешь эти сказки ....
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Это ты своему Пуйлу скажешь Откуда вы тут беретесь, лишнехромосомные отходы? Своих ресурсов нет, притесняют тырнет в кацапии?
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Несмотря ни на какие последующие события, нужно признать, что Турчинов действовал очень правильно в чрезвычайной обстановке. Законность власти победителей была на волоске и если бы Путин ввез на танке Януковича обратно в страну, никакой Парасюк уже не помог бы. И выборы в один тур были нужны, потому что в них участвовали регионалы со своими избирателями. Если бы был второй тур и они бы бойкотировали, то завопили бы, что в выборах не участвовало полстраны, президент нелигитимный, можно возвращать Януковича. Другое дело, что нашу легитимную власть несет в том же направлении, что и предыдущую, ну тут все только от нас зависит. Главное - не запуститить кацапов в наш огород. Ну как-то так.
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Если бы Пьютин мог то, он бы ввёз. Только вот нахера, когда Турчинов и сам всё классно сделал?
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ЗЫ: И какая хрен разница, какую фамилию носит Янукович, которого на танках привёз в Киев хуйло?
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Раскажи эту херню в Израиле, там война идёт уже 70(!) лет, и ничего, выборы проводят, президентов и премьеров садят и живут отлично.
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Там законы не кучма с янеком писали, потому, что жители такое говно даже в бреду бы не выбрали.
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Хорошо,тогда это была действительно необходимач мера.А теперь,что мешает?
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А после выборов президента, война кончилась, потому военного положения и не ввели как достала вся их ложь...
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Потому как воры не могут быть воинами и защитниками. Они всего лишь воры с гнилыми душенками!
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Турчинов: В 2014-м была объявлена АТО вместо военного положения из-за необходимости проведения выборов президента

Если это было бы так то после выборов в Донецкой и Луганской обл. было бы ведено ВП и признание россии агрессором, а так похоже на сговор. Посему в Украине не мира не войны.
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Причем тут Турчинов? После выборов стал петя, он и не ввел.
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Пастору-респект и уважуха! Зрадофилам и вате-ганьба!
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А может потому, что вместо Дважды несудимого вовремя подсунули перепуганному возможностью войны с рашкой Шоколадного барыгу? А для Ху-ла, что тот, что тот - никакой разницы, один в совершенстве владеет феней, а второй аглицким, а с точки зрения олигархов - что в лоб, что по лбу, никакой разницы для их интересов?
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так забавно читать тех, кто требует военное положение, при этом не имея абсолютно никакого понимания что это такое.
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Хорошо выбрали и что дальше? где военное положение? понятно что барыге оно не нужно, так как торговать не сможет с врагом....
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Кто мешает сейчас ввести военное положение в луганской, донецкой области и разорвать дип.отношения с московией?
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ви ще напишіть що так потрібно було для ООН і якогось фонду наприклад МВФ ( в меморандумі все записано. Преса наскільки деградувала що читаєш і дивуєшся
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можно было принять закон который пы позволял провести выборы в условиях военного положения..все это жалкие отговорки скрытых калоборантов..
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Легко комментарии давать, не неся никакой ответственности. При военном положении на диване отсидеться не получится. Россия - враг, но не такой слабый, как любят в комментариях насмехаться. Жертвы не сотнями, а десятками тысяч измеряться будут. Это не в компьютерные игры играть и на клавиатуре комменты выстукивать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: В 2014-м была объявлена АТО вместо военного положения из-за необходимости проведения выборов президента
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