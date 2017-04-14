 Набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку главы совета Ковалив

Заявление о приостановке полномочий Ю.Ковалив написала 3 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Полномочия Ю.Ковалив прекращаются с 17 апреля. В дальнейшем она планирует сосредоточиться на работе офиса Национального инвестиционного совета.
"В своем обращении Юлия Ковалив отмечает, что шаги по реформированию "Нафтогаза" и газового рынка Украины международные партнеры назвали одной из самых успешных реформ, проведенных за последние три года. Она также подчеркнула, что успешные реформы позволили сократить дефицит государственных финансов, рынок освободился от посредников и был ликвидирован основной источник для коррупции в газовом секторе", - отмечается в пресс-релизе госхолдинга.
"Вместе с тем Ю.Ковалив отметила, что в настоящее время рассматриваются различные пути дальнейшего развития "Нафтогаза" и консенсуса относительно продолжения реформы корпоративного управления в соответствии с первоначальным планом пока нет", - говорится в сообщении.
Напомним, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году согласно принципам ОЕСР.
В мае 2016 года был сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.
Кабмин 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи лиц, добавив в него одного независимого и одного от государства.
В начале апреля три британца и Ю.Ковалив заявили о готовности подать в отставку в случае невыполнения Кабмином плана действий по корпоративному управлению компанией.
Затем президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти в письме премьеру и президенту Украины отметил, что задержка с реформированием "Нафтогаза" и отставка независимых членов его набсовета пошатнет международное доверие к намерению украинских властей провести реформу среди ключевых предприятий государственной собственности, а также усложнит возможность дальнейшей существующей финансовой поддержки.
Позднее, 12 апреля, Ю.Ковалив сообщила, что каждый член НС "Нафтогаз" будет самостоятельно принимать решение о продолжении либо прекращении своих полномочий в случае неурегулирования правительством вопроса реализации плана действий по корпоративному управлению НАК.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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Беглый бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российского сжиженного газа в Украину.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, 11 апреля замминистра энергетики России Кирилл Молодцов провел совещание с представителями нефтегазовых компаний, основной темой которого стали поставки российского сжиженного газа в Украину. В ходе заседания чиновник уведомил присутствующих, что с 1 мая экспорт газа в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Он также отметил, что аккредитацию ФСТЭК пройдут только три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу. Это "Ойл Трейдинг Групп", ООО "Нефтепродукт Трейдинг" и ООО "Перспектива трейд групп". По мнению собеседников издания, за всеми тремя компаниями стоят украинский бизнесмен Сергей Курченко и сын беглого экс-президента Виктора Януковича Александр.
По мнению собеседников издания, такая схема вряд ли устроит многие российские компании, в связи с чем они могут перенаправить свои поставки на другие рынки. Это может привести к резкому росту цен на топливо в Украине.
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