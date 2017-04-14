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Все про:боевик (18523) Минобороны (4985) наркотики (1427) пьянство (733) разведка (1666)

 Пьяные боевики сбежали с передовых позиций и пытались "конфисковать" наркотики у жителя Дебальцево, - ГУР

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ растет количество преступлений и правонарушений совершенных российскими военнослужащими в отношении гражданского населения временно оккупированных территорий Украины .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины, опубликованном в Facebook.

"Военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили передовые позиции со штатным оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в населенном пункте Дебальцево. Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне в ГУР Минобороны сообщали, что на Донбассе была создана комиссия для проведения медицинской проверки командного состава боевиков на алкогольную и наркотическую зависимость. По результатам проверки уже отстранены от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров полка.

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Это хорошо, но мало. Как то фсё это без огонька и молодецкого задора. Грабежи и мародёрство должны носить системный и массовый характер. Не оправдываю финансирование и сверхзадачи поставленные фюрером.
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ВС РФ растет количество преступлений и правонарушений совершенных российскими военнослужащими в отношении гражданского населения временно оккупированных территорий Украины .

https://www.youtube.com/watch?v=asu0T6ZO83w
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А житель Дебальцева позвонил своим постоянным клиентам и они прислали разведгруппу, дури на всех не хватает, только для командного состава. Вот соберут богатый урожай мака и конопли, тогда пусть все приходят. Посевная наркоплантаций начнется вовремя, весной под нее отвели все 100% пахотных земель. Остальные продукты можно и гуманитаркой получить.
Бабушки тоже не дремлют, все огороды уже маком для кути и коноплей для веревок помидоры подвязывать засеяны всрок!
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толька ми с каньом
па полю вдвайом,
за баянам в Дебальцева ідьом...
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Дамбас сборище алкашей и наркоманов! То, что они там делают, на трезвую голову и без мути в головах придумать нельзя!
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Во проблема то! Отправьте им Киву, пусть научит, наварит им зелья. Нашим ребятам на передовой спокойнее будет. а те может друг дружку перешмаляют.
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та нехай повбиваються,менше гімна буде на землі
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Ракеты, танки, бмп/бтр, пулемёты и пзрк с птрк... ХА.

Достаточно по ночам над позициями террорюг просто разбрасывать пакетики с героином. Да можно даже крэк. Привыкание там со 2-3 дозы, а лечение длительное и негарантированные. Для разбрасывания достаточно самых простых БПЛА/квадрокоптеров. Ибо 100 грамм кокаина - это 5000 доз. Неделя разбрасывания наркоты, потом 3 дня неразбрасывания - и 80% позиций сепаров можно будет играючи занимать. Главное - побольше пропаганды через все доступные каналы с содержанием "в Ростове/Воронеже/Мацкве героин дешевле сахару, налетай, не боись". Чтобы "болящие" ломились за очередной дозой в педорашию, а не сдавались ВСУ.
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Не. На минное поле - подохнут и никакой пользы. Ещё и падаль утилизировать, чтобы болезней не распространяли. А так - "болящие" будут ломиться с оружием через педорашинскую границу. Часть ляжет уже на стороне педорашии, часть прорвётся, по пути побив толику педорашниских погранцов и ментов. Часть доберется таки до растова/варонежа и сделает криминальную хронику в педорашии ещё приятнее...
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Как сценарий для трэш-фильма пойдет, с натяжкой.
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Верю. Сам такой же рас***дяй был в Советской Армии. Еще и хуже творили. Чтят традиции, куле ...
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Вот паразиты, нар у нара "завтрак", "ОБЕД" или "ужин" отобрали.
ГУР срочно поставить неочищенный "винт" да водного раствора опия. Хотя там есть А.Ходаковский (подыхать сашенька не хочется?) Вот и работай "над собой"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяные боевики сбежали с передовых позиций и пытались "конфисковать" наркотики у жителя Дебальцево, - ГУР
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