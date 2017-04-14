 Самыми лучшими аплодисментами ВСУ будет увеличение оборонного бюджета нашей страны в 2 раза, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.
"Я хочу подчеркнуть: мы имеем сегодня 130 млрд грн бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю, что самыми лучшими аплодисментами будет увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", - сказал Гройсман.
При этом он отметил, что такое увеличение будет возможно при увеличении роста экономики.
Напомним, ранее Гройсман сообщил, что в производстве военной техники Украина полностью независима от Российской Федерации.
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Увеличению бюджета будут апплодировать те, кто его будет пилить, а не ВСУ, которые нифига с этого не получит.
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уничтожениемаксимальный удар по коррупции в высших эшелонах ,бизнеса и власти, и увеличение общего бюджета нашей страны в 5 раз, - Гройсман
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С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций.
С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум способен игнорировать точку зрения банальной тенденции, которая уничтожает точку зрения банальной эрудиции.
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Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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Да что это я... проще абонплаты ввести на право дышать.
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https://www.youtube.com/watch?v=Elr842Chi-Q
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- Беднее Народ Украины.
- Меньше помощи ВСУ.
- Без Помощи Народа, ВСУ - станет "копией" крымского всу 2014г.
- Крымский тип всу - самый лучший аргумент для минска - 1,2,3,4,5,6 и.т.д ну пока в НАТО не упрутся.
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До ВСУ из него доходит в лучшем случае процентов 30. Так что увеличение этого бюджета не означает усиление обороноспособности, просто ментам еще денег подбросят, чтобы защищали хозяина, когда время придет.
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Менеджер по-президентські: три роки "схем" в Укроборонпромі
http://www.pravda.com.ua/articles/2017/04/14/7141117/
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В результате атаки США на востоке Афганистана с использованием "матери всех бомб" погибли, по крайней мере, 36 исламистов.
Об этом сообщило минобороны Афганистана, передает Reuters.
По словам спикера ведомства Давлата Вазири, информация о жертвах среди мирного населения не подтверждается.Шон Спайсер заявил, что целью бомбового удара была система тоннелей и пещер, которыми свободно передвигались террористы ИГИЛ. По его словам, это угрожало американским военным советникам и афганским силам в этом районе.
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Это просто в 2 раза больше сппизздеть.
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В Украине есть попытки поставок новой техники для Вооруженных сил, однако в данный момент речь идет о небольшом количестве образцов.
Об этом рассказал военный эксперт Сергей Згурец.
Он напомнил, что за годы войны Украина практически вдвое увеличила численность личного состава армии. При этом, по словам эксперта, достижением украинской армии является полученный боевой опыт.
"Система управления войсками опирается на офицеров, которые действительно имеют практику ведения боевых действий", - говорит Згурец, отмечая, что в данный момент армия укомплектована техникой. В то же время, подчеркнул эксперт, речь идет о старых образцах техники, поскольку основной упор делается на модернизации советских машин.
"Новая техника поступает в войска в небольшом количестве", - сказал Згурец, объяснив, что причина такой ситуации в ограниченности финансовых ресурсов на перевооружения.
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