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Все про:армия РФ (6366) Донецк (7372) техника (661) Тымчук (1390)

 В Донецке уже несколько дней наблюдается активное передвижение колонн военной техники, - ИС

На протяжении последних дней в Донецке регулярно наблюдается активное передвижение колонн военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На протяжении последних дней в г.Донецк регулярно наблюдается активное передвижение по городу колонн военной техники (до 20 единиц в каждой колонне, тентованные автомобили со знаками в виде круга в середине цифра "1" красного цвета)", - написал он.

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Тымчук отметил, что данные колонны передвигаются в сопровождении легкового автотранспорта с проблесковыми маячками.

Напомним, ранее руководитель группы ИС сообщил, что боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной.
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Может пора не только наблюдать, но и херачить эти колоны?
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Потрібно підтягувати до фронту та до кордону з Кримом резерви, приводити бронетехніку в бойовий стан, прогрівати, робити пробні марш-броски по території, щоб визначити здатність бронетехніки прибути з місць відведення до лінії фронту за лічені хвилини і навіть вночі, водії мають знати дорогу та куди повертати, треба спробувати проїхати польовими дорогами, щоб уникнути закладених диверсантами фугасів! Потрібно формувати ударні моторизовані бригади в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Чернигові, Києві, Кропівницькому, Умані, Вінниці, Житомирі, Луцьку на випадок якщо ворог зробить прорив або висадить десант в тилу українських військ і спробує захопити тилові областні центри. Прориви та десанти ворога мають бути локалізовані та знищені.
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Та не вопрос надо , но за одно может подскажешь где взять сущую мелочь , так 50-60 лярдов зелени , ты хоть представляешь что такое создать бригаду. У Раши бюджет как раз столько ,то есть для эффективного наступления нам надо не меньше и армия как минимум как у них. То что у нас есть хватает для обороны и нанесения непоправимого ущерба им в случае их наступления , а для того что бы сделать что хочется тебе , надо бензин сделать по 100 гр литр и газ по 20 гр , согласен столько платить .
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Це брехня, для того щоб створити бригаду непотрібні великі гроші, потрібно тільки вольове рішення влади! Бронетехніка гниє на складах, її треба тільки відновити, це можна зробити дешево та швидко і це треба робити бо скоро буде велика війна! Для того щоб вдіти та взути солдат великих грошей не потрібно, автомати є на складах, решта амуніції теж є на складах, в нас було 900 тис. солдат та офіцерів в 1991р. тому довести ЗСУ до 900тис. ми можемо без великих витрат!
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Да ШО ты говоришь , ты хоть раз на тех складах был , ты ту технику хоть раз видел . Ну фигня какая ты ж в курсе где разместить заказы на ее ремонт , где взять деньги на это , но это ерунда , такой величайший стратег наверняка точно знает , где взять столько народу , чем их накормить где разместить , дать жилье их семьям , садики и школы для детей . Бо сей час как то очередей в военкоматах нет , будешь по улицам ловить или как . И главное по чему ты сам до сих пор не в ВСУ , а то сей час боевые бригады на 50-70% укомплектованы.
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Будь яку техніку можна відновити, модернізувати, оснастити новими бойовими модулями і відправити на фронт! Метал корпусів танків та БТР нормальний, а двигуни та редуктори пожна поставити нові і буде КРАЩЕ ніж було, бо було розраховано всього на три атаки, потім техніку мали знищити вороги з НАТО! Нові підрозділи і сьогодні обживають старі військові містечка, роблять ремонти в старих давно покинутих військовими будівлях, волонтери допомагають! Все це не коштує мільярдів, це робиться швидко, організовано та ДЕШЕВО! Ще раз повторюю що в Україні стояло 900 тис. солдат та офіцерів в 1991р. тому ми можемо ШВИДКО і ДЕШЕВО відновити таку чисельність війська! Питання тільки в організації - потрібен якісні менеджери на чолі країни, уряду та міноборони!
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В Сирии их пугнули вот они оттуда и бегут в Украину. Не остается другого выхода, как пугнуть их Тамагавками в собственном логове или мамой-бомбой! У конгресса одолжить надо!
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На протяжении последних дней в Донецке регулярно наблюдается активное передвижение колонн военной техники.

https://www.youtube.com/watch?v=asu0T6ZO83w
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У них отмазка железобетонная: к параду 9-го мая готовятся. Как в прошлом году, помнится.
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Томагавков на вас нет, кацапские прихвостни. Но верю я - придет время
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чисто бензин жгут.
туда сюда обратно - тебе и мне приятно...
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Опять полезут, гниды. Опять спать не будем. но все равно, это-не 14 год...выгребут по-полной.
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тымчук увидел на оккупированной, напичканной оружием территории передвижение оружия. Это прорыв, никто не знал
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дима тимчук - профессиональний балабол в каске
неизвестно как и неизвестно за какие заслуги оказавшийся в ВР
впрочем, если проанализировать всю его дезу начиная с 14 года, становится понятним за какие именно
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Ну во первых у орков ротация , по тому одна колона пришла другая ушла , замена даже нашей бригады занимает минимум неделю , а техники тогда гоняется просто катастрофа.
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По идее логично. Если сейчас Трамп начнет раскатывать Сев.Корею в тонкий блин, то будет занят с Левыми, которые начнут визжать еще громче чем после проигрыша.
А учитывая что Европа на Россию может разве что попискивать, то вполне возможно наступление со стороны России чтобы иметь больше козырей. Потому что на очереди Ассад и Иран.
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В Черном Море на постоянной основе дежурят штатовские ракетные крейсера с тамагавками .
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Хуйло решило поднять рейтинг,после американской активномти в Сирии ща счет Украины.Не удивлюсь,если к 9 мая начнут обстреливать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Донецке уже несколько дней наблюдается активное передвижение колонн военной техники, - ИС
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