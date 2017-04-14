 В 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов

Также глава СНБО сообщил о том, что когда в Донецке и Луганске захватили админздания, откомандированные туда руководители силовых подразделений начали переговоры по их освобождению вместо применения силы. Однако это оказалось бессмысленным, а сам Турчинов относился к этой идее скептически.



Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который в 2014 году был и. о. президента, сказал в интервью BBC "Меня никто не шантажировал. Во-первых, это бесперспективно. Во-вторых, никто не рисковал это делать, ведь нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить. (Пауза - ред.) Это шутка.Вообще же, информация, которую мы получали по мере восстановления работы разведки и СБУ, доказывала, что это - не местный сепаратизм. Что все эти Губаревы, Пушилины, Болотовы - это прикрытие для военной операции. Мы понимали, что имеем дело с российской агрессией. Если бы кто-то из местных (украинских политиков и бизнесменов - ред.) хотел сыграть на том, что он, мол, может решать какие-то вопросы с Кремлем, - это был бы блеф", - отметил он.

"Но прошло несколько дней, и стало понятно, что это тупик: те, кто там сидят, не принимают решений, - уверил он. - Оперативные разработки показывали, что они постоянно общаются с Россией. Было несложно увидеть, что российские кураторы давали команду держаться, вооружаться и ждать подкрепления. Поэтому вести переговоры на моем уровне просто не имело смысла".