 Отчет правительства Гройсмана в Раде может состояться после майских праздников, - нардеп Вадим Денисенко

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат от БПП Вадим Денисенко.
"Согласно процедуре, правительство должно было подать отчет за 45 дней до своей годовщины. Это было сделано вовремя. Отчет есть и на сайте Кабмина, поэтому все могут с ним ознакомиться. Дальше парламент уже должен определиться, когда приглашать правительство в сессионный зал. Очевидно, это произойдет уже после майских праздников. Тогда и будет голосование", - сказал он.
Денисенко уверил, что на сегодняшний день в парламенте не наберется необходимых 50 подписей для начала процесса отставки правительства.
"Батькивщина" может поднимать этот вопрос только тогда, когда будет иметь 150 подписей для начала процесса. Пока их нет. Вообще, если кто-то насобирает эти 150 голосов, постановление выносят в сессионный зал и идет голосование", -добавил нардеп.
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