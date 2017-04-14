 Грузовик с 20 тоннами львовского мусора задержали на Житомирщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Житомирской области.
В полиции сообщают, что утром 13 апреля поступило сообщение из Андреевского сельского совета об обнаружении вблизи с. Улашановки, неподалеку от автодороги Киев-Чоп, около 20 т мусора. Среди отходов обнаружили чеки, выданные в торговых учреждениях Львова.
Вскоре полицейские неподалеку остановили грузовой автомобиль "DAF".
Водитель автомобиля, 53-летний житель Волыни, пояснил, что везет бытовые отходы в Киевскую областью. Однако указать, куда точно направляется с 20 т груза, мужчина не смог. В полиции говорят, что предоставленные им документы требуют дополнительной проверки.
Грузовик был доставлен в отделение полиции. По данному факту уголовное производство по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в этот же день выброс львовского мусора обнаружили жители с. Червоноселки. На окраине села на территории бывшей животноводческой фермы выгрузили около 30 т бытовых отходов.
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Львов очищен от мусора, ОГА прекращает координацию его вывоза, - Синютка(40)
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А почему другие украинцы должны принимать этот мусор?
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А щодо області в Синютки питайте, та його шефа...
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Пусть сами сперва разберутся, а не засирают всю страну!
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Хтось, когось дуже сильно мочить в ЗМІ і це не може бути не помітно...
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Ведь это верх маразма и преступление против массы людей. Шокотвари вы нЕлюди.
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Ну, уйдет Садовый, все наладится во Львове с мусором и естественно, что разладится в других сферах (из-за которых и возник у шокотварей конфликт с Садовым), а дальше раз получилось таким образом прижать мера Львова, то начнутся подобные проблемы с Николаевом, Одессой, или Херсоном например. Мрази получат рычаг давления и начнут жать на эту кнопку везде где им покажется это необходимым. Вот скажите где еще в какой цивилизованной стране есть еще такая проблема? Вы можете себе представить что-бы жителям например Чикаго или Манчестера создали такие же условия? Вот и я не могу.
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Виникає запитання, Садовому дешевше відправляти вантажівки по всій Україні чи в область, а може йому не дають так робити...
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Проблема вывоза мусора до сих пор не получила комплексного решения, а ситуация с невывозом мусора из Львова продолжает накаляться.
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Строительство мусороперерабатывающего завода для Львова начнется не раньше, чем через полтора-два года, - Львовская ОГА Источник: http://censor.net.ua/n431973
В июле 2006 года мусорную свалку должны были официально закрыть на основании постановления Государственной санэпидемиологической службы Украины. Она была включена в перечень 100 экологически опасных объектов Украины.
19 марта 2004 г. между Жовкивским райсоветом и Львовскими городским, областным советом и облгосадминистрацией было подписано соглашение. Этим документом стороны подтвердили решение Львовского облсовета о том, что свалка в Грибовичах должна быть закрыта до 1 января 2006 г. Вместо нее предполагалось построить мусороперерабатывающий завод.
Однако никаких действий по выполнению обязательств не последовало, после чего вспыхнула очередная волна протестов жителей окрестных населенных пунктов с блокированием подъездов техники с мусором к свалке. Львов тогда также накрыло мусором, который не было возможности вывозить.
Жители района выражали свое возмущение подобным соседством не один год, блокируя проезды к полигону.
Местная власть в 2006 году сообщала, что уже ведет переговоры с тремя компаниями, которые заинтересовались строительством завода. Это польская компания, украинское предприятие с английскими инвестициями и одна из киевских фирм. По предварительным подсчетам, стоимость завода оценивалась в 50 млн евро. Тогда же появился еще один план: в Грибовичах собирались построить предприятие по переработке мусора и промышленных отходов. В проекте собирались принять участие Украина, Италия и Польша, стоимость его оценивалась в уже 100 млн евро, которые бы предоставили европейские страны.
Волны протестов охватывали окрестности Грибовичской свалки регулярно, однако проблема не решалась.
продолжение следует ...
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опять же - Житомирская об. а почему Хмельницкую по дороге не "омусорили"?
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Про це у коментарі Житомир.info розповів депутат Житомирської облради Тарас Собко.
«У Пулинському районі на протязі останнього часу було виявлене стихійне сміття звалене з прямими доказами, що воно зі Львівщини, там папери були. Це в селах Івановичі та Великий Луг. За вчорашній день (13 квітня) виявили 9 машин зі сміттям. В Улашанівці виявили там же сміття, де нещодавно воно було прибране. Одну машину, повністю завантажену сміттям, затримали люди сьогодні, 14 квітня. Зараз машину з водієм доставили до поліції, з'ясовуються всі обставини. Водій розповідає, що сміття везуть в Київську область, але з документів не зрозуміло, куди саме. Зараз зібралася громадськість, люди обурені», - розповів Тарас Собко.
Подробиці дивіться згодом у сюжеті
Інформацію про затримання в Пулинському районі сміттєвого вантажу 14 квітня надало головне управління Нацполіції в Житомирській області.
«13 квітня працівники слідчо-оперативної групи Пулинського відділення поліції виявили та затримали вантажний автомобіль з напівпричепом, завантажений 20 тонами побутових відходів. Під час огляду місця події серед відходів було виявлено фіскальні чеки, видані в торгівельних установах м. Львова. Водій вантажного автомобіля DAF, що стояв на околиці села Улашанівка, 53-річний житель Волині, пояснив, що везе побутові відходи на Київщину. Однак вказати, куди точно направляється з 20 тонами вантажу, чоловік не зміг. Автомобіль було доставлено до відділення поліції та розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ», - інформує відділ комунікації ГУНП.
За повідомленням відділу комунікації, того ж дня викид сміття виявили і жителі села Червоносілки Пулинського району. На околиці населеного пункту на території колишньої тваринницької ферми невідомі вивантажили близько 30 тон побутових відходів. Вказаний факт задокументовано.
В обох випадках також розпочато досудові розслідування за ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Житомир.info, 23 березня поблизу села Старий Солотвин у Бердичівському районі Житомирської області вантажівки скинули на дорозі дві купи львівського сміття. 22 березня житомирські екологи неподалік колишнього хімічного складу в Пулинському районі виявили львівське сміття. Поблизу села Потіївка Радомишльського району Житомирської області виявили великі купи сміття. З жовтня 2016 року зафіксовано 23 факти перевезення сміття зі Львівської області. В кожному з випадків водії сміттєвозів намагалися вивантажити сміття в непризначених для цього місцях. Зокрема, планували залишити відходи в Вінницькій, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській і Донецькій областях. У суботу 11 березня поблизу міста Малин Житомирської област виявили чотири вантажівки з львівським сміттям. 12 березня в селі Ковалі Коростенського району Житомирської області жителі села виявили величезну купу сміття, на узбіччі між селами Красносілка та Ковалі.
Житомир.info
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Можна скинути прямо на полі 500-700 метрів від траси...
Сьогодні вночі на полях нашого підприємства скинули 2 машини сміття. Викликали поліцію. Знахідки (чеки , документи) вказують на те, що сміття зі Львова... Я не вірю, що це пряма вказівка мера Львова везти сміття в ліси і на поля , але те що відбувається не є нормально ...
Скоро його почнуть скидати прямо посеред дороги? Або людям під хати?Update:Пост голови Брониківської сільради...
додала фото з їі поста...https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165701960615496&id=100015270786698
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Его надо продавать туристам Евровидения.
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Во Львове есть 5 компаний-перевозчиков, которые убирают его. У этих компаний есть договоры с разными полигонами - и они его туда вывозят. Но это не компетенция мэра города.
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