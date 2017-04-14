 Пьяные боевики сбежали с передовых позиций и пытались "конфисковать" наркотики у жителя Дебальцево, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины, опубликованном в Facebook.
"Военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили передовые позиции со штатным оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в населенном пункте Дебальцево. Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в ГУР Минобороны сообщали, что на Донбассе была создана комиссия для проведения медицинской проверки командного состава боевиков на алкогольную и наркотическую зависимость. По результатам проверки уже отстранены от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров полка.
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https://www.youtube.com/watch?v=asu0T6ZO83w
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Бабушки тоже не дремлют, все огороды уже маком для кути и коноплей для веревок помидоры подвязывать засеяны всрок!
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па полю вдвайом,
за баянам в Дебальцева ідьом...
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Достаточно по ночам над позициями террорюг просто разбрасывать пакетики с героином. Да можно даже крэк. Привыкание там со 2-3 дозы, а лечение длительное и негарантированные. Для разбрасывания достаточно самых простых БПЛА/квадрокоптеров. Ибо 100 грамм кокаина - это 5000 доз. Неделя разбрасывания наркоты, потом 3 дня неразбрасывания - и 80% позиций сепаров можно будет играючи занимать. Главное - побольше пропаганды через все доступные каналы с содержанием "в Ростове/Воронеже/Мацкве героин дешевле сахару, налетай, не боись". Чтобы "болящие" ломились за очередной дозой в педорашию, а не сдавались ВСУ.
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ГУР срочно поставить неочищенный "винт" да водного раствора опия. Хотя там есть А.Ходаковский (подыхать сашенька не хочется?) Вот и работай "над собой"...
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