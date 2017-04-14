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 Политика Украины
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 В 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов

В начале агрессии РФ против Украины весной 2014 года крупный бизнес Донбасса не шантажировал киевскую власть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который в 2014 году был и. о. президента, сказал в интервью BBC.

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"Меня никто не шантажировал. Во-первых, это бесперспективно. Во-вторых, никто не рисковал это делать, ведь нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить. (Пауза - ред.) Это шутка.

Вообще же, информация, которую мы получали по мере восстановления работы разведки и СБУ, доказывала, что это - не местный сепаратизм. Что все эти Губаревы, Пушилины, Болотовы - это прикрытие для военной операции. Мы понимали, что имеем дело с российской агрессией. Если бы кто-то из местных (украинских политиков и бизнесменов - ред.) хотел сыграть на том, что он, мол, может решать какие-то вопросы с Кремлем, - это был бы блеф", - отметил он.

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Также глава СНБО сообщил о том, что когда в Донецке и Луганске захватили админздания, откомандированные туда руководители силовых подразделений начали переговоры по их освобождению вместо применения силы. Однако это оказалось бессмысленным, а сам Турчинов относился к этой идее скептически.

"Но прошло несколько дней, и стало понятно, что это тупик: те, кто там сидят, не принимают решений, - уверил он. - Оперативные разработки показывали, что они постоянно общаются с Россией. Было несложно увидеть, что российские кураторы давали команду держаться, вооружаться и ждать подкрепления. Поэтому вести переговоры на моем уровне просто не имело смысла".

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В начале агрессии РФ против Украины весной 2014 года крупный бизнес Донбасса не шантажировал киевскую власть.

https://www.youtube.com/watch?v=asu0T6ZO83w
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Тобто Турчинов сам зізнається що був в неадекватному психічному стані і не може нести відповідальності за свої вчинки! Вже починає готувати собі почву для звільнення від кримінальної віповідальності через стан аффекту. Ось таке лайно опинилось на найвищих державних посадах! Мало того що не змогло віддати наказ, так ще й не може взяти на себе відповідальність за свою бездіяльність - буде ходити до лікаря, приносити справки з дурки. Соромно, соромно за країну що такі випадкові та трусливі люди опинились спочатку в українській політиці, потім на сцені Майдану, а потім в найвищих державних кабінетах під час війни! Слабкість та нікчемність Києва, боягузтво та неспроможність керівників - це історія перших днів оборони!
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Новейший, не имеющий аналоговно, фрегат отправился пугать Трампа у берегов Сирии. Однако топливо, как обычно, никто не дал, поэтому к нему подогнали баркасы с мазутом.

После заправки пьяная команда "Григоровича" случайно налетела на один из таких баркасов, два ватника с баркаса плывут домой грузом 200, баркас в говно, у "Григоровича" пробоина.
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Шо мона сказать в связи с этой "трагедией" для украинского народа.....
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Трагедией я бы не назвал, это у нас называется - суйунчу (радостная весть - за которую надо обязательное вознаграждение)
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ну и зачем ты в тень ушел?
выползай давай на свет....
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походу время резерва уже настало.....
пора выкладывать тузы.
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Мог бы и пристрелить.. Это в поддержание образа непонятно кем придуманного "кровавого пастора". Бойкие евреи нами руководят: один весь кровавый, другой с пулей во лбу..
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Этот образ немного портит тот кусочек пластыря - типа ранение на Майдане.))
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Он был придуман российской пропагандой, для внутреннего потребления.
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Та наши граждане, не сильно задумываясь, тоже на это припали. Та и самому пастору лестно.. А могло же быть и не "кровавый", а "всё-просравший-пастор"...
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про "кровавый пастор" придумали рассеяни, а мы просто начали стебатся над тупой ватой...
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Пупсик ты бесполезный, в начале агрессии уматово кто нибудь другой справился бы, приказом фас
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А сейчас не? Может на независимую профильную медкомиссию в Литву, Польшу, Великобританию....А то как то боязно что неадекват и на такой должности.
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Зато сейчас твоя нервная система сбалансирована, страна на 1ом месте по корупции в Мире, че уж тут нервничать.. ротердам+ продолжается...
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не давай, не бери, не воруй, зарабатывай.
так сложно?
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Порошенко и Ко это расскажи, а то они не знают что можно не брать, не воровать...
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В смысле, народ должен показать правительству как надо жить??? И власть имущая сразу устыдится и покается? Вы какой Утопии начитались?
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народ 2 раза уже показал.
надо будет - еще раз покажет.
За народ Украины у меня переживаний нет.
дальнейшей дискуссии не вижу.
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С таким результатом можно показывать до второго пришествия.
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Если в 2002 году родился, то через 33 года и жди.
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а тролляки ленинградские подсвистывают...
да игор?
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Кровавый пластырь совсем умом тронулся?да Ахмет и начал эту игру..по его команде свозились "митингующие" с его же предприятий...самие высокопоставленные донецкие мусора назначались Ахметом и они же крышевали сепарье...блин,все об этом знают-один "пластырь" ничего не знает,оказывается..я наоборот думал,что пластырь как раз и не поддался на шантаж ахметки,и русские поэтому и включились в игру..а оказывается никто пластыря и не шантажировал...ну тогда,баптистский хмырь,-ты с ахметом в одной лодке....и ахмета похороним в плохом гробу,а тебя в хорошем...вот и вся разница между вами,гнидами..
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забыл дописать что Ахметов еще и отдавал приказы путину насчет снабжения и переброски российских отпускников.
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не,не забыл..ахмет сам прикуел когда включились русские...он играл ту же муйню ,что и с Ющем..сьезд в Северодонецке помнишь?и с Ющем рыги быстро договорились..а тут у ахметки не прокатило-в игру влезли русские..но начинал всю эту муйню-Ахмет...
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Ну прямо таки,не виноватых,одни герои.Спросить не с кого.
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В Украине это дастисфантастишь, то бишь - утопия.
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За соевого фэнкс... грят полезно... за хрюкание - в пятак получиш....

