 Гройсман о привлечении к ответственности за некачественный ремонт дорог: "Уже принимаются кадровые решения. Материалы направляются в правоохранительные органы"

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос Борислава Березы о критическом состоянии дорог, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Береза предложил премьеру провести экскурсию по столице, дорожное покрытие в которой, по словам нардепа, "сошло вместе со снегом".
"Экскурсия нужна туристам. Я не турист. Я реалист. Я понимаю, в каком состоянии сегодня находятся украинские дороги. Более того, я понимаю, как их нужно модернизировать и строить. Я делал это в своей жизни не один раз. Я ни на кого не нарекаю, в том числе, на "попередников". Я констатирую факты. 95% украинских дорог - разрушены, потому что власть ими не занималась, как и многими другими секторами в нашей стране", - заявил Гройсман, отметив, что в прошлом году были выделены ресурсы на капитальный ремонт дорог.
"У меня такое впечатление, что вы в среду смотрели заседание правительства, потому что вы сейчас повторили все мои слова. Нужно проверить качество работ. Поэтому мы сегодня делаем инспекции по всей стране и внедряем систему мониторинга, чтобы определить где и как были нарушены технологические нормы. Уже принимаются кадровые решения, материалы направляются в правоохранительные органы. Это мы уже делаем. Более того, мы направляем независимые лаборатории на места и выявляем проблемы. Я вам точно могу сказать, что мы накажем негодяев, которые нарушили технологический процесс. Более того, мы их заставим исправить все недостатки и занесем их в "черный список", - констатировал Гройсман.
По словам премьера, относительно муниципальных дорог, местные бюджеты в результате децентрализации получили достаточно ресурсов, чтобы системно заниматься дорогами в городах, и это вопрос компетенции местных властей.
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может пора переименовать в гроссман.да?
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Неужели этому лядству не будет конца?...
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меня особенно умиляет строительство дорог или там ремонт зимой в собачий холод.
я не большой строитель, может там какие свои технологии,
но как бы кроме зимы всегда еще есть весна и лето и осень то же.
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и 18 регулировщиков флажками машут - едь стой.
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У нас борьба с коррупционерами напоминает рыбалку на канале Discovery - поймали, показали, отпустили.
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Грося, может проще вернуть чемоданчик с откатами который тебе и Укравтодора передали?
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ставлення до неї - відповідне.
всі ставленики парашена кривоногі, кривоголові, картаві виродки з свинячим менталітетом.
скільки можна з цим жити(по/новому)? Українці, гайда гуляти під АП, КМ, ВР !!!
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учение кили янивича живет.
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