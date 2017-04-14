 В Донецке уже несколько дней наблюдается активное передвижение колонн военной техники, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"На протяжении последних дней в г.Донецк регулярно наблюдается активное передвижение по городу колонн военной техники (до 20 единиц в каждой колонне, тентованные автомобили со знаками в виде круга в середине цифра "1" красного цвета)", - написал он.
Тымчук отметил, что данные колонны передвигаются в сопровождении легкового автотранспорта с проблесковыми маячками.
Напомним, ранее руководитель группы ИС сообщил, что боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной.
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https://www.youtube.com/watch?v=asu0T6ZO83w
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туда сюда обратно - тебе и мне приятно...
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неизвестно как и неизвестно за какие заслуги оказавшийся в ВР
впрочем, если проанализировать всю его дезу начиная с 14 года, становится понятним за какие именно
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А учитывая что Европа на Россию может разве что попискивать, то вполне возможно наступление со стороны России чтобы иметь больше козырей. Потому что на очереди Ассад и Иран.
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