Перед тем, как втоптать кого-то в грязь, убедитесь, что она не лечебная.
Всегда найдётся козёл, который скажет, что вы - баран.

Я канешна не стилист, но с мозгами вам было бы получсчче…
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Знаешь, ты такой хозяйственный…как мыло.
Почему, когда мужчины курят, используют фильтр, а когда говорят - нет?
Люди - странные существа: гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога.
Закрой рот пятак, тепло не трать…
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Упоротый! Хошь выведать досье на себя?

Как вы считаете, я лучше вас или вы хуже меня ?
Нечем заняться? Ищи тех, кто не работает и стыди их за безделье.
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Главное, что дачу своей тёще Турчинов построил. Это уже успех, и поэтому всё было не зря
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вот только пацанов жалко погибших не понятно за что
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Лучше бы кто-то тебя пристрелил, крымопродавец.
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Вся эта муть началась с ахметова и ефремова - ублюдков, которые установили бандитский режим на донбассе, когда менты с титушней выполняли одну задачу - мочили восставший против беспредела народ. Просто этой ситуацией воспользовался враг, а кто создал благоприятные условия? - правильно: ахметов и ефремов. Почему они до сих пор не осуждены, а ахметов собирает и дальше дань со всей Украины? Это что бл..дь творится?
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Пастор, может тебя послом в Москву отправить? (шутка)
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Ну так и вальнул -бы первого зама "К", нет , Вы у следствия запросили, получили и уничтожили документы по Ю.В.
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Ты Ю.В, не трож, а то сейчас Иван прибежит, мазу потянет
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А как разбалансирована нервная система у народа. И прийдет время повесят пастора в низ головой
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причем не просто в низ головой, а в не природным, извращенным способом...
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Я одного понять не могу,почему в Харькове Аваков смог зачистить сепарню и на переговоры с ними не шёл а действовал, а господа с аналогичной миссией в Луганске и Донецке обосрались?
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Чесне слово, не розумію Турчинова, реально це він "просрав" Крим, це він "просрав" Луганськ та Донецьк - в першу чергу він, тому що він пастор, він не може думати швидко, а ще тому що боявся обмочити штани))))
От розповідає про себе, як про героя, а який він нахрен герой? Він зрадник! Розповідає про те, що він давав накази, а йому відповідали, що не можуть стріляти в мирних людей... А кого він із командирів притягнув до відповідальності за невиконання Статуту Збройних сил? А чому не здійснив передислокацію військ (Кримських розформувати по областях, а туди переправити із західних і центральних областей) з самого початку заворушень, адже час був?
Чи може хтось гадає, що пукін пішов би у відкриту на захоплення України (Криму, Луганська, Донецька) та ввів війська? Впевнений, що ні! Він скористався ситуацією та боягузством і лише коригував дії. Так само користувався тим ресурсом, який в нього був, в тому числі людським ресурсом, а його було мало і робити він багато чого не змяг би. Відкрите захоплення України означало б для пукіна кінець всьому!!! Він відверто блефував і йшов на ризик, дуже високий ризик, а наша "нова" влада тоді йому красиво так підіграла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов
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