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 Политика Украины
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Все про:ВР (22399) Кабмин (10154) отчет (255) Гройсман (2815) Блок Петра Порошенко (1534) Денисенко_Вадим (14)

 Отчет правительства Гройсмана в Раде может состояться после майских праздников, - нардеп Вадим Денисенко

Верховная Рада может пригласить правительство Гройсмана для отчета после майских праздников.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат от БПП Вадим Денисенко.

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"Согласно процедуре, правительство должно было подать отчет за 45 дней до своей годовщины. Это было сделано вовремя. Отчет есть и на сайте Кабмина, поэтому все могут с ним ознакомиться. Дальше парламент уже должен определиться, когда приглашать правительство в сессионный зал. Очевидно, это произойдет уже после майских праздников. Тогда и будет голосование", - сказал он.

Денисенко уверил, что на сегодняшний день в парламенте не наберется необходимых 50 подписей для начала процесса отставки правительства.

"Батькивщина" может поднимать этот вопрос только тогда, когда будет иметь 150 подписей для начала процесса. Пока их нет. Вообще, если кто-то насобирает эти 150 голосов, постановление выносят в сессионный зал и идет голосование", -добавил нардеп.

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Больше мнений народных депутатов о годе работы правительства Гройсмана читайте здесь.
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Денисенко расскажет...придворная посипака. Какого года уточните???
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Зачем ? Люди видят,как они "живут" без всяких еврейских сказок !
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Представляю этот отчет: "Вспахано зяби-..."
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Мог забежать перед отъездом мутантов на Мальдивы к народу , и сказать : много украдено , но надо работать и работать...))
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Можно и не отчитываться. Думаю, что каждый на своей шкуре и своем кошельке ощутил рехвормы Гнойсмана.
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Отчёт правительства надо было заслушивать в ВР до очередного отпуска "уставших" от безделия депутатов.Но у нас,как всегда - всё на тяп-ляп,но за электрорынок проголосовали, так что готовьте деньги на абонплату за провода.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтчет правительства Гройсмана в Раде может состояться после майских праздников, - нардеп Вадим Денисенко
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