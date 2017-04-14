 Турчинов: В 2014-м была объявлена АТО вместо военного положения из-за необходимости проведения выборов президента

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Турчинов сказал в интервью BBC.
Согласно законодательству Украины, во время действия военного положения на территории всей страны или в ее части проведение выборов невозможно.
"Это (начало АТО, - ред.) было осознанное решение: с 25 февраля в Украине началась президентская кампания. Было очевидно, что пока в России находился так называемый "легитимный президент" Янукович, подписавший призыв о введении войск, а на границе Украины сосредоточилось около 80 тысяч штурмовых подразделений вооруженных сил России, готовых перейти границу в любой момент, это - реальная опасность.
Мы понимали формулу, которую Кремль отработал еще в 2013 году на военных учениях, - по обращению законного руководителя соседней страны российские войска помогают восстановить конституционный строй после захвата власти мятежниками. Угроза реализации обращения Януковича о введении [российских] войск оставалась до избрания нового президента в мае 2014 года.
Мне нужно было делать что угодно, но провести честные выборы, которые признает все общество. И только так я выбивал их "козырь" нелегитимности украинской власти. Именно поэтому до завершения избирательного процесса нельзя было вводить военное положение", - сказал он.
По его словам, Россия не использовала фактор Януковича, так как не успела этого сделать.
"Они опоздали, уже шли выборы. У них реально время было до конца марта...", - объяснил глава СНБО.
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https://www.youtube.com/watch?v=I8Rw530ZrL4
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похоже теперь, чтобы оставить пецю на второй срок, таки введут)
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Если это было бы так то после выборов в Донецкой и Луганской обл. было бы ведено ВП и признание россии агрессором, а так похоже на сговор. Посему в Украине не мира не войны.
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2000 год. Эпидемия путина шагает по России. Автор сего опуса в самом конце.
